Riesiger Sale im Nintendo eShop gestartet: Jetzt über 3000 Switch-Spiele günstig abstauben!

Die Nintendo eShop Festtagsangebote sind die Gelegenheit, euch günstig mit Switch-Spielen für den Weihnachtsurlaub einzudecken.

Der Nintendo eShop hat die Festtagsangebote gestartet: Bis zum 31. Dezember bekommt ihr in dem riesigen Sale mehr als 3000 Spiele für Nintendo Switch günstiger, mit Rabatten von teils über 80 Prozent. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights aus der riesigen Auswahl herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Falls ihr lieber selbst die Deals durchstöbern möchtet, braucht ihr nur diesem Link zu folgen:

Diablo 3: Eternal Collection

1:16 Diablo 3 für Nintendo Switch - Gameplay der Eternal Collection im Trailer

Die Diablo 3 Eternal Collection enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers. Durch diese kommen ein neuer, fünfter Akt sowie zwei zusätzliche Charakterklassen ins Spiel. Ihr könnt euch nun als Barbar, Dämonenjäger, Mönch, Hexendoktor, Zauberer, Kreuzritter oder Totenbeschwörer in den Kampf stürzen, wobei die Klassen völlig unterschiedliche Fähigkeiten und Spielweisen bieten.

Wie seine Vorgänger ist auch Diablo 3 wieder ein Action-Rollenspiel, in dem ihr euch durch ganze Horden von Monstern und Dämonen schnetzelt. Dabei sorgt vor allem die Suche nach immer besseren Ausrüstungsgegenständen für eine hohe Langzeitmotivation. Besonders viel Spaß macht Diablo 3 zudem im Koop mit bis zu vier Spieler*innen, sei es lokal oder online, da sich die verschiedenen Charakterklassen hier gut ergänzen und unterstützen können.

Monopoly für Nintendo Switch

Monopoly für Nintendo Switch ist eine aufwendige 3D-Umsetzung des Brettspielklassikers.

Monopoly ist nicht ohne Grund seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Familienspiele, obwohl oder gerade weil es wie dafür gemacht erscheint, sich gegenseitig zu ärgern. Ubisoft hat dem Brettspielklassiker nun eine hochwertige Umsetzung für Nintendo Switch spendiert, in der ihr auf drei aufwendigen 3D-Spielbrettern Straßen aufkaufen, Häuser bauen und eure Konkurrenten durch astronomisch hohe Mieten in den Ruin treiben könnt.

Falls euch die Zeit für klassisches Monopoly fehlt, stehen euch auch neue Modi zur Verfügung, die den Spielverlauf beschleunigen. Außerdem könnt ihr neue Aktionskarten ins Spiel aufnehmen, um für mehr Abwechslung zu sorgen, oder gleich ganz eigene Regeln festlegen. Ihr spielt gegen die KI oder gegen bis zu fünf menschliche Spieler*innen, online oder lokal. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch selbst von der Qualität der Umsetzung überzeugen.

Theatrhythm Final Bar Line

3:29 Theatrhythm Final Bar Line - Legendäre Final Fantasy-Musik trifft auf Rhythmus-Spiel

Bei Theatrhythm Final Bar Line handelt es sich um eine Mischung aus Musik- und Actionspiel. Zum Rhythmus von 385 Songs aus 46 Final Fantasy-Spielen kämpft ihr mit 104 aus der JRPG-Reihe bekannten Charakteren in Arenen gegen die verschiedensten Monster. Nur dann, wenn ihr im Einklang mit der Musik die richtigen Knöpfe drückt, könnt ihr angreifen und vernichtende Spezialattacken ausführen.

Für Fans von Final Fantasy ist Theatrhythm schon aufgrund der nostalgischen Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte der Seriengeschichte ein Muss, aber auch alle anderen kommen hier auf ihre Kosten, da es sich schlicht um ein hervorragendes Musikspiel handelt. Nicht umsonst liegt laut OpenCritic der internationale Wertungsdurchschnitt bei stolzen 86 Punkten. Übrigens könnt ihr auch im Koop spielen, und zwar lokal zu zweit oder online mit bis zu vier Spieler*innen.

BioShock The Collection

1:36 BioShock: The Collection - Launch-Trailer zur Remastered-Sammlung

Mit der BioShock Collection bekommt ihr drei hervorragende First Person Shooter, nämlich BioShock 1 und 2 sowie BioShock Infinite, zusammen in einem Paket, die ersten beiden Teile sogar in der technisch überarbeiteten Remaster-Version. Außerdem sind sämtliche Singleplayer-DLCs für alle drei Spiele enthalten. Die BioShock-Spiele sind vor allem für ihre packende Atmosphäre und das hervorragende, kreative Design der Spielwelten berühmt geworden.

BioShock 1 und 2 schicken euch in die Unterwasserstadt Rapture, die ursprünglich als ein neues Utopia geplant worden war, aber sich vor eurer Ankunft längst in einen halb verfallenen Albtraum verwandelt hat. BioShock Infinite hingegen führt euch in die über den Wolken schwebende Stadt Columbia, die ihr zumindest zu Beginn noch in ihrer ganzen Pracht erleben könnt, bevor auch hier das Chaos ausbricht. Allein fürs Besichtigen dieser Städte lohnt sich der Kauf schon.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Wie sein Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist Sparks of Hope ein Rundentaktikspiel, dessen spannende Kämpfe an Titel wie XCOM oder Baldur’s Gate 3 erinnern. Ihr müsst Deckung nutzen und die Spezialfähigkeiten all eurer Teammitglieder geschickt einsetzen und miteinander kombinieren, um den Sieg zu erringen. Durch das neue Fortschrittssystem mit komplexen Skilltrees könnt ihr nun die Charaktere an euren persönlichen Spielstil anpassen.

Im Vergleich zum ersten Teil gibt es in Sparks of Hope zudem mehr Freiheit beim Erkunden der Welt sowie mehr Nebenaufgaben, Minispiele und kreative Rätsel, um außerhalb der Kämpfe für Abwechslung zu sorgen. Diesmal vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte mit den verrückten Häschen aus dem Hause Ubisoft, um den niedlichen Sparks zu Hilfe zu eilen. Dabei handelt es sich um kleine, sternenförmigen Wesen, die euch im Kampf besondere Kräfte verleihen können.

Vampire Survivors

1:07 Vampire Survivors: Trailer zum Action-Hit

Im Indie-Überraschungshit Vampire Survivors wehrt ihr euch in verschiedenen Leveln gegen gewaltige Horden von Untoten und Dämonen. Eure Spielfigur greift dabei automatisch an. Eure Aufgabe besteht darin, sie so zu lenken, dass die eigenen Attacken treffen und die Feinde es nicht schaffen, sie einzukreisen. Außerdem müsst ihr bei jedem Levelaufstieg klug die richtigen Waffen und Upgrades auswählen, um einen kampfstarken Charakter zu entwickeln.

Das Besondere an Vampire Survivors ist nämlich, dass manchmal nur Sekunden zwischen zwei Levelaufstiegen liegen. Bringen euch anfangs schon wenige Feinde in Bedrängnis, pflügt ihr schon nach einigen Minuten gottgleich durch die Gegnermassen, wenn ihr die richtigen Entscheidungen getroffen habt. Nach jeder Runde müsst ihr von vorn anfangen, schaltet durch Erfolge aber neue Charaktere und Level frei. Außerdem könnt ihr euch mit gesammeltem Gold permanente Upgrades kaufen.

Cuphead & The Delicious Last Course

0:29 Cuphead - The Delicious Last Course - Gameplay-Trailer zum DLC des Bullet Hell-Shooters

Cuphead beeindruckt schon auf den ersten Blick durch seine Grafik im Stil eines Cartoons aus den 30ern und seine hervorragenden Animationen. Von dem niedlichen Look solltet ihr euch aber nicht täuschen lassen, denn Cuphead ist knallhart. Die Mischung aus Action-Platformer und Bullet Hell Shooter besteht zu einem großen Teil aus fordernden Bosskämpfen gegen ausgefallene Feinde, die von einem Drachen über einen fiesen Clown bis zu einer riesigen Karotte reichen.

