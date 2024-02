Nintendo Direct im Februar 2024: Alle Ankündigungen im Überblick

Mario war auf der Nintendo Direct im Februar 2024 nicht zu sehen – dafür aber etliche andere Titel.

Im Februar 2024 war es mal wieder so weit. Nintendo veranstaltete eine Spezialausgabe des bekannten Nintendo Direct-Formats mit dem Untertitel "Partner Showcase". So einen hatte es zuletzt im Juni 2022 gegeben, also vor fast zwei Jahren.

Auch bei der aktuellen Ausgabe drehte sich alles also hauptsächlich um Switch-Spiele von Third-Party-Herstellern und nicht von Nintendo selbst. Was genau gezeigt wurde, erfahrt ihr hier.

Grounded

Grounded lief auf der Xbox lange im Early Access. Jetzt kommt es für die Switch.

Genre: Survival

Survival Release: 16. April 2024

Eine Überraschung war es nach den zahlreichen Gerüchten der letzten Zeit nicht mehr. Grounded ist eines der vier Xbox-Spiele, die in der nächsten Zeit auch auf anderen Konsolen erscheinen. In dem Spiel müsst ihr als geschrumpfte Menschen in einem Garten überleben. Am 16. April geht es los.

Endless Ocean: Luminous

In Endless Ocean erkundet ihr wenig überraschend einen Ozean.

Genre: Adventure

Adventure Release: 2. Mai 2024

Die Endless Ocean-Serie feiert mit einem komplett neuen Teil ihr Comeback auf der Nintendo Switch. Hier seid ihr als Taucher im Ozean unterwegs und entdeckt und katalogisiert alleine oder in der Gruppe unterschiedliche Fisch- und Meeresbewohner-Arten.

Super Monkey Ball: Banana Rumble

Die Super Monkey Ball-Spiele haben auf den Nintendo-Konsolen eine längere Tradition.

Genre: Geschicklichkeit

Geschicklichkeit Release: 25. Juni 2024

Wenn ihr Fan der Super Monkey Ball-Reihe seid, könnt ihr euch freuen: Sega bringt einen neuen Teil der ebenso knuffigen wie abgefahrenen Geschicklichkeitsreihe für die Nintendo Switch. Insgesamt soll es über 200 herausfordernde neue Level geben.

Nintendo Switch Online bekommt mehr Rare-Spiele

Blast Corps gehört zu den "neuen" Rare-Spielen bei Nintendo Switch Online.

Genre: Diverse

Diverse Release: 21. Februar 2024

Frohe Kunde gibt es auch für alle Liebhaber von alten Rare-Spielen. Wie auf der Direct bekannt gegeben wurde, kommen schon heute folgende Titel ins Nintendo Switch Online-Programm:

R.C. Pro-Am

Killer Instinct

Snake Rattle & Roll

Battletoads

Blast Corps

Verfügbar sind die Titel für alle, die neben einer Nintendo Online-Mitgliedschaft auch den Erweiterungspass abonniert haben.

Hier könnt ihr euch die komplette Nintendo Direct anschauen:

23:28 Nintendo Direct: Die ganze Show vom 21. Februar

Weitere Ankündigungen vom Partner Showcase

Ender Magnolia: Bloom in the Mist: Das schicke 2D-Action-Adventure soll 2024 erscheinen.

Das schicke 2D-Action-Adventure soll 2024 erscheinen. Arranger ist ein Adventure mit interessanten Puzzle-Elementen und kommt im Sommer 2024.

ist ein Adventure mit interessanten Puzzle-Elementen und kommt im Sommer 2024. Das Taktik-RPG Unicorn Overlord lässt euch nicht nur kämpfen, sondern auch erkunden. Release ist am 8. März 2024.

lässt euch nicht nur kämpfen, sondern auch erkunden. Release ist am 8. März 2024. Monster Hunter Stories erscheint im Sommer.

erscheint im Sommer. Der Plattformer Epic Mickey bekommt noch in diesem Jahr mit "Rebrushed" eine Neuauflage.

bekommt noch in diesem Jahr mit "Rebrushed" eine Neuauflage. Shin Megami Tensei V: Vengeance ist eine Complete Edition des 2021 erschienenen Rollenspiels - Release am 21. Juni 2024

Mit Stars Wars Battlefront Complete Edition könnt ihr bald auch auf der Switch die großen Schlachten der Filmsaga nachspielen. - Release am 14. März 2024

könnt ihr bald auch auf der Switch die großen Schlachten der Filmsaga nachspielen. - Release am 14. März 2024 South Park: Snow Day! ist ein Koop-Abenteuer im namensgebenden Zeichentrick-Universum und kommt Ende März (26.3.)

ist ein Koop-Abenteuer im namensgebenden Zeichentrick-Universum und kommt Ende März (26.3.) Sword Art Online: Fractured Daydream wurde angekündigt. Erscheinen soll der Titel noch im Jahr 2024.

wurde angekündigt. Erscheinen soll der Titel noch im Jahr 2024. Gundam Breaker 4 wird von Bandai Namco für die Switch entwickelt und kommt irgendwann 2024.

wird von Bandai Namco für die Switch entwickelt und kommt irgendwann 2024.

Das beliebte Suika Game! bekommt einen lokalen Multiplayer-Modus.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert...