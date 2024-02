Nintendo Direct im Februar 2024 endlich offiziell angekündigt - Event startet diese Woche

Schon bald findet die neue Nintendo Direct statt.

In den vergangenen Tagen und Wochen häuften sich bereits Leaks und Gerüchte rund um eine neue Ausgabe der Nintendo Direct, nun hat das japanische Unternehmen das traditionelle Februar-Event endlich auch offiziell angekündigt.

Wie letzte Gerüchte bereits andeuteten, handelt es sich bei der kommenden Ausgabe des Events um einen Partner-Showcase, also ein Event, das sich um Nintendos Entwicklungspartner drehen wird.

Nintendo Direct Partner Showcase im Februar 2024 - Datum und Uhrzeit des Events:

Datum: 21. Februar 2024

21. Februar 2024 Uhrzeit: Um 15 Uhr deutscher Zeit

Um 15 Uhr deutscher Zeit Länge des Events: Circa 25 Minuten

Wo kann ich die Februar 2024-Nintendo Direct schauen? Wie gewohnt über den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo!

Alle Infos von der Nintendo Direct auf GamePro.de: Wir werden das Event wie immer live verfolgen und euch pünktlich mit allen wichtigen Ankündigungen, Updates und Trailern versorgen. Also schaut für die wichtigsten News unbedingt auf unserer Website vorbei!

Was erwarten wir von der kommenden Februar 2024-Nintendo Direct?

Wie oben bereits erwähnt dreht sich die kommende Direct-Ausgabe um Spiele von Third Party-Entwicklern. Wie Nintendo auf Twitter schreibt, sollen dabei Titel im Fokus stehen, die uns in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwarten. Was uns genau erwartet bleibt abzuwarten.

Die unten verlinkte GamePro-Trailer-Liste liefert euch übrigens einen Überblick über alle bisher angekündigten Nintendo Switch-Exclusives, die euch in diesem Jahr erwarten:

Welche Spiele erscheinen 2024 außerdem für die Switch? In unserer großen GamePro-Releaseliste findet ihr hingegen alle bislang für dieses Jahr bestätigten Nintendo Switch-Titel im Überblick:

Und jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wollt ihr auf der Nintendo Direct sehen und was sind eure generellen Wünsche und Erwartungen an das kommende Event? Interessieren euch noch Switch-Titel oder wartet ihr nur sehnsüchtig auf die Switch 2? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.