Persona 4-Remake angekündigt: Legendäres RPG kommt für PS5, Xbox Series und PC

Persona 4 Revival wurde auf dem Xbox-Showcase angekündigt.

Ganze 13 Jahre nach Persona 4 Golden kommt mit Persona 4 Revival ein Remake des legendären Rollenspiels von Atlus auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Das wurde soeben auf dem großen Xbox-Showcase angekündigt und damit das Gerücht der vergangenen Tage bestätigt.

Wann erscheint Persona 4 Revival? Wann die Neuauflage veröffentlicht wird, ist derweil noch komplett unklar.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer von Revival anschauen:

0:47 Persona 4 Revival angekündigt: Der nächste Atlus-Klassiker bekommt ein Remake

Autoplay

Infos zur Neuauflage beziehungsweise konkrete Informationen zu den Neuerungen gibt es derweil noch nicht. Via Social Media kündigten Atlus lediglich an, dass sich Revival an Neulinge, aber auch Fans von Persona 4 richtet.

Das ist Persona 4

Habt ihr Persona 5 gespielt, kennt ihr das Spielprinzip der Reihe, das ein Mix aus Lebenssimulation und rundenbasiertem RPG ist. Während ihr auf der einen Seite eurem Schulalltag nachgeht, müsst ihr auf der anderen Seite mysteriösen Todesfällen in der japanischen Stadt Inaba nachgehen.

Xbox Showcase im Juni 2025: Alle Ankündigungen und Infos im Live-Ticker von Tobias Veltin

Und Persona 6? Gegen Ende des oben verlinkten Social-Media-Posts von Atlus wird zudem von der Zukunft der Persona-Reihe gesprochen und gesagt, dass das Studio hart arbeite, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Das Spiel, wenn auch nicht beim Namen genannt, soll zudem gute Fortschritte in der Entwicklung machen.

Vielleicht nicht die Ankündigung, die sich viele Fans gewünscht haben, aber immerhin ein positives Lebenszeichen von Persona 6.

Alle Infos vom großen Xbox-Showcase

Was die große Xbox-Show noch zu bieten hatte, findet ihr im oben verlinkten Artikel. Darunter Infos zum frisch angekündigten Super Meat Boy, das jetzt auf 3D-Optik setzt und von einem deutschen Studio entwickelt wird.

Habt ihr Persona 4 schon gespielt und falls nein, freut ihr euch schon auf Revival – oder hat Persona 5 bereits genug Lebenszeit bei euch gefressen?