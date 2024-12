Nintendo Festtags-Sale startet Neujahrsangebote: Diese 10 Switch-Spiele von Open World bis Shooter-Hit gibt’s jetzt günstig!

Pünktlich zum Jahreswechsel hat der Nintendo eShop zahreiche neue Festtagsangebote gestartet. Zehn der besten Switch-Spiele stellen wir euch hier vor.

Der Nintendo eShop hat seinem riesigen Festtags-Sale gerade noch einmal neue Angebote hinzugefügt. Unter den zusätzlichen günstigen Switch-Spielen findet ihr unter anderem einen Mario-Hit, einen brachialen First Person Shooter und eines der erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht. Wer die Deals lieber selbst durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

EA Sports FC 25

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen!

Für Fußballfans, die die aktuelle Saison mit ihrem Lieblingsverein nachspielen wollen, führt kein Weg an EA Sports FC 25 vorbei. Der jüngste Teil der Reihe, die früher FIFA hieß, liefert euch über 700 Teams aus mehr als 30 verschiedenen Ligen. In Deutschland sind Vereine von der 1. Bundesliga bis zur 3. Liga einschließlich der Frauen-Bundesliga enthalten. Außerdem werden euch viele verschiedene Modi von der Spieler-Karriere bis zum beliebten Online-Modus Ultimate Team geboten.

Mit Rush gibt es sogar einen neuen Modus, in dem Fünfer-Teams auf dem Kleinfeld gegeneinander antreten. Aufgrund der geringen Torentfernung sind hier Schüsse und Zweikämpfer wichtiger als perfektes Passspiel und eine ausgeklügelte Taktik. Daneben gibt es noch einige weitere Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. So könnt ihr etwa Spielern jetzt nicht nur Positionen, sondern auch verschiedenen Rollen zuweisen, was ganz neue taktische Möglichkeiten bietet.

Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

In Mario + Rabbids Sparks of Hope begeben sich Mario und seine Freunde gemeinsam mit den niedlichen Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf eine Reise durch die Galaxie, um niedlichen kleinen Wesen namens Sparks beizustehen. Wie schon im Vorgänger Kingdom Battle müssen sie sich dabei vor allem in taktisch anspruchsvollen Rundenkämpfen beweisen, in denen man nur eine Chance hat, wenn man die Deckungsmöglichkeiten nutzt und die Fähigkeiten der Teammitglieder geschickt kombiniert.

Neben den Gefechten erkundet ihr die vielfältigen Planeten, sucht nach Schätzen und löst kleine Rätsel. Im Vergleich zum Vorgänger ist Sparks of Hope noch eine Stufe komplexer geworden, da es jetzt ein motivierendes Fortschrittssystem mit einem Skilltree für jede einzelne eurer Figuren gibt. Durch die Gold Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch den Season Pass, der euch drei umfangreiche Erweiterungen mit weiteren Missionen und Charakteren liefert, sowie ein Paket mit zusätzlichen Waffenskins.

MySims: Cozy Bundle

1:51 MySims - Offizieller Trailer stellt Spin-off vor

Das erst im November erschienene MySims: Cozy Bundle, das euch zwei Spiele auf einmal liefert, bekommt ihr im Nintendo eShop jetzt schon günstiger. Sowohl das ursprüngliche MySims als auch MySims: Kingdom sind Lebenssimulationen, in denen ihr beim Wiederaufbau einer Stadt beziehungsweise eines Fantasy-Königreichs helft. Dazu erledigt ihr Aufgaben für die Bewohner, freundet euch mit ihnen an und lernt ihre individuellen, oft schrulligen Geschichten kennen.

Das Gameplay besteht teils aus kleinen Rätseln und teils aus dem kreativen Gestalten von Gebäuden und Kleidungsstücken. So macht ihr die Spielwelt mit jeder eurer Taten etwas hübscher und harmonischer. Durch das Abschließen von Aufgaben schaltet ihr nicht nur weitere Bau- und Gestaltungsoptionen, sondern auch neue Orte frei, deren Geheimnisse ihr anschließend erkunden und deren Bewohner ihr kennenlernen könnt.