Ihr selbst spielt übrigens Figuren mit Tassen als Köpfen, und zwar allein oder zu zweit im Koop. Weil ihr Spielschulden beim Teufel habt, die ihr nicht bezahlen könnt, treibt ihr in seinem Auftrag die Seelen von Sündern ein. Im Sale des Nintendo eShop könnt ihr euch gleich die Erweiterung „The Delicious Last Course“ dazuholen, die euch eine neue Insel mit zusätzlichen Waffen, Zaubern und Bossgegnern sowie einen weiteren spielbaren Charakter mit individuellen Fähigkeiten liefert.

Sid Meier’s Civilization 6

2:03 Civilization 6 für Nintendo Switch - So sehen Menüs und Gameplay-Grafik aus (Trailer)

Falls ihr Lust habt, euch während des Weihnachtsurlaubs mal so richtig in ein umfangreiches Strategiespiel zu vertiefen, dann ist Civilization 6 eine hervorragende Wahl. Hier könnt ihr hunderte Spielstunden damit verbringen, Zivilisationen von ihren primitiven Anfängen bis ins Informationszeitalter zu führen. Dabei könnt ihr nicht nur durch ein starkes Militär, sondern auch durch Kultur, Wissenschaft oder Diplomatie eure Vormachtstellung in der Welt festigen.

Das Rundenstrategiespiel wurde hervorragend für Nintendo Switch umgesetzt, im Handheld-Modus erleichtert euch zum Beispiel der Touchscreen-Support die Steuerung. Außerdem werden vier DLCs mit zusätzlichen Völkern wie Wikingern und Persern mitgeliefert. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch gegen- oder miteinander im lokalen Multiplayer antreten, was Civilization 6 zu einem tollen Spiel für gemeinsame Feiertage macht.

Two Point Campus

10:49 Two Point Campus - Test-Video zum humorvollen Aufbauspiel

Wie schon Two Point Hospital ist auch Two Point Campus wieder ein Aufbauspiel, aber statt Krankenhäusern baut ihr diesmal Hochschulen auf und verwaltet sie. Allzu ernst und realistisch geht es dabei nicht zu, stattdessen punktet Two Point Campus mit schrägen Humor und ebenso abgedrehten wie abwechslungsreichen Szenarien: Beispielsweise baut ihr Universitäten für Ritter, Zauberer, Spione oder künftige Superstars.

Dabei gibt es jede Menge zu tun: Ihr entwerft nicht nur sämtliche Gebäude von den Lehrsälen über die Bibliotheken bis hin zu den Schlafräumen der Studenten, sondern kümmert euch auch um die passende Ausrüstung, das Lehrpersonal und die Finanzen. Euer Ziel ist dabei aber nicht, einfach nur möglichst viel Geld zu machen. Euer Erfolg wird auch daran gemessen, wie viele fähige Absolventen eure Hochschulen hervorbringen können.

Terraria

1:28 Terraria - Kostenlose Erweiterung Journey's End fügt Bestiarium und Bosse hinzu

Terraria ist nicht einfach nur ein großer Indie-Hit, sondern sogar in den Top 20 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Das Spiel im 2D-Pixel-Look verbindet Bauen, Crafting und die Suche nach immer wertvolleren Metallen, wie man sie unter anderem von Minecraft kennt, mit reichlich Action und Erkundung. Ihr erforscht nicht nur an der Oberfläche verschiedene Biome von der Wüste bis zur eisigen Tundra, sondern grabt euch auch buchstäblich bis zur Hölle in die Tiefe hinab.

Jede Region hat eigene gefährliche Kreaturen bis hin zu riesigen Bossgegnern, aber auch eigene kostbare Schätze und besondere Crafting-Ressourcen zu bieten. Wenn ihr das Spiel nach vielen Stunden einmal durch habt, könnt ihr in den Hard-Mode wechseln, der nochmal ganz neue Biome und Schätze bietet. Ihr könnt nicht nur allein, sondern auch zu zweit an einer Konsole oder im Online-Koop mit bis zu acht Spieler*innen spielen.

Über 3000 weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie gesagt, handelt es sich bei den hier vorgestellten Switch-Spielen nur um einen winzigen Ausschnitt aus den Festtagsangeboten im Nintendo eShop. Es lohnt sich also definitiv, selbst noch mal einen Blick auf die Deals zu werfen. Die Übersicht über den riesigen Sale findet ihr hier: