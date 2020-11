Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder eine Menge Switch-Spiele zu reduzierten Preisen. Diesmal sind einige besonders günstige Angebote dabei, die ihr schon für ein paar Euro bekommen könnt. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights kurz vor. Wer lieber gleich zur Übersicht über sämtliche Deals will, findet diese hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Hyper Light Drifter - Special Edition

Angebot gültig bis: 2. Dezember

Das Action-Rollenspiel Hyper Light Drifter glänzt unter anderem durch seinen hübschen 2D-Pixellook, seine schnellen Kämpfe und seine interessante Spielwelt. Wir spielen einen Abenteurer, der auf der Suche nach einer Heilung für seine Krankheit die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation durchsucht. Gegen die zahlreichen Feinde, die sich uns dabei in den Weg stellen, wehren wird uns mit Pistolen und unserem Schwert, wobei wir Angriffen mit dem Ausweich-Sprung geschickt entgehen. Auf ein paar Frustmomente sollte man sich dabei einstellen, denn Hyper Light Drifter ist recht fordernd.

Hyper Light Drifter - Special Edition statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Cursed Castilla

Angebot gültig bis: 2. Dezember

Cursed Castilla ist ein nostalgischer Action-Platformer, der an Klassiker aus der SNES-Zeit erinnert. Das gilt nicht nur für die Präsentation, sondern auch für das Gameplay, das leicht zu erlernen, aber nur schwer zu meistern ist. Wir übernehmen die Rolle des Ritters Don Ramiro, der von seinem König den Auftrag erhält, das Böse im Reich zu vernichten, und daraufhin in den Kampf gegen Zombies, Dämonen, Geister und verschiedene Sagengestalten zieht. Mit 48 Gegnertypen und 19 Bossen bekommen wir es im Spielverlauf zu tun. Je nachdem, wie erfolgreich wir in den Missionen sind, hält das Spiel vier verschiedene Enden bereit.

Cursed Castilla statt 13,99€ für 6,99€ im Nintendo eShop

Romancing SaGa 3

Angebot gültig bis: 30. November

Bei Romancing SaGa 3 handelt es sich um das Remake eines Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 1995, der mit der Switch-Version nun erstmals auch in der westlichen Welt verfügbar ist. Das Abenteuer spielt in einer Welt, die alle 300 Jahre vom Untergang bedroht wird, wenn nicht ein vom Schicksal dazu auserwähltes Kind die Menschheit rettet und die Dämonen in ihre Schranken weist. Wir wählen einen von acht Charakteren und stellen uns dieser Herausforderung. Die Neuauflage enthält neben weiteren zusätzlichen Inhalten auch ein New Game +, sodass sich das mehrmalige Durchspielen lohnt.

Romancing SaGa 3 statt 31,99€ für 13,43€ im Nintendo eShop

Silence

Angebot gültig bis: 4. Dezember

Bei dem wunderschönen Adventure Silence handelt es sich um den Nachfolger von The Whispered World. Man braucht den ersten Teil aber nicht gespielt zu haben, um sich in Silence zurechtzufinden. Die wichtigsten Ereignisse des Vorgängers werden zu Beginn kurz zusammengefasst. Wir spielen den 16-jährigen Noah und seine kleine Schwester Renie. Während die beiden sich in einem Bunker vor Luftangriffen verstecken, werden sie in eine geheimnisvollen Welt zwischen Leben und Tod katapultiert. Neben seiner atemberaubenden Präsentation lebt Silence vor allem durch seine Story und Charaktere.

Silence statt 39,99€ für 3,99€ im Nintendo eShop

Hard West

Angebot gültig bis: 2. Dezember

Das Rundentaktikspiel Hard West vermischt den Wilden Westen mit Horror- und Mystery-Elementen. In einer ohnehin schon lebensfeindlichen Welt, in der der beste Schütze am längsten überlebt, treiben auch noch Dämonen und satanische Kulte ihr Unwesen. Auf einer Übersichtskarte planen wir unsere nächsten Schritte. Die stark an den Taktik-Hit XCOM erinnernden Kämpfe finden auf separaten 3D-Maps statt. Hier müssen wir die Fähigkeiten jedes einzelnen Mitglieds unserer kleinen Gruppe gut ausnutzen, um zu überleben. Neben unseren Revolvern stehen uns dabei auch magische Gegenstände zur Verfügung.

Hard West statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

Thief Simulator

Angebot gültig bis: 2. Dezember

Ebenso wie Hard West könnt ihr den Thief Simulator schon für knapp zwei Euro bekommen. Hier erkunden wir in einer Open World die Nachbarschaft und suchen uns Häuser aus, in die wir einbrechen. Gute Planung und sorgsames Auskundschaften sind dabei der Schlüssel zum Erfolg, denn nur so erfahren wir, wann Häuser leer stehen, wie wir am besten eindringen und wo die wertvollste Beute zu holen ist. Werden wir entdeckt, müssen wir vor der Polizei fliehen. Allzu viel Tiefgang sollte man nicht erwarten, aber für den kleinen Einbruch zwischendurch ist Thief Simulator allemal gut.

Thief Simulator statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop

We. The Revolution

Angebot gültig bis: 6. Dezember

We. The Revolution ist ein ungewöhnliches Spiel, das uns in die Rolle eines Richters zur Zeit der Französischen Revolution schlüpfen lässt. Dabei müssen wir uns nicht nur in die Fälle einarbeiten, Hinweise miteinander verknüpfen und Verhöre führen, um schließlich ein mehr oder weniger gerechtes Urteil zu fällen. Wir dürfen es uns auch mit keiner der verschiedenen Gruppierungen zu sehr verscherzen, weil es sonst möglicherweise uns selbst an den Kragen geht. Zudem müssen wir uns um unsere Familie und unsere politischen Verbündeten kümmern. Insgesamt ist We. The Revolution eine spannende und kreative, aber auch bedrückende Simulation.

We. The Revolution statt 19,99€ für 4,89€ im Nintendo eShop

Bridge Constructor Portal

Angebot gültig bis: 24. November

In Bridge Constuctor Portal wird das Gameplay des Knobelspiels Bridge Constructor mit dem Szenario der Portal-Reihe verknüpft. Wie üblich geht es darum, Brücken zu konstruieren, die das Gewicht schwerer Gefährte aushalten. Diesmal befinden wir uns jedoch in den Testlaboren aus Portal und bekommen es mit allerlei seltsamen und gefährlichen Erfindungen zu tun, zum Beispiel mit Katapultplattformen, Beschleunigungsgel und natürlich den Portalen, die Fahrzeuge an der einen Stelle verschwinden und an einer anderen wieder auftauchen lassen. Das bringt eine Menge frischen Wind ins Spiel. Portal-Fans können sich zudem über ein Wiedersehen mit GLaDOS freuen.

Bridge Constructor Protal statt 14,99€ für 5,99€ im Nintendo eShop

Northgard

Angebot gültig bis: 1. Dezember

Northgard ist ein Aufbaustrategiespiel im Stile von Klassikern wie Die Siedler. Hier errichten und verwalten wir unsere eigene Wikingersiedlung. Die Mechaniken und Warenkreisläufe sind dabei simpel genug, dass man auch als Genre-Neuling schnell ins Spiel findet. Trotzdem stellt uns Northgard auch vor Herausforderungen, beispielsweise in Form von Erdbeben, kalten Wintern, Wölfen und heranstürmenden Feinden. Wenn unser Dorf gerade mal nicht ums Überleben kämpft, hat es hingegen etwa recht Entspannendes, die Bewohner beim Holzhacken, Jagen und ihren anderen Beschäftigungen zu beobachten.

Northgard statt 34,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Late Shift

Angebot gültig bis: 26. November

Bei Late Shift handelt es sich um ein Adventure, das mit echten Schauspielern eine aufwendig inszenierte Krimi-Geschichte erzählt. Durch unsere Entscheidungen beeinflussen wir an insgesamt 180 Punkten im Spiel, in welche Richtung sich die Handlung entwickelt. Wir übernehmen dabei die Rolle von Matthew Thompson, der sich als Wachmann das Geld für sein Mathematikstudium verdient. Eines Nachts werden wir überfallen und mit Waffengewalt dazu gezwungen, ein Verbrechen zu begehen. Dadurch werden wir in eine Geschichte hineingezogen, in deren Verlauf wir es mit Kunsträubern, Triaden und natürlich der Polizei zu tun bekommen.

Late Shift statt 12,99€ für 6,49€ im Nintendo eShop