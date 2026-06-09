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Nintendo Direct im Juni 2026 findet heute statt - Alle Spiele und Ankündigungen im Liveticker

Da ist sie endlich: Nintendo hat endlich die Juni 2026-Ausgabe der Nintendo Direct angekündigt. In unserem Liveticker findet ihr alle Infos zum Livestream und den angekündigten Switch 2-Spielen.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
09.06.2026 | 06:45 Uhr

Nintendo hat die Nintendo Direct im Juni offiziell angekündigt. Nintendo hat die Nintendo Direct im Juni offiziell angekündigt.

Das Summer Game Fest 2026 ist zwar vorbei, der Event-Sommer aber nicht: Heute Nachmittag um 16 Uhr deutscher Zeit können wir uns auf eine Juni 2026-Ausgabe der Nintendo Direct freuen. Das japanische Unternehmen hat das Event gestern angekündigt. In unserem Liveticker findet ihr ab sofort alle wichtigen Infos zum Event, den Spielen und mehr. Seid also live mit uns dabei!

Nintendo Direct im Juni - Alle Infos im GamePro-Liveticker

Dienstag, 09.06.2026

7:00 Uhr

Und da trudeln auch schon die ersten Gerüchte rein:

  • Laut dem bekannten Insider NateTheHate wird das gemunkelte Zelda: Ocarina of Time-Remake einen großen Zeitslot des 50-minütigen Livestreams füllen (via mynintendonews), gefolgt von The Duskbloods von FromSoftware. Erstes ist lediglich ein Gerücht, letzteres halten wir für sehr wahrscheinlich.
  • NateTheHate behauptet ebenfalls, dass wir im Zuge des heutigen Events nicht mit einem DLC zu Mario Kart World rechnen sollten (via mynintendonews).

6:40 Uhr

Guten Morgen, liebe Nintendo-Fans! Hiermit starten wir unseren Liveticker für die große Nintendo Direct, die heute um 16 Uhr startet!

Die Eckdaten zur Nintendo Direct noch einmal im Überblick:

  • Termin: 09. Juni 2026
  • Uhrzeit: 16 Uhr deutscher Zeit
  • Länge des Events: 50 Minuten
  • Wo kann ich die Nintendo Direct schauen? Wie gewohnt auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal von Nintendo.

Video starten 32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

GamePro.de wird die Direct natürlich live für euch begleiten, um euch pünktlich mit allen wichtigen Infos zu versorgen. Schaut also bei uns vorbei!

Welche Spiele könnten im Zuge der Direct gezeigt werden? Laut Nintendo soll der Fokus der Direct auf Titel liegen, die uns noch 2026 für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erwarten. Wir gehen also davon aus, dass das japanische Unternehmen den aktuell noch sehr lichten Release-Kalender für die Weihnachtssaison füllt.

Ziemlich sicher dürfte sein, dass wir mehr zur Tarnished Edition von Elden Ring erfahren, die im August unter anderem für die Nintendo Switch 2 erscheint. Auch zu The Duskbloods, FromSoftwares Switch 2-exklusivem Soulsabenteuer, dürfte es Neuigkeiten und möglicherweise ein Release-Datum geben.

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Und an dieser Stelle ist wie immer unsere liebe GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die neueste Nintendo Direct-Ausgabe? Welche Nintendo Switch (2)-Titel wollt ihr unbedingt sehen? Schreibt's uns wie immer gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

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