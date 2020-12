Nintendo Direct: 4 Switch-Spiele, die ihr ab sofort spielen könnt

Während der Indie World von Nintendo, einem gut 15-minütigen Livestream, wurden heute allerhand kommende Spiele für die Nintendo Switch präsentiert. Einige davon sogenannte Shadowdrops, sprich Titel, die ihr bereits heute aus dem eShop herunterladen und direkt spielen könnt. Wir listen euch all die Spiele auf und erklären kurz, was euch im jeweiligen Spiel erwartet.

Alle Ankündigungen der Indie World fassen wir für euch hier zusammen

Among Us

Genre : Sonstiges

: Sonstiges Preis: 3,99 Euro

Darum geht's: Der große Indie-Hit Among Us kommt auf die Switch und das bereits heute! In dem Multiplayer-Spiel müsst ihr gemeinsam auf einer Raumstation Aufgaben erfüllen. Jedoch gibt es unter eurer Crew mindestens einen Imposter. Dieser hat als Aufgabe, alle anderen möglichst unentdeckt zu töten. Wird eine Leiche gefunden, dann müsst ihr zusammen herausfinden, wer der Mörder sein könnte.

Calico

Genre : Simulation

: Simulation Preis: 9,99 Euro

Darum geht's: In Calico müsst ihr euer eigenes Katzencafé aufbauen. Dafür sammelt ihr Möbel und designt mit diesen eure Immobilie. Damit es aber auch Katzen in eurem Café gibt, könnt ihr Streuner sammeln.

Grindstone

Genre : Puzzle

: Puzzle Preis: 16,79 Euro

Darum geht's: Grindstone ist ein Action-Puzzlespiel der Macher von Superbrothers: Sword & Sorcery. In der Rolle eines Barbaren müsst ihr auf Feldern die verschiedenfarbigen Gegner in Ketten besiegen. Je mehr Gegner ihr nacheinander ohne eine weitere Farbe zu berühren besiegt, bekommt ihr mehr Boni.

When the Past was Around

Genre : Point & Click

: Point & Click Preis: 7,99 Euro

Darum geht's: Das malerische Abenteuer ist eine Mischung aus Puzzle und Point-and-Click. In diesem geht es um Liebe, Loslassen und die Freude und den Schmerz von allem dazwischen.

