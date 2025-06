Gerade sind 10 neue Spiele für Switch 2 erschienen, die ihr nur im Nintendo eShop bekommen könnt!

Wenn ihr schon eure Switch 2 habt und nach den besten Spielen sucht, solltet ihr daran denken, dass man viele neue Titel nur im Nintendo eShop findet.

Die Nintendo Switch 2 ist endlich erschienen und hat eine ganze Menge neuer Spiele mitgebracht. Neben den ganz großen Titel wie Mario Kart World oder den Nintendo Switch 2 Editions der beiden Zelda-Spiele Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gibt es dabei auch eine ganze Reihe kleinerer Titel, die noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber auf jeden Fall einen Blick wert sind.

In diesem Artikel haben wir euch zehn dieser brandneuen Switch 2-Spiele herausgesucht, die ihr ausschließlich im Nintendo eShop bekommen könnt, und stellen sie euch kurz vor. Wer noch mehr Neuerscheinungen für die Konsole finden will, kommt durch diesen Link zur Übersicht:

Fast Fusion

Grafisch haben die Rennstrecken von Fast Fusion einiges zu bieten.

Fast Fusion gehört mit einem Preis von nur 14,99€ zu den günstigsten Exklusivspielen für Nintendo Switch 2. Obwohl das Rennspiel so wenig kostet, bietet es eindrucksvolle Grafik mit Strecken auf fremden Planeten, die über wunderschöne Landschaften mit zerklüfteten Gebirgen, dichten Wäldern und schneebedeckten Ebenen verfügen. Sogar durch ein Asteroidenfeld im Weltall rast ihr mit den futuristischen Schwebefahrzeugen.

Spielerisch ist Fast Fusion ein einsteigerfreundlicher Arcade Racer, der auf halsbrecherische Geschwindigkeit setzt und durch ein besonderes Feature für Langzeitmotivation sorgt: Ihr könnt Fahrzeuge miteinander verschmelzen und so hunderte neue und bessere Vehikel erschaffen, die zu eurem eigenen Fahrstil passen. Neben dem Singleplayer bietet Fast Fusion verschiedene Multiplayer-Modi, die ihr sowohl online als auch lokal an einer Konsole im Split Screen spielen könnt.

FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin - Nintendo Switch 2 Edition

1:00 Fantasy Life i: Launch-Trailer feiert den Release und stellt die Highlights der vielen Features vor

Autoplay

Auch der jüngste Teil der FANTASY LIFE-Reihe ist wieder eine bunte Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing: Auf einer einsamen Insel sollt ihr ein idyllisches Dorf aufbauen, wobei ihr nicht nur die Häuser, sondern auch die Landschaft gestaltet. Allerdings zieht ihr hier auch hinaus in die offene Spielwelt, um im Rollenspiel-Stil Abenteuer zu erleben, uralte Geheimnisse zu erforschen und haufenweise Monster zu bekämpfen.

Neben Bauen, Crafting, Kampf und Erkundung bietet das Gameplay auch noch zahlreiche Minispiele, welche mit den vierzehn verschiedenen Berufen verbunden sind, die ihr ausüben könnt. Außerdem hebt sich FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time durch seine Zeitreise-Thematik von der Genre-Konkurrenz ab: Ihr reist nämlich tausend Jahre in die Vergangenheit, um eure Insel zu retten. Neben dem Singleplayer gibt es Koop für bis zu vier Personen.

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2

2:33 Suikoden 1 und 2 - Die beliebte JRPG-Serie kehrt in HD zurück

Mit dem Suikoden I&II HD Remaster für Switch 2 bekommt ihr zwei Rollenspielklassiker aus den Neunzigern in einer grafisch stark verbesserten Version, die dennoch nostalgischen Charme versprüht: Die Charaktere behalten den Pixelstil bei, die Hintergründe sind nun jedoch hochaufgelöst und mischen 2D-Zeichnungen im Bilderbuchstil mit 3D-Elementen. Daneben wurden weitere Verbesserungen und neue Features wie automatisches Speichern und automatische Kämpfe hinzugefügt.

Die beiden Suikoden-Spiele haben sich ihren ausgezeichneten Ruf nicht zuletzt durch ihre komplexen und epischen Geschichten verdient, die von korrumpierten Helden und tyrannischen Königreichen handeln. Noch wichtiger ist aber das Gameplay, denn Suikoden verknüpft klassische JRPG-Kämpfe mit Aufbau-Elementen und großen Schlachten: Ihr baut nämlich eure Heimatbasis auf und rekrutiert dort eure Armee, die ihr als Feldherr anführt.

