Neue Nintendo Direct angekündigt - Im Fokus sind kleine Switch-Spiele

Völlig überraschend hat Nintendo doch noch eine Kleinigkeit kurz vor dem Ende des Jahres in Petto. Denn es wurde jetzt eine neue Direct angekündigt, jedoch nicht die Show, die viele sich seit September 2019 wünschen.

Das gibt es zu sehen: Es ist wieder einmal eine Indie World, die den Fokus auf die kleinen Hits der Konsole legt. Wie der Name also zeigt, wird es keine großen Switch-Spiele sondern eher um Indie-Titel für Nintendos Hybrid-Konsole gehen.

Link zum Twitter-Inhalt

Termin und Uhrzeit für die Indie World

Termin: 15. Dezember 2020 (Dienstag)

Uhrzeit: 18 Uhr (deutsche Zeit)

Länge der Präsentation: ungefähr 15 Minuten

Wo kann ich die Präsentation sehen? Der Livestream startet um Punkt 18 Uhr auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo:

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Switch-Spiele könnten gezeigt werden?

Darüber lässt sich natürlich nur spekulieren, Nintendo verrät im Vorfeld nichts. Für welchen Release-Zeitraum die Spiele sein sollen, wurde nicht bekannt gegeben, aber es geht vermutlich um die ersten Monate in 2021. Dazu könnten unter anderem Hollow Knight Silk Song und Axiom Verge 2 zählen.

Shadow Drops? Die Indie World-Ausgaben sind dafür bekannt, dass viele Spiele direkt nach der Show im eShop zur Verfügung stehen werden. Zwar ist auch hierzu nichts bekannt, aber es wäre sehr verwunderlich, wenn nicht mindestens ein oder zwei Spiele direkt morgen gezockt werden können. Welche Spiele es das letzte Mal direkt zum Kauf gab, zeigen wir euch hier:

GamePro wird die Präsentation verfolgen und euch wie gewohnt zeitnah mit den wichtigsten Neuankündigungen und Trailern versorgen.

Wann gibt es wieder eine große Nintendo Direct?

Nintendo hat zuletzt das Direct-Format für eine allgemeine, große Show mit den wichtigsten Ankündigungen im September 2019 verwendet. Dort zeigte das Unternehmen unter anderem Animal Crossing: New Horizons und Pokémon Schwert und Schild.

Wann ist es wieder soweit? Das weiß leider niemand so genau und auch Nintendo selbst anscheinend nicht. Seit über einem Jahr liegt das Format brach und es gab immer nur plötzliche Ankündigungen von Indie Worlds oder Partner Showcases. Nintendo ging 2020 sogar so weit und hat neue Spiele maximal zwei Monate vor Release angekündigt. Es bleibt also spannend zu sehen, wie es 2021 mit dieser Ankündigungspolitik seitens des Herstellers weiter geht.

Was erwartet ihr von der Indie World morgen? Freut ihr euch darauf, noch einmal die Indies zu sehen, die nächstes Jahr auf der Switch erscheinen werden.