Im Nintendo eShop gibt es wieder Spiele für die Nintendo Switch günstig im Angebot. Auch diese Woche ist die Auswahl wieder bunt gemischt, von Rundenstrategie über Jump&Runs bis hin zu Rollenspielen ist alles dabei. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Deals kurz vor. Wer lieber selbst die Hunderte von Angeboten durchstöbern möchte, kann das hier tun:

Nintendo eShop: Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Two Point Hospital

Angebot gültig bis: 26. Oktober

Im Managementspiel Two Point Hospital entwerfen, bauen und verwalten wir unser eigenes Krankenhaus. Allzu ernst und realitätsnah geht es dabei nicht zu. Stattdessen bekommen wir es mit ebenso fiktiven wie kuriosen Krankheiten wie Rock-and-Roll-itis oder Kubismus zu tun. Tatsächlich lebt Two Point Hospital nicht zuletzt von seinem schrägen, manchmal auch ein wenig makabren Humor, den niedlichen Figuren und den witzigen Animationen. Spielerisch handelt es sich um einen eher entspannten Vertreter des Genres. Vor allem der Einstieg wird uns ziemlich leicht gemacht, auch dank eines umfangreichen Tutorials. Erst später wird's ein bisschen anspruchsvoller.

Two Point Hospital statt 39,99€ für 23,99€ im Nintendo eShop

Collection of Mana

Angebot gültig bis: 2. November

Mit Collection of Mana bekommt ihr die ersten drei Teile der legendären Mana-Reihe in einem Paket: Final Fantasy Adventure (auch bekannt als Mystic Quest), Secret of Mana und das nun zum ersten Mal außerhalb Japans veröffentlichte Trials of Mana. Die ursprünglich für den Game Boy und den SNES erschienenen JRPGs sind vor allem hinsichtlich des Gameplays auch heute noch tolle Rollenspiele. Selbst das insgesamt eher simple Final Fantasy Adventure kann durch kreative Rätsel und tolle Bosskämpfe überzeugen. Die beiden anderen Spiele sind auch dank ihres hübschen Pixellooks gut gealtert.

Collection of Mana statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Catherine: Full Body

Angebot gültig bis: 26. Oktober

Bei Catherine: Full Body handelt es sich um eine erweiterte und stark verbesserte Neuauflage eines Adventure- und Puzzlespielklassikers. Wir übernehmen die Kontrolle über Vincent. Dieser führt mit drei Frauen (im Original waren es "nur" zwei) eine Beziehung, die nichts voneinander wissen. Tagsüber treiben wir uns die meiste Zeit in der Bar rum, führen Dialoge und müssen Entscheidungen treffen, die ernste Konsequenzen für den Story-Verlauf haben. Nachts müssen wir Vincent bei der Flucht vor seinen Albträumen helfen, indem wir Blöcke verschieben. Klingt nach einer seltsamen Mischung, funktioniert dank der hervorragenden Story und Dialoge aber sehr gut.

Catherine: Full Body statt 49,99€ für 33,49€ im Nintendo eShop

Valkyria Chronicles

Angebot gültig bis: 26. Oktober

In Valkyria Chronicles kämpfen wir in einem fiktiven, aber stark an den Zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt auf der Seite einer kleinen Nation, die zwischen zwei Großmächten zerdrückt zu werden droht. In dem Rundentaktikspiel leiten wir unseren eigenen kleinen Trupp, der sein Heimatland gegen die Invasoren zu verteidigen versucht. Das Gameplay ist viel actionreicher, als man es in dem Genre gewohnt ist, da wir die Kontrolle über die Kämpfer ähnlich wie in einem Third-Person-Shooter selbst übernehmen. Aber auch aufgrund der spannenden Story, der gut geschriebenen Dialoge und des hübschen Anime-Looks kann Valkyria Chronicles überzeugen.

Valkyria Chronicles statt 19,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Sonic Mania

Angebot gültig bis: 26.Oktober

Mit Sonic Mania entdeckt die legendäre Reihe alte, fast vergessene Tugenden neu. Hier bekommen wir ein traditionelles 2D-Jump&Run im Pixellook, das wie die Klassiker auf Geschwindigkeit, Timing, Präzision und natürlich auf knallbunte Levels setzt. Der Nostalgiefaktor ist desto höher, da wir viele Szenen und Umgebungen aus den frühen Sonic-Spielen noch einmal erleben können, in einer neuen Interpretation. Zum Teil wirkt Sonic Mania deshalb wie ein Best of der alten Teile, hat aber natürlich auch eine Menge tolle neue Inhalte zu bieten. Außerdem wirken die Bewegungen dank 60 fps und verbesserten Animationen nun deutlich flüssiger als in den Originalen.