Puyo Puyo Tetris 2S

1:08 Puyo Puyo Tetris 2 - Das Crossover der Puzzle-Giganten im Trailer

Die Switch 2-Version von Puyo Puyo Tetris 2S fügt den völlig neuen Doubles-Modus hinzu, in dem zwei Zweier-Teams auf einem einzige Spielfeld gegeneinander antreten. Daneben gibt es weiterhin die anderen Multiplayer-Modi, mit denen sich bis zu vier Spieler*innen online oder lokal miteinander messen können, sowie die Singleplayer-Kampagne und die Skill Battles mit Rollenspiel-Elementen, die mit Puyo Puyo Tetris 2 neu hinzugekommen sind.

Auch die Neuauflage von Puyo Puyo Tetris 2 bietet natürlich wieder die gewohnte Kombination der Gameplay-Ideen beider Puzzle-Klassiker: Während man in Tetris herabfallende Blöcke zu Reihen zusammensetzt, um sie verschwinden zu lassen, geht es in Puyo Puyo darum, die vier der namensgebenden kugelförmige Wesen in der gleichen Farbe miteinander zu kombinieren. Abgebaute Reihen und Puyos werden an eure Gegner geschickt, um ihr Spielfeld zu verstopfen.

No Man’s Sky Nintendo Switch 2 Edition

1:33 No Man's Sky: Neues Gratis-Update heißt BEACON und krempelt das Siedlungs-Feature um

Die Nintendo Switch 2 Edition des Science-Fiction-Hits No Man’s Sky bietet nicht nur hübschere Grafik mit höherer Auflösung und mehr Details als die Version für die erste Switch, sondern bringt auch Online-Multiplayer mit. Im Nintendo eShop bekommt ihr die gigantische Weltraumsimulation, die euch ein ganzes Universum mit 18 Trillionen Planeten frei erforschen lässt, aktuell übrigens 60 Prozent günstiger im Sonderangebot.

No Man’s Sky lässt euch die Freiheit zu tun, was ihr wollt. Ihr könnt mit eurem Raumschiff durchs All fliegen, Handel treiben und an Weltraumschlachten teilnehmen, am Boden die Planeten mit ihrer reichen Tier- und Pflanzenwelt erforschen oder auch Ressourcen abbauen, um sie zu verkaufen oder für den Bau eurer eigenen Basis einzusetzen. Seit dem ursprünglichen Release wurde No Man’s Sky beständig durch kostenlose Updates erweitert, die etwa neue Biome wie eine reiche Unterwasserwelt hinzugefügt haben.

Deltarune

0:51 Deltarune -Der Nachfolger von Undertale im Trailer

Deltarune ist der Nachfolger des Indie-Überraschungshits Undertale, der durch sein tolles Writing, seine enorme Entscheidungsfreiheit und den ebenso glaubhaften wie drastischen Reaktionen der Spielwelt auf die Aktionen der Spieler beeindruckte. All diese Qualitäten finden sich auch in Deltarune wieder. Schon die vorab erschienenen ersten beiden Episoden des Rollenspiels haben daher hervorragende Kritiken bekommen, nun liegt endlich das komplette Spiel mit vier Episoden vor.

Auch Deltarune bietet in den Kämpfen wieder die schon aus dem Vorgänger bekannten Bullet-Hell-Elemente, dennoch ähnelt das Kampfsystem mehr einem klassischen JRPG. Diesmal seid ihr nämlich in einer Heldengruppe aus bis zu drei Charakteren unterwegs. Daneben erwartet euch eine Fülle kreativer Minispiele. Übrigens spielt Deltarune in einem ganz anderen Universum als Undertale, trotzdem werdet ihr auf einige alte Bekannte aus dem Vorgänger treffen.

Survival Kids

0:46 Survival Kids: Konami bringt den GameBoy-Klassiker von 1999 zurück auf die Nintendo Switch 2

Das auf einem GameBoy-Klassiker basierende Koop-Survivalspiel Survival Kids handelt von Kindern, die auf dem Dachboden eine alte Karte finden und ihr zu folgen beschließen. Mit einem selbst gezimmerten Boot stechen sie in See, werden jedoch von einem Sturm erfasst und in eine unbekannte, mysteriöse Welt abgetrieben. Dort stoßen sie auf schwimmende Inseln auf den Rücken riesiger Lebewesen, auf denen sie nun überleben und nach den Mitteln für den Heimweg suchen müssen.

