Im Nintendo eShop gibt es wieder eine Menge neuer Angebote für Switch. Unter anderem sind diesmal epische Rollenspiele, temporeiche Actionhits und einige tolle Indie-Geheimtipps dabei. Zehn der interessantesten Deals stellen wir euch hier vor. Wer sich lieber selbst durch die sehr lange Liste der reduzierten Spiele wühlen will, findet diese hier:

Nintendo eShop: Aktuelle Angebote für die Nintendo Switch

Dragon Quest XI S: Streiter des Lichts Definitive Edition

Angebot gültig bis: 8. Oktober

Mit Dragon Quest XI S bekommt ihr ein umfangreiches JRPG alter Schule, mit buntem Anime-Look und rundenbasierten Kämpfen. Die Handlung erscheint zunächst simpel, entwickelt sich aber nach und nach zu einer komplexen und spannenden Erzählung. Die Definitive Edition für die Nintendo Switch bietet einige Extras, beispielsweise zusätzliche Missionen und den nostalgischen 16-Bit-Modus. Falls ihr das riesige Rollenspiel erst mal ausprobieren wollt, bevor ihr zuschlagt, stellt der Nintendo eShop euch eine kostenlose Demo bereit, mit der allein ihr schon einige Stunden beschäftigt sein drüftet.

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals statt 59,99€ für 33,99€ im Nintendo eShop

Bulletstorm: Duke of Switch Edition

Angebot gültig bis: 14. Oktober

Bulletstorm ist ein temporeicher Shooter aus dem Hause Gearbox (Borderlands), der unter anderem durch seine abwechslungsreichen Levels, die makabren Kills, den schrägen Humor und eine überraschend spannende Rache-Story glänzt. Als ehemaliges Mitglied eines Elite-Mordkommandos müssen wir unseren Ex-Vorgesetzten zur Rechenschaft ziehen. Nicht zuletzt die kreativ einsetzbare Energiepeitsche, mit der wir Feinde packen und herumschleudern können, sorgt für jede Menge Spaß und skurrile Situationen. In der Duke of Switch Edition könnt ihr die gesamte Kampagne wahlweise auch mit der Shooter-Legende Duke Nukem spielen.

Bulletstorm: Duke of Switch Edition statt 29,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Bundle Indie Darling Vol. 1

Angebot gültig bis: 23. Oktober

Mit dem Bundle Indie Darling Vol. 1 erhaltet ihr gleich drei Indie Perlen zum Preis von nur 5,24 Euro. Slain: Back from Hell ist ein düsteres, von Heavy-Metal-Ästhetik inspiriertes 2D-Actionspiel, das nicht nur durch den hohen Schwierigkeitsgrad an Blasphemous erinnert. Bei Uncanny Valley handelt es sich um ein Pixel-Adventure mit Survival-Horror-Elementen, in dem eure Entscheidungen den Verlauf der Handlung beeinflussen. Three Fourths Home ist eine interaktive Kurzgeschichte, die auf der Heimfahrt einer Familie während eines heftigen Gewitters spielt.

Bundle Indie Darling Vol. 1 statt 34,99€ für 5,24€ im Nintendo eShop

God Eater 3

Angebot gültig bis: 8. Oktober

Im Action-Rollenspiel God Eater 3 nehmen wir es als Mitglied einer Spezialeinheit mit riesigen, fast gottgleichen Monstern auf. Ähnlich wie in Monster Hunter sammeln wir dabei jede Menge Beute und Crafting-Material, um unsere Ausrüstung zu verbessern und es mit noch größeren Monstern aufnehmen zu können. Stärken des Spiels sind das komplexe Kampfsystem mit seinen zahlreichen Kombos sowie das kreative und vielfältige Gegnerdesign. Story und Dialoge sind hingegen eher zweitrangig. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.

God Eater 3 statt 59,99€ für 19,79€ im Nintendo eShop

Little Nightmares Complete Editition

Angebot gültig bis: 08. Oktober

Im Horrorspiel Little Nightmares müssen wir als kleines Mädchen von einem albtraumhaften Schiff fliehen, dessen Bewohner uns ermorden wollen. Durch die detaillierte Grafik, das hervorragende Artdesign und die tollen Animationen entsteht schnell eine dichte Grusel-Atmosphäre. Das Gameplay besteht größtenteils aus kleinen Rätseln, Schleichpassagen und ein bisschen Platforming. Die Complete Edition enthält auch den DLC "Geheimnisse des Schlunds", in dem wir erneut fliehen müssen - diesmal aus einem riesigen Labyrinth, das von verdammten Seelen bewohnt wird.