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

1:52 Crash Bandicoot: N Sane Trilogy Collection - Trailer zeigt Unterschiede zwischen Original und Remaster

Mit der Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy bekommt ihr drei große Klassiker des 3D-Platformer-Genres. Die ersten drei Teile der legendären Reihe werden euch als vollwertige Remakes mit komplett neuer, zeitgemäßer Grafik einschließlich besserer Animationen geliefert. Es gibt sogar einige zusätzliche Inhalte. So ist jetzt zum Beispiel der Level Stormy Ascent, der schon für das erste Crash Bandicoot geplant war, aber es nicht mehr ins Spiel geschafft hatte, jetzt endlich dabei.

Spielerisch hat sich hingegen wenig geändert. Das bedeutet, dass euch die bunten Jump&Runs nach wie vor einiges abverlangen, wenn es um Timing und Präzision der Sprünge des Beuteldachses Crash geht – und das oftmals, während ihr vor tödlichen Gefahren flieht. Immerhin dürft ihr zwischendurch bei kleinen Rätseln entspannen. Alle drei Teile zeichnen sich zudem durch abgedrehte Ideen im Leveldesign und kreative Spielereien mit der Kameraperspektive aus.

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Dragon Ball FighterZ ist eine klare Kaufempfehlung für alle, die ein tolles Fighting Game wollen. Hier bekommt ihr nämlich nicht nur die üblichen Kombos und Spezialattacken, sondern zusätzlichen taktischen Tiefgang durch die Tag Teams: Ihr tretet stets mit einem Team aus drei Kämpfern an und müsst immer im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln, um die Attacken eurer Gegner optimal kontern zu können.

Für Fans der Anime-Serie ist Dragon Ball FighterZ ohnehin ein Muss. Trotz 3D-Grafik und Verwendung der Unreal Engine fängt das Spiel nämlich den Zeichenstil der Vorlage nahezu perfekt ein, einschließlich der Animationen und der typischen überzeichneten Effekte. Neben dem Multiplayer-Modus, der die größte Langzeitmotivation bringt, gibt es übrigens auch eine Solo-Kampagne, in der ihr euren Weg zum großen Finale bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen könnt.

DOOM Eternal

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

Wie schon der DOOM-Reboot aus 2016 ist auch DOOM Eternal wieder ein temporeicher First Person Shooter, der klassisches Gameplay im Stil der 90er mit modernen Features und Komfort sowie natürlich mit zeitgemäßer, effektvoller Grafik verbindet. Statt auf dem Mars mit Monstern aufzuräumen, reist ihr diesmal allerdings zur am Rande der Apokalypse stehenden Erde zurück, die von Herrscharen grotesker und oft riesiger Dämonen überrannt wurde.

Der Protagonist ist nach wie vor kein Mann großer Worte oder ausgeklügelter Pläne, sondern löst das Dämonenproblem mit roher, brachialer Gewalt. Trotz des fast pausenlosen Action-Feuerwerks ist DOOM Eternal jedoch vergleichsweise anspruchsvoll. Bestimmte Tötungsarten füllen nämlich Rüstung, Gesundheit und Munition auf, sodass ihr sie taktisch klug einsetzen müsst. Die Story-Kampagne ist der Kern des Spiels, es gibt aber auch Online-Multiplayer.

Subnautica

7:40 Subnautica - Video zum Test: Warum ist es das beste Singleplayer-Survivalspiel?

Subnautica ist ein Survival-Spiel mit First-Person-Perspektive, das sich vor allem dadurch von der Konkurrenz abhebt, dass es größtenteils unter der Meeresoberfläche spielt. Nachdem ihr mit eurem Raumschiff abgestürzt seid, müsst ihr auf einem unerforschten, weitgehend von Wasser bedeckten Planeten ums Überleben kämpfen. Dabei nehmt ihr eure Rettungskapsel als Ausgangspunkt, um euch nach und nach eine stattliche Unterwasser-Basis aufzubauen.

