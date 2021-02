Zeigt Nintendo Zelda BOTW 2 morgen auf der Direct? Das kann gut sein!

Am 17. Februar 2021 findet nach langer Wartezeit endlich mal wieder eine große Nintendo Direct statt, und die soll in satten 50 Minuten neue Switch-Spiele vorstellen und Updates zu bestehenden Titeln geben. Wenige Minuten nach der offiziellen Ankündigung schoss sofort ein Spiel auf Platz 1 der Twitter-Trends: Zelda Breath of the Wild 2.

Die meisten Fans auf Twitter wünschen sich im Zuge der Nintendo Direct ein Update zur heiß erwarteten Fortsetzung. Ein Trailer oder vielleicht nur ein klitzekleines Lebenszeichen. Kein Wunder, schließlich hat uns Nintendo seit dem E3 2019-Teaser-Trailer nichts Handfestes mehr zu BOTW 2 gezeigt.

Und gänzlich unwahrscheinlich ist es nicht, dass Nintendo morgen tatsächlich neue Infos zu Breath of the Wild 2 veröffentlicht.

Warum Breath of the Wild 2 auf der Direct gezeigt werden könnte

Der simple Grund: Der Februar 2021 bietet sich für Zelda-News gerade zu an, weil die Reihe ihr 35. jähriges Jubiläum feiert. Am 21. Februar 1986 kam The Legend of Zelda in Japan auf den Markt.

Und wie für Nintendo üblich werden derartige große Jubiläen groß zelebriert. Zum 35. Geburtstag von Super Mario kündigte Nintendo im letzten Jahr eine ganze Reihe neuer Spiele rund um den schnauzbärtigen Klempner an, unter anderem das kürzlich erschienene Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Und es ist gut möglich, dass Nintendo nun auch für Zeldas Geburtstag einiges in petto hat.

Welche Zelda-Ankündigungen sind noch möglich? Neben Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2 könnte Nintendo morgen die Zelda-Collection für Nintendo Switch enthüllen, die vor einigen Tagen durch einen Trademark-Eintrag ins Gespräch gebracht wurde. Angenommen die Zelda-Collection entspricht dem Vorbild von Super Mario 3D All Stars, dann könnte diese Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess und Skyward Sword bündeln. Eventuell bekommen wir auch noch Majora's Mask obendrauf.

Das sagen die Zelda-Fans

Auf Twitter steht jedenfalls BOTW 2 ganz oben auf der Wunschliste, hier mal einige Fanstimmen:

Link zum Twitter-Inhalt

"Ich will, dass Nintendo morgen über Zelda BOTW 2 redet"

Link zum Twitter-Inhalt

"[...] was können wir jetzt erwarten? Eine Zelda 35. Jahre-Collection? Einen DLC für Zeit der Verheerung? Vielleicht sogar News zu BOTW 2? Das werden wir morgen erfahren, bis dahin fährt der Hype-Train in voller Geschwindigkeit!"

An dieser Stelle aber der Disclaimer: Offiziell bestätigt ist es nicht, dass Nintendo morgen auf der Direct Neuigkeiten zu BOTW 2 veröffentlicht oder die Zelda-Collection enthüllt. Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulationen.

Möglich ist übrigens auch, dass Nintendo irgendwann später noch einmal eine eigene "Zelda Direct" veranstaltet. Zumindest gab es letztes Jahr im Zuge des Mario-Jubiläums eine eigene Super Mario-Direct. Aber warten wir es ab.

Was sind eure Wünsche an die Nintendo Direct?