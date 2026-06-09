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Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus

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Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus

09.06.2026 | 17:45 Uhr

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Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine dedizierte Switch 2-Version, die 60 fps und 4K-Auflösung im TV-Modus sowie 1080p im Handheld-Modus erreicht. Auch für Cutscenes wurden Auflösung und Bildrate verbessert. Zuzsätzlich gibt es neue Funktionen wie einem Highspeed-Gefährt für das erste Spiel, Söldnertrupp-Gefechte mit Klingen in Chronicles 2 und ein Modus für Chronicles 3, in dem ihr gegen Wellen von Gegnern kämpft.

Die Switch 2-Version von Xenoblade Chronicles erscheint am 9. Juni (digital/Upgrade), beziehungsweise 30. Juli (physisch). Xenoblade Chronicles 2 kommt am 30. Juli (digital/Upgrade) und 1. Oktober (physisch), und Xenoblade Chronicles 3 dann am 3. Dezember.
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Release: 29.05.2020 (Switch), 19.08.2011 (Wii), 02.04.2015 (3DS)

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