Little Nightmares Complete Editition statt 34,99€ für 9,79€ im Nintendo eShop

For the King

Angebot gültig bis: 15. Oktober

Bei For the King handelt es sich um ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und Roguelike-Mechaniken. Die Ermordung des Königs hat das Reich Fahrul ins Chaos gestürzt. Unser Auftrag ist es, wieder für Ordnung suchen. Das ist leichter gesagt als getan. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch und man sollte sich darauf einstellen, viele Male zu scheitern und von vorn anzufangen, wobei kein Durchgang dem anderen gleicht. Der Herausforderung müssen wir uns übrigens nicht allein stellen, wir können das Abenteuer auch im Online-Koop gemeinsam in der Gruppe bestreiten.

For the King statt 24,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Dragon Ball Xenoverse 2

Angebot gültig bis: 8. Oktober

Dragon Ball Xenoverse 2 ist ein Action-Rollenspiel, das sich vor allem an Fans der Anime-Vorlage richtet. Diesen wird unter anderem mit 68 Kämpfern, aus denen wir auswählen können, eine Menge geboten. Neulinge werden sich in die Story, in der wir als Zeitpatrouille Ereignisse in der Vergangenheit reparieren müssen, erst mal einfinden müssen. Das Gameplay macht dank des vielseitigen Kampfsystems mit seinen zahlreichen Spezialattacken und freischaltbaren Manövern einiges her. Die Präsentation hingegen ist etwas schlicht, zeichnet sich aber immerhin durch die spektakulären, bunten Effekte aus, die für Animes typisch sind.

Dragon Ball Xenoverse 2 statt 59,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

The Flame in the Flood: Complete Edition

Angebot gültig bis: 15. Oktober

The Flame in the Flood ist ein Survival-Spiel, bei dem wir als junges Mädchen in einer überfluteten Welt überleben müssen. Dazu fahren wir mit unserem Boot einen breiten Fluss mit starker Strömung hinab und steuern dabei kleine Inseln an, auf denen wir dringend benötigte Lebensmittel und Ressourcen sammeln. Nicht nur Hunger und Krankheiten können uns dabei gefährlich werden, auch mit Raubtieren bekommen wir es zu tun. Immerhin steht uns mit unserem Hund ein treuer Begleiter zur Seite. The Flame in the Flood fesselt nicht zuletzt durch sein Artdesign und die dichte Atmosphäre.

The Flame in the Flood statt 14,99€ für 3,74€ im Nintendo eShop

Saints Row: The Third - The Full Package

Angebot gültig bis: 5. Oktober

In Saints Row: The Third stehen wir erneut auf der Seite der Third Street Saints, die sich inzwischen von einer kleinen Straßengang zu einer Marke mit mit Sneakern und Energy Drinks hochgearbeitet haben. Leider will das nur als "das Syndikat" bekannte Verbrechernetzwerk etwas von unserem Reichtum abhaben. Da wir das nicht zulassen können, ziehen wir mit einer riesigen Auswahl an Waffen und Fahrzeugen in den Kampf. Von Konkurrenten wie GTA hebt sich das Open-World-Actionspiel vor allem durch seinen schrägen Humor und seine absurden Einfälle ab.

Saints Row: The Third - The Full Package statt 39,99€ für 17,99€ im Nintendo eShop

Human: Fall Flat

Angebot gültig bis: 15. Oktober

Human: Fall Flat ist eine Mischung aus Physiksimulation und Rätselspiel. Als weißes Männchen namens Bob, das auf extrem wackligen Beinen steht, müssen wir in surrealen Levels jede Menge kniffliger Aufgaben lösen. Dabei können wir Bobs Gliedmaßen einzeln steuern, was uns in der Theorie mehr Kontrolle über unsere Spielfigur gibt, in der Praxis aber eine Menge Koordinationsvermögen erfordert. Neben dem Einzelspielermodus gibt es auch lokalen Koop für zwei Spieler oder Online-Multiplayer für bis zu acht Spieler.

Human: Fall Flat statt 14,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop