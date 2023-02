Nintendo Direct: Alle Ankündigungen der großen Switch-Show im Überblick

Alle Gerüchte hatten auf eine "große" Nintendo Direct im Februar 2023 hingedeutet und so kam es dann auch. Nintendo präsentierte am 8. Februar in knapp 40 Minuten zahlreiche Titel für die Nintendo Switch, von denen die meisten im ersten Halbjahr 2023 erscheinen werden. Darunter waren einige bereits bekannte Namen, es gab aber auch ein paar Überraschungen.

Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Ankündigungen von der Februar-Nintendo Direct im Überblick:

Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom zeigt viele neue Spielszenen

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Release: 12. Mai 2023

Der Release von Zelda: Tears of the Kingdom nähert sich mit großen Schritten und dementsprechend gab es auf der Nintendo Direct einen neuen Trailer zum heiß erwarteten Open World-Spiel. Dieser präsentierte zahlreiche Spielszenen aus dem Titel, etwa Link im Kampf gegen diverse Feinde sowie neue Fortbewegungsmittel, mit denen sich das Spitzohr über Land oder durch die Lüfte bewegen kann. Außerdem wurde die Collector's Edition des Spiels enthüllt.

Pikmin 4 hat ein offizielles Release-Datum

3:07 Pikmin 4 - Neuer Trailer zeigt Gameplay und gibt Releasetermin bekannt

Release: 21. Juli 2023

Auf der letzten großen Direct hatte Nintendo den vierten Pikmin-Teil angekündigt, jetzt gab es erste Gameplay-Szenen zu sehen, die schon einmal demonstrierten, wie die knuffigen Pikmin eingesetzt werden können – beispielsweise, um Eisflächen einzufrieren. Auch ein neuer hundeähnlicher Begleiter war zum ersten Mal zu sehen.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erscheint im April

0:44 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Neuer Trailer kündigt endlich Releasetermin an

Release: 21. April 2023

Ursprünglich sollte Advance Wars 1+2: Re-Boot-Camp schon im letzten Jahr erscheinen, wurde dann aber aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt gibt es endlich ein Release-Datum: Am 21. April ist es soweit und ihr könnt euch in die für Switch angepassten strategischen Schlachten stürzen. Nebem einem Offline-Modus mit mehreren Szenarien wird es auch einen Online-Modus geben.

Nintendo Switch Online hat ab sofort Game Boy-Spiele im Programm

3:35 Nintendo Switch Online - Alle enthaltenen Gameboy & Gameboy Advanced-Spiele im Trailer

Release: Ab sofort

Im Online-Service für die Switch sind bereits Spiele diverser älterer Nintendo-Konsolen verfügbar. Jetzt kommen auch Titel vom Handheld Game Boy dazu. Es gibt diverse Filter im Stil der diversen Game Boy-Modelle, darunter etwa dem Pocket oder Color. Zum Start sind unter anderem Mario Land 2 und The Legend of Zelda: Links Awakening DX im Paket, mehr Titel sollen zukünftig folgen. Auch Game Boy Advance-Titel sind im Programm, dafür wird allerdings der Erweiterungspass benötigt.

Mehr Infos findet ihr hier:

2 1 Mehr zum Thema Nintendo Switch Online bekommt heute Game Boy und GBA-Spiele und das sind sie

Mario Kart 8 Deluxe-Überraschung: DLC-Welle 4 bringt neuen Charakter

0:57 Mario Kart 8 Deluxe: Erster Trailer zur DLC-Welle 4 enthüllt neue Strecke und Fahrerin

Release: Frühjahr 2023

Dass es auch 2023 DLC-Wellen für Mario Kart 8 Deluxe geben würde, war schon lange bekannt, auf der Direct konnten wir aber auch erstmals einen Blick auf ein paar der Inhalte von DLC-Welle 4 werfen. Sie enthält unter anderem eine komplette neue Strecke mit dem Titel "Yoshis Eiland". Die Riesenüberraschung folgte aber direkt danach denn es wird auch einen neuen Charakter geben. Birdo geht ab Frühjahr 2023 an den Start.