Subnautica zeichnet sich nicht zuletzt durch seine faszinierende Tierwelt aus, die von bunten Fischschwärmen bis hin zu gigantischen Kreaturen reicht, welche manchmal friedlich, oftmals jedoch sehr gefährlich sind. Eine weitere Besonderheit gegenüber vielen anderen Survival-Spielen ist die spannende Story. Was genau auf dem Planeten vor sich geht, erfahrt ihr nämlich erst, wenn ihr die außerirdischen Gebäude auf den kleinen Inseln und die Rettungskapseln eurer Kollegen findet.

Subnautica: Below Zero

10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Neben dem originalen Subnautica könnt ihr euch auch das Spin-off Subnautica: Below Zero günstig im Nintendo eShop Festtags-Sale schnappen. Erneut landet ihr auf dem fremden Planeten 4546B, nun jedoch in einer eiskalten Region. Deshalb müsst ihr diesmal nicht nur für genügend Nahrung, sauberes Wasser und Sauerstoff sorgen, sondern auch aufpassen, dass ihr nicht erfriert. Der Überlebenskampf wird dadurch noch einmal ein gutes Stück anspruchsvoller.

Davon abgesehen bekommt ihr es natürlich mit neuen riesigen Kreaturen zu tun, etwa mit dem Riesenlochfisch und dem Brachialhai, lernt aber auch freundlichere Bewohner wie die niedlichen Kegelpinguine kennen. Eine neue Story rund um geheimnisvolle Gebäude und eine hochentwickelte Alien-Zivilisation sowie neue Biome und Naturphänomene von schneebedeckten Berggipfeln bis hin zu heißen Thermalschloten sorgen dafür, das Below Zero ein ganz eigenständiges Erlebnis ist.

Moving Out

1:09 Moving Out - Gameplay aus dem verrückten Koop-Spiel

Moving Out ist ein buntes, chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr gemeinsam in einem Team aus bis zu vier Personen eine Umzugsfirma betreibt. Um Dinge wie Verwaltung und Buchhaltung geht es dabei allerdings nicht. Stattdessen müsst ihr möglichst schnell fremde Wohnungen und Häuser ausräumen und sämtliche Besitztümer in eurem Lastwagen verstauen, wobei ihr je nach Level verschiedene Bonus-Ziele zu erfüllen habt.

Durch gute Zusammenarbeit könnt ihr Bestzeiten erreichen und eure abschließende Bewertung verbessern. So könnt ihr etwa Gegenstände im ersten Stock schlicht aus dem Fenster werfen, um Zeit zu sparen, nur sollte sie dann besser unten jemand auffangen. Das Gameplay stellt euch zudem vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. Zum Beispiel müsst ihr die Möbel und Kartons manchmal fast schon im Tetris-Stil zusammenpuzzeln, um alles in eurem kleinen Lastwagen unterzubringen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Bundle

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch - Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Die Anniversary Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim ist die beste und umfangreichste Version eines der erfolgreichsten Open-World-Rollenspiele aller Zeiten. Sie bringt neben zahlreichen Detailverbesserungen auch neue Inhalte wie Bosse, Quests und Dungeons ins Spiel, und zwar zusätzlich zum Hauptspiel und den drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn, die in der Switch-Version ohnehin schon enthalten sind.

Skyrim ist vor allem für seine faszinierende und riesengroße Spielwelt berühmt geworden. Die Dörfer, Städte, Gebirge, Wälder und weitverzweigten Höhlensysteme der im eisigen Norden gelegenen Region Himmelsrand halten nämlich haufenweise Geheimnisse und Abenteuer bereit, über die man jederzeit durch puren Zufall stolpern kann. In kaum einem anderen Fantasy-RPG wird man fürs freie Erkunden und das Abweichen von der Haupt-Story so sehr belohnt wie hier.

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann solltet ihr auf jeden Fall selbst noch einmal einen Blick auf die Festtagsangebote im Nintendo eShop werfen. Schließlich warten dort noch viele weitere Switch-Spiele auf euch, von temporeichen First Person Shootern über epische Rollenspiele bis hin zu anspruchsvollen Strategie-Titeln. Die Übersicht über sämtliche Deals des riesigen Sales, der noch bis zum 12. Januar läuft, findet ihr hier: