Nintendo Switch: Diese fünf Spiele der Direct könnt ihr jetzt sofort spielen

Die Nintendo Direct hatte jede Menge Ankündigungen im Gepäck. Während wir uns bei den meisten Titeln und Updates noch etwas gedulden müssen, gab es aber auch fünf Spiele, mit denen wir sofort auf der Switch loslegen können. Doch nicht nur Fans der Nintendo-Konsole werden bedient. Auch für PS4 und Xbox One ist was dabei. Hier kommen alle fünf Titel.

Castlevania Advance Collection

Mit der Casltevania Advance Collection könnt ihr euch ausgiebig dem Kampf gegen das Böse widmen. Enthalten sind gleich vier klassische Titel: Die GBA-Spiele Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow sowie das SNES-Spiel Vampire's Kiss. Dazu gibt es für alle Fans bisher unveröffentlichte Zeichnungen und Grafiken.

Plattformen: Switch, Xbox One, PS4

Switch, Xbox One, PS4 Preis: 20 Euro

Actraiser Renaissance

Gut und Böse treten auch in Actraiser Renaissance gegeneinander an. Das Spiel kombiniert 2D-Plattformer-Action mit Stadtbausimulation. Es handelt sich um eine Neuauflage des 90er-Jahre-Kassikers mit optischen Verbesserungen sowie neuen Geschichten.

Plattformen: Switch, PS4

Switch, PS4 Preis: 30 Euro

Deltarune Chapter 1&2

Zum neuen Spiel von Undertale-Macher Toby Fox stand bisher nur das erste Kapitel zur Verfügung. Nun könnt ihr auch das zweite Kapitel des Rollenspiels zocken. Wie schon in Undertale habt ihr auch in Deltarune die Möglichkeit, zu kämpfen oder Konflikte friedlich im Dialog zu lösen. Weitere Kapitel werden zu einem späteren Zeitpunkt kostenpflichtig folgen.

Plattformen: Switch, PS4

Switch, PS4 Preis: kostenlos

Arcade Archives Pac-Man

Hier kommt was für die Fans der 80er-Jahre: Der ultimative Arcade-Klassiker Pac-Man wurde, wie bereits einige andere Spielautomaten-Titel, für die Switch nachgebaut. Das Originalspiel kam 1980 heraus.

Plattformen: Switch

Switch Preis: 7 Euro

Arcade Archives Xevious

Noch ein weitere Titel für Arcade-Fans: Xevious ist ein Shooter aus dem Jahr 1982, bei dem Gegner am Boden und in der Luft besiegt werden müssen.

Plattformen: Switch

Switch Preis: 7 Euro

Alle Infos aus der Nintendo Direct

In rund 40 Minuten hat Nintendo in der Nacht von Donnerstag auf Freitag allerhand frische Infos über künftige Spiele der Nintendo Switch veröffentlicht. Eine ausführliche Übersicht des Events findet ihr bereits auf GamePro.