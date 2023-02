Nintendo Direct: Erster großer Switch-Showcase des Jahres kommt schon morgen

In den vergangenen Tagen wurde bereits gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Uns erwartet schon sehr bald die erste große Nintendo Direct des neuen Jahres. Nintendo hat den rund 40 Minuten dauernden Showcase jetzt offiziell auf Twitter angekündigt. Das sind die wichtigsten Daten:

Datum der Nintendo Direct: 8. Februar 2023

8. Februar 2023 Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit

23 Uhr deutscher Zeit Länge: ca. 40 Minuten

ca. 40 Minuten Wo kann ich die Nintendo Direct schauen? Auf dem offiziellen YouTube-Kanal

Das wird auf der Nintendo Direct zu sehen sein

Eien genaue Liste der Spiele hat Nintendo vorab natürlich noch nicht bekannt gegeben. Allerdings lässt das Unternehmen in dem Tweet bereits verlauten, dass die Präsentation rund 40 Minuten dauern wird und sich "hauptsächlich um #NintendoSwitch-Spiele, die in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen" drehen wird.

Diese Spiele könnten gezeigt werden: Das lässt natürlich viel Raum für Spekulation, allen voran The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Der Nachfolger zu BotW soll bereits am 12. Mai 2023 erscheinen. es wird also höchste Zeit, dass wir noch ein paar Infos zu dem Titel bekommen.

Selbst der letzte Trailer ist bereits einige Monate alt:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Daneben gibt es natürlich auch noch einige andere wahrscheinliche Kandidaten, die einen Auftritt bei der Nintendo Direct erhalten könnten. Darunter zählen zum Beispiel dasReboot für Advance Wars 1 +2, das schon bald erscheinende Kirby's Return to Dream Land oder Kollege Dennis' größter Wunsch der letzten Dutzend Directs: Hollow Knight: Silksong.

Was denkt ihr, welche Spiele könnten bei der Nintendo Direct einen Auftritt bekommen?