Nintendo eShop startet Mega-Sale: 1500 Spiele für Switch & Switch 2 jetzt im Angebot!

Durch den neuen Nintendo eShop Sale bekommt ihr 1500 Spiele günstiger.

Der Nintendo eShop hat gerade eine neue Aktion gestartet, durch die ihr mehr als 1500 Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot bekommt: Im großen Multiplayer-Sale gibt es bis zum 21. Juni sogar First-Party-Hits von Nintendo, aber auch viele weitere AAA-Spiele sowie spannende Indie-Titel günstiger. Wir haben euch in diesem Artikel einige Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder im Test-Video

Autoplay

Super Mario Bros. Wonder, dem wir in unserem GamePro-Test stolze 92 Punkte gegeben haben, ist der jüngste Ableger der Serie mit dem Super-Klempner. Im Kern handelt es sich um einen klassischen 2D-Platformer, der euch durch bunte, abwechslungsreiche Welten führt, jedoch auch viele neue Ideen und Gameplay-Mechaniken mitbringt. So könnt ihr euch jetzt etwa in einen Elefanten mit enormer Körperkraft verwandeln oder euch mit dem Bohrerpilz durch den Boden der Level graben.

Das spektakulärste Element sind jedoch die namensgebenden Wunderblumen, die beim Einsammeln z.B. die abgedrehtesten Effekte auslösen unddie ganze Spielwelt auf den Kopf stellen oder Sterne vom Himmel fallen lassen können. Super Mario Bros. Wonder ist schon im Singleplayer ein großartiges Abenteuer, ihr könnt aber auch gemeinsam im Koop mit bis zu drei weiteren Personen losziehen, und zwar sowohl lokal an einer Konsole als auch im Online-Multiplayer.

EA Sports FC 26 The World's Game Edition

14:38 EA Sports FC 26 im Test

Pünktlich zur WM bekommt ihr das Fußballspiel EA Sports FC 26 stolze 80 Prozent günstiger, und das sogar in der World's Game Edition, die euch noch einige In-Game-Extras mitliefert, darunter 3.000 Saisonpunkte und ein Gold-Startelf-Pack mit 11 Profis, deren Stärke bei mindestens 84 Punkten liegt, für Ultimate Team. Schon das Hauptspiel liefert eine Menge für den aktuellen Schnäppchenpreis: Euch werden tausende lizenzierte Spieler aus hunderten Vereinen und dutzenden Ligen geboten.

Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei. Auch bei den Modi bietet EA Sports FC 26 einen stattlichen Umfang: Neben den verschiedensten Turnieren und Ligen sorgen im Singleplayer vor allem die Management- sowie die Profikarriere für eine hohe Langzeitmotivation, während ihr online in Ultimate Team wie immer eure Traummannschaft aus den besten Spielern der Welt zusammenstellt.

Street Fighter 6

3:56 Street Fighter 6 - Trailer stellt World Tour und Spielmodi genauer vor

Street Fighter 6 ist der jüngste Teil der legendären Reihe und eines der besten Fighting Games, das ihr aktuell bekommen könnt. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei 91 Punkten. Die zahlreichen Kombos und Spezialattacken sorgen zusammen mit den neuen Drive-Manövern für einen spielerischen Tiefgang, der im kompetitiven Multiplayer selbst nach hunderten Spielstunden noch motivieren kann, weil man stets Wege findet, sich weiter zu verbessern.

Das Hauptspiel enthält 18 verschiedene Kämpfer, von denen elf aus den Vorgängern bekannt und sieben komplett neu sind. Die größte Neuerung findet ihr jedoch in der Singleplayer-Kampagne: Diese bietet euch jetzt nämlich eine Open World in einer Großstadt, die neben Kämpfen auch Minispiele und Shops bereithält und rund 20 bis 30 Spielstunden liefert. Auf Switch 2 gibt es zudem die exklusiven Modi Gyro-Kampf und Kalorienwettkampf, die ihr mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop ausprobieren könnt.

4:50 Mario Strikers: Battle League Football - Trailer gibt einen Überblick zum Switch-Exclusive

Mit Mario Strikers: Battle League Football bekommt ihr neben EA Sports FC 26 gleich noch ein Fußballspiel im Sonderangebot, das allerdings weniger auf Realismus und mehr auf Action setzt. Hier treten bekannte Charaktere aus dem Mario-Universum in zwei 5er-Teams gegeneinander an und liefern sich dabei nicht nur recht aggressive Zweikämpfe, sondern setzen auch spektakuläre Spezialschüsse ein, die buchstäblich einen Wirbelsturm entfesseln können.