Metroid Prime bekommt ein Switch-Remaster und es ist jetzt schon verfügbar

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer angekündigt

Release: Sofort (digitale Version), 3. März (physische Version)

Von Metroid Prime 4 gab es auf der Direct nichts zu sehen, dafür wird der erste Teil noch einmal in überabeiteter Form aufgelegt. Bei Metroid Prime Remastered handelt es sich um eine optisch und wohl auch spielerisch angepasste Version des ersten Ego-Perspektiven-Abenteuers von Samus Aran, das ursprünglich für den Gamecube erschien. Dazu zählt unter anderem eine Steuerungsoption, die für zwei Sticks optimiert wurde. Größte Überraschung: Die digitale Version ist ab sofort im eShop verfügbar.

Alles Wichtige zur Switch-Neuauflage lest ihr hier:

1 1 Mehr zum Thema Überraschung: Metroid Prime könnt ihr ab sofort auf eurer Nintendo Switch spielen

Splatoon 3 bekommt ähnlich wie Mario Kart einen Erweiterungspass, der dem Spiel unter anderem neue Shops hinzufügt. Die erste DLC-Welle "Inkopolis" kommt im Frühjahr 2023, die Welle 2 "Ruf zur Ordnung" zu einem späteren Zeitpunkt. Preispunkt für beide DLCs: knapp 25 Euro.

Der dritte Teil des Expansion Pass für Xenoblade Chronicles 3 wurde vorgestellt. Er erscheint am 16. Februar und enthält unter anderem eine neue Heldin sowie neue Herausforderungen. Außerdem gab es einen kurzen Teaser für DLC-Paket 4.

Das Rhythmusspiel Samba de Amigo: Party Central wurde enthüllt. Der Release ist für den Sommer geplant.

wurde enthüllt. Der Release ist für den Sommer geplant. Fashion Dreamer will euch Fashion-Influencer machen und dabei jede Menge Modestücke designen und auswählen. Erscheinen soll das Ganze 2023.

will euch Fashion-Influencer machen und dabei jede Menge Modestücke designen und auswählen. Erscheinen soll das Ganze 2023. Es gab ein paar Spielszenen zum Dead Cells-DLC Return to Castlevania zu sehen. Release ist am 6. März.

Es wird ein neues Professor Layton-Spiel geben. Der Name: Professor Layton and th New World of Steam. Hier ist der erste Teaser-Trailer:

0:23 Nintendo teast neues Professor Layton für die Switch an

Der im September 2022 angekündigte Koop-Plattformer Disney Illusion Island lässt euch mit Disney-Figuren durch diverse Welten hüpfen und Gegner besiegen. Neu ist der Release-Termin: 28. Juli 2023

lässt euch mit Disney-Figuren durch diverse Welten hüpfen und Gegner besiegen. Neu ist der Release-Termin: 28. Juli 2023 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ergründet die Ursprünge der Action-Hexe. Unterstützung erhält sie hier von einem Dämonen. Release ist am 17. März.

ergründet die Ursprünge der Action-Hexe. Unterstützung erhält sie hier von einem Dämonen. Release ist am 17. März. Es gibt jetzt eine Demoversion von Octopath Traveler 2 im eShop, die die ersten Spielstunden beinhaltet.

Das rundenbasierte Rollenspiel Sea of Stars erscheint am 29. August. Eine Demo ist im eShop verfügbar.

Auch für das bald erscheinende Kirbys Return to DreamLand Deluxe gibt es jetzt eine Demo im eShop.

Ein Remaster-Doppelpack von Baten Katos 1 + 2 HD erscheint im Sommer.

Daneben wurde unter anderem auch eine We Love Katamari-Umsetzung für die Switch sowie der Mystery-Thriller Ghost Trick: Phantom-Detektiv erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Was war euer Highlight der Februar-Direct?