Sonic Mania statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Ghostbuster: The Videogame Remastered

Angebot gültig bis: 2. November

Bei Ghostbusters: The Videogame handelt es sich um eine Fortsetzung der ersten beiden Filme in Videospielform. Die Story haben Dan Aykroyd und Harold Ramis, die schon für die Filme federführend verantwortlich waren, selbst verfasst. Sie dreht sich diesmal um den Architekten Ivo Shandor, dessen Gebäude im ersten Film die Reinkarnation von Gozer ermöglicht hat. Es zeigt sich, dass dessen Pläne für New York noch sehr viel weiter gingen. Als neuer Rekrut gehen wir der Sache gemeinsam mit Peter, Ray, Winston und Egon nach, die in der englischen Vertonung allesamt von den Schauspielern aus den Filmen gesprochen werden.

Ghostbuster: The Videogame Remastered statt 34,99€ für 8,74€ im Nintendo eShop

Cat Quest

Angebot gültig bis: 29. Oktober

Cat Quest gibt es dank eines Rabatts von 85 Prozent gerade besonders günstig im Nintendo eShop. Das bunte und niedliche Action-Rollenspiel zeichnet sich unter anderem durch seine temporeichen Kämpfe aus, in denen wir Attacken geschickt ausweichen müssen. Außerdem sind die Quests erstaunlich gut geschrieben. Fast jede Aufgabe ist mit einer interessanten eigenen Story verknüpft. Schon für diese kleinen Geschichten lohnt sich der Kauf. Allerdings: Wenn ihr etwas gegen Katzen habt, solltet ihr um Cat Quest einen weiten Bogen machen. Denn sonst wird euch die Menge an katzenbezogenen Witzen und Wortspielen in den Wahnsinn treiben.

Cat Quest statt 12,99€ für 1,94€ im Nintendo eShop

Unravel Two

Angebot gültig bis: 25. Oktober

Mit Unravel Two geht die wunderschöne Mischung aus Platformer und Rätselspiel in die zweite Runde. Diesmal ist das niedliche Wollknäuelwesen Yarny aber nicht allein, sondern hat einen Freund mitgebracht. Um die Hindernisse auf ihrem Weg zu überwinden, müssen sich die beiden gegenseitig unterstützen, beispielsweise indem das eine Wollknäuel einen Faden herablässt, an dem sich das andere über einen Abgrund schwingen kann. Unravel Two ist damit hervorragend für den lokalen Koop geeignet. Man kann aber auch allein spielen, indem man zwischen den beiden Charakteren wechselt.

Unravel Two statt 29,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Sid Meier's Civilization 6

Angebot gültig bis: 22. Oktober

Mit Civilization 6 bekommt ihr ein komplexes Rundenstrategiespiel, das Hunderte von Stunden fesseln kann. Wie immer geht es darum, eine Zivilisation von ihren bescheidenen Anfängen bis zur Weltherrschaft zu führen. Dabei können neben der militärischen Dominanz beispielsweise auch Wissenschaft oder Kultur zum Ziel führen. Im Handheld-Modus können wir neben den Joy-Cons auch den Touchscreen verwenden, was dafür sorgt, dass Civilization 6 sich trotz seiner Komplexität jederzeit intuitiv steuert. Neben dem Hauptspiel sind in der Switch-Fassung vier DLCs bereits enthalten.

Sid Meier's Civilization 6 statt 49,99€ für 24,99€ im Nintendo eShop

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder

Angebot gültig bis: 26.Oktober

Im Geschicklichkeitsspiel Rock of Ages 2 steuern wir wie schon im Vorgänger einen rollenden Felsbrocken, mit dem wir Verteidigungsanlagen und schließlich die Festung unseres Feindes dem Erdboden gleichzumachen versuchen. Im Multiplayer legen wir gleichzeitig dem Felsbrocken unseres Gegner Hindernisse in den Weg, was für ein ebenso hektisches wie spaßiges Spielerlebnis sorgt. Ein Highlight ist abermals das an verschiedene Kunstepochen angelehnte Leveldesign sowie der schräge Humor, der vor allem in den im Monty-Python-Stil animierten Zwischensequenzen zur Geltung kommt.

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder statt 14,99€ für 7€ im Nintendo eShop