Im Vergleich zu den früheren Teilen der schon seit Jahrzehnten laufenden Reihe bietet Mario Strikers: Battle League Football mehr Tiefgang. So könnt ihr jetzt etwa ähnlich wie in einem Rollenspiel euer Team mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen aufwerten. Im lokalen Multiplayer können nun bis zu acht Personen gleichzeitig an einer Switch-Konsole spielen, im Online-Multiplayer können sich bis zu 20 Personen zu Clubs zusammenschließen und gemeinsam die Spitze der Rangliste erobern.

Splatoon 3

4:28 Splatoon 3 - Alles, was ihr zum Tinten-Shooter wissen müsst, im Video

Wie seine Vorgänger ist auch Splatoon 3 ein bunter Multiplayer-Shooter, in dem es um mehr als nur ums Abschießen von Gegnern geht: Im Standard-Modus namens „Revierkämpfe“ ist es das Ziel, einen möglichst großen Teil des Spielfelds in die Farbe eures eigenen Teams zu tauchen. Dabei könnt ihr euch in eine tintenfisch- oder oktopusähnliche Gestalt verwandeln, in der ihr in atemberaubendem Tempo durch die Farbe des eigenen Teams gleiten könnt.

Neben dem kompetitiven Multiplayer gibt es auch noch den Koop-Modus „Salmon Run“. Hier müsst ihr euch gemeinsam im Team gegen aggressive Lachsschwärme wehren und fordernde Bosskämpfe bewältigen. In der neuen Singleplayer-Kampagne könnt ihr außerdem die Invasionsarmee der Oktorianer bekämpfen. Ebenfalls neu im Vergleich zu den Vorgängern ist die Wüstenstadt Splatsville, die nicht nur einen eigenen Look, sondern auch viele neue Waffen mitbringt.

Tomb Raider Definitive Edition

03:19 Tomb Raider: Definitive Edition im Test-Video

Vor rund einem halben Jahr ist die Definitive Edition des Tomb Raider-Reboots für Switch und für Switch 2 erschienen, jetzt bekommt ihr beide Versionen zum Sparpreis. Die Definitive Edition bietet nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch sämtliche zusätzlichen Inhalte, einschließlich der Multiplayer-DLCs. Der Kern des Spiels ist aber nach wie vor die Story-Kampagne, in der ihr erlebt, wie aus der jungen Lara Croft eine knallharte Abenteurerin wird.

Nachdem eine Expedition schiefgelaufen ist, muss die 21-jährige Lara auf einer tropischen Insel ums Überleben kämpfen, während die Anhänger eines mysteriösen Kults Jagd auf sie machen. Action und Survival-Mechaniken stehen bei diesem Teil der Reihe klar im Vordergrund, in weiten Teilen spielt sich Tomb Raider wie ein Third-Person-Shooter. Trotzdem erkundet ihr nebenbei noch immer uralte Gräber, löst Rätsel und findet historische Gegenstände von unschätzbarem Wert.

Mario vs. Donkey Kong

0:41 Mario vs. Donkey Kong: Das erwartet euch in der schicken Switch-Neuauflage

Bei Mario vs. Donkey Kong handelt es sich um ein Switch-Remake des ursprünglich für Game Boy Advance erschienenen Klassikers, das völlig neue, zeitgemäße Grafik bietet. Wie im Original müsst ihr mit Mario die Verfolgung aufnehmen, nachdem Donkey Kong einen ganzen Haufen niedlicher, kleiner Mario-Figürchen direkt aus der Fabrik gestohlen hat. Das Gameplay bietet eine Mischung aus Rätselspiel und traditionellem Mario-Platformer, gewürzt mit spektakulären Bosskämpfen.

In den 130 kompakten Leveln besteht die Herausforderung in erster Linie darin, die versteckten Mechanismen und Fallen zu durchschauen und den richtigen Weg zum Levelende zu finden. Ihr könnt Mario vs. Donkey Kong allein oder zu zweit im Koop spielen. In letzterem Fall bieten die Level zusätzliche Herausforderungen, die ihr nur durch gute Zusammenarbeit bewältigen könnt. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens eine kostenlose Demo mit den ersten vier Leveln.

Wobbly Life

In Wobbly Life geht ihr in einer großen Open-World-Sandbox auf Jobsuche.

Wobbly Life ist eine große Open-World-Sandbox voller Abenteuer, Minispiele und Story-Missionen. Nachdem eure Großmutter euch aus dem Haus geworfen hat, müsst ihr Geld verdienen und könnt euch in über 20 verschiedenen Jobs versuchen, vom Feuerwehrmann bis zum Discotänzer. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn die Physik-Simulation des Spiels und die weichen Beine eurer Spielfigur sorgen dafür, dass ihr gerne mal das Gleichgewicht verliert.

Schafft ihr es trotzdem, genug Geld zu verdienen, könnt ihr euch euer eigenes Haus kaufen und euch sogar ein niