Kein Pokémon? Game Freak kündigt neues Action-RPG mit realistischer Grafik und Souls-Vibes an

Game Freak hat ein Spiel vorgestellt, das mit Pokémon nicht viel gemeinsam hat - abgesehen von Monstern.

Soulslikes und Action-RPGs mit Souls-Vibes oder -Mechaniken sind so beliebt wie nie zuvor und sämtliche Studios versuchen sich an dem Genre. Von Pokémon-Entwickler Game Freak hätten wir damit während des Xbox-Showcases aber nicht gerechnet.

Aber genau so ein Spiel haben wir gesehen. Der Titel wurde zwar schon 2023 erstmals angekündigt, damals aber nur mit einem einzigen Bild. Nun gab es Bewegtbilder und einen neuen Titel.

Ungewohnt für den Entwickler ist hier nicht nur das actionreiche Gameplay, sondern auch die hübsche Grafik. Beast of Reincarnation heißt das kommende Spiel.

Das ist über Beast of Reincarnation bekannt

Während des Trailers haben wir einen ersten Einblick von dem actionreichen Spiel bekommen, das scheinbar einen Fokus auf Bosskämpfe legt, die auf den ersten Blick Souls-Vibes versprühen. Wir bekommen es hier offenbar unter anderem mit Monstern zu tun, die von der asiatischen Mythologie inspiriert wurden.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

1:44 Pokémon-Macher enthüllen Action-Rollenspiel, das eine ganz andere Richtung einschlägt

Autoplay

Die zähmen wir dieses Mal aber wohl nicht, um sie in unser Roster aufzunehmen, sondern bekämpfen sie in klassischen Bosskämpfen, die wir mit einem Samuraischwert bestreiten. Ganz ohne einen Tierbegleiter müssen wir aber wohl trotzdem nicht auskommen (via thegamer.com). Unsere Hauptfigur Emma, die keine geringere Aufgabe hat, als die Welt zu retten, bekommt nämlich einen treuen Wolf an ihre Seite.

Angekündigt wurde der Titel übrigens vor zwei Jahren unter dem Namen Project Bloom.

Das Spiel soll übrigens in einer dystopischen Zukunft spielen, in der wir dann auch auf Maschinen-Gegner treffen und 2026 für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen.

Aber jetzt interessiert uns vor allem eure Meinung: Wie überrascht wart ihr, so eine Art von Spiel von Game Freak zu sehen und wie hat euch die Grafik gefallen? Habt ihr Lust auf diesen Titel?