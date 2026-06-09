Nintendo Direct: Überraschung, diese 3 Shadowdrops könnt ihr schon ab heute auf Switch 2 zocken

Einige Spiele der Nintendo Direct könnt ihr schon heute zocken.

Nintendo hat heute wieder einen neuen Showcase abgehalten und dabei nicht nur einige Spiele vorgestellt – sondern auch mehrere Titel direkt veröffentlicht. Wir stellen euch die Shadowdrops der heutigen Nintendo Direct kurz vor.

Diese Spiele der Nintendo Direct könnt ihr heute auf Nintendo Switch 2 zocken

Xenoblade Chronicles Switch 2-Edition

1:30 Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus

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Die Xenoblade Chronicles-Reihe ist zwar nicht neu, die Switch 2-Umsetzung der Trilogie wurde aber frisch enthüllt. Die digitale verbesserte Version mit neuen Funktionen, 60 fps und 4K-Auflösung im TV-Modus für Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erscheint dabei bereits heute, der physische Release ist am 30. Juli.

Xenoblade Chronicles 2 folgt dann am 30. Juli (physische Version: 1. Oktober) und Xenoblade Chronicles 3 am 3. Dezember.

Übrigens, während der Nintendo Direct wurde auch ein neues Xenoblade namens Genesis angekündigt. Release dafür ist 2027:

Mehr zum Thema Xenoblade Genesis: Nintendo Direct im Juni 2026 enthüllt neuen Teil der RPG-Reihe von Tobias Veltin

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

2:42 Rise of the Tomb Raider - So gut sieht das Gameplay auf PS4 Pro aus

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Rise of the Tomb Raider kommt für die Switch 2 und zwar in der “20-jähriges Jubiläum”-Edition. Die enthält neben dem Action-Adventure um Lara Croft, das ursprünglich 2015 erschienen ist, auch den Season Pass mit allen DLC-Inhalten.

SnowRunner

10:54 SnowRunner - Fazit zur Off-Road-Simulation

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Ebenfalls für die Switch 2 erscheint die Offroad-Simulation SnowRunner. Alleine oder mit bis zu drei befreundeten Personen zusammen steuert ihr hier Fahrzeuge über unwegsames Gelände wie Schlamm, Schnee oder reißende Flüsse. Dabei könnt ihr aus über 40 Trucks wählen und sie auch anpassen.

Alle Ankündigungen der Nintendo Direct könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Mehr zum Thema Nintendo Direct im Juni 2026 - Alle Spiele und Ankündigungen im Liveticker von Linda Sprenger

Das gibt es ebenfalls ab heute

Donkey Kong Bananza-Kollaboration

Hierbei handelt es sich nicht um ein eigenes Spiel, sondern um eine Super Mario Bros.-Kollab, die ihr mit dem kostenpflichtigen Donkey Kong Bananza-DLC DK-Insel & Smaragdrausch bekommt. Dabei gibt's im Spiel neue Outfits für DK und Pauline, Münzen, Superpilze und mehr.

Das Kollaborations-Event findet in vier Wellen statt, die erste läuft vom heutigen 9. Juni bis zum 30. Juni.

DK Challenge

Auch das ist kein Spiel, sondern ein neues zeitlich begrenztes Event für das Switch Online-Abo. Hier könnt ihr verschiedene Herausforderungen in Donkey Kong-Spielen absolvieren, für die ihr digitale Sammelkarten bekommt. Verfügbar sind die Challenges bei uns vom 10. Juni, 3 Uhr morgens, bis zum 1. September um 09:59 Uhr.

Kingdom Hearts 3 + Re Mind Demo

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Wollt ihr noch ein bisschen mehr zocken, könnt ihr auch in eine neue kostenlose Demo reinschnuppern, nämlich für Kingdom Hearts 3 + Re Mind. Der DLC zum RPG-Adventure mit Disney-Figuren fügt dabei neue Story-Inhalte zum Spiel hinzu.

Star Fox-Demo

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Und Last but not Least erhält auch das kommende Star Fox eine Demo für Nintendo Switch 2. Enthalten sind ein Tutorial sowie eines der ersten Level im Spiel. Damit könnt ihr einmal reinschnuppern, ehe das Spiel am 25. Juni 2026 erscheint.

Ist für euch bei den Shadowdrop-Spielen etwas dabei?