Die Kinder müssen sowohl angeln, kochen, Holz hacken und Ressourcen fürs Crafting sammeln als auch die Geheimnisse der Inseln erkunden, denn nur wenn sie die dort versteckten Harmoniesteine finden, mit denen sich der Sturm besänftigen lässt, können sie den Heimweg antreten. Survival Kids fesselt dabei nicht zuletzt durch seine hervorragende Präsentation im Stil eines Animationsfilms. Ihr könnt zu zweit an einer Konsole oder online im Team aus bis zu vier Personen spielen.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

In Kunitsu-Gami beschützen wir die Maid des Berges vor den Angriffen der Verdammten.

Mit Kunitsu-Gami kommt einer der kreativsten Geheimtipps des letzten Jahres auf Switch 2. Das hochgelobte Spiel aus dem Hause Capcom mischt Action mit Tower Defense und japanischer Folklore. Eure Aufgabe ist es, den Berg Kafuku vor der Entweihung und den Angriffen der Verdammten zu retten. Tagsüber zieht ihr los, befreit die umliegenden Dörfer und trefft eure Vorbereitungen, um bei Nacht die Maid des Berges vor den feindlichen Horden zu schützen.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Schwertkämpfers Soh, der nicht einfach nur wie in einem gewöhnlichen Actionspiel auf seine Gegner einprügelt, sondern einen kunstvollen Schwerttanz aufführt. Dieser wirkt wie ein Teil einer komplexen Choreografie, untermalt von traditioneller japanischer Musik. Soh kämpft jedoch nicht allein, sondern wird von den Dorfbewohnern unterstützt, denen ihr verschiedene Waffen, Rollen und Positionen in den Verteidigungsstellungen zuweist.

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition

In NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening verwaltet ihr euer Reich, führt Armeen in die Schlacht und vereint Japan.

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening wird für Nintendo Switch 2 als Complete Edition neu aufgelegt, die unter anderem sechs zusätzliche Szenarien, verschiedene In-Game-Boni und digitale Artbooks sowie den digitalen Soundtrack bietet. Das komplexe Strategiespiel lässt euch ein Stück japanischer Geschichte erleben und Nobunagas Traum von der Einheit Japans verfolgen, und zwar vor allem auf militärische Weise sowie durch den klugen Aufbau eures Clans.

Ein großer Teil des Spiels findet auf der Übersichtskarte statt, auf der ihr euer Reich verwaltet und eure Truppen verschiebt. Ihr stürzt euch aber auch in taktische Echtzeitschlachten, in denen ihr die Eigenheiten verschiedener Truppentypen und des Geländes ausnutzt. Allerdings erledigt ihr in NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening nicht alles allein, sondern weist euren Gefolgsleuten Gebiete zu. Den richtigen Gefolgsleuten Macht zu verleihen, entscheidet über Sieg und Niederlage.

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Arcade Archives 2 Ridge Racer liefert den Arcade-Rennspielklassiker mit einigen Extras.

Arcade Archives 2 Ridge Racer ist eine Neuauflage des Klassikers, die weitgehend originalgetreu bleibt, dem Rennspiel aus dem Jahre 1993 aber einige neue Modi hinzufügt, darunter beispielsweise Time Attack und High Score. Außerdem wurden neue Komfort-Features integriert, etwa eine Rückspulfunktion, die es euch erlaubt, Ausrutscher ungeschehen zu machen. Ansonsten bekommt ihr das klassische Arcade-Spielgefühl, für das Ridge Racer steht.

Im Standard-Modus von Ridge Racer tretet ihr gegen elf Gegner an und müsst in begrenzter Zeit drei Runden absolvieren. Unterwegs gibt es Checkpoints, an denen ihr zusätzliche Zeit gutgeschrieben bekommt. Läuft die Uhr ab, bevor ihr den nächsten Checkpoint erreicht, fliegt ihr raus. Die Rennen finden häufig auf anspruchsvollen und kurvenreichen Gebirgsstrecken statt. Da ihr jedoch aus drei Schwierigkeitsgraden wählen könnt, kommen auch Rennspiel-Neulinge zurecht.

Viele weitere neue Switch-Spiele im Nintendo eShop

Die hier vorgestellten Tipps sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Spielen, die schon für Switch 2 erschienen sind oder demnächst erscheinen werden. Falls ihr noch mehr Titel finden wollt, könnt ihr euch die Liste der Switch 2-Spiele im Nintendo eShop ansehen oder einen Blick auf unseren Artikel von letzter Woche werfen, in dem wir euch bereits zehn Spiele vorgestellt haben, darunter große AAA-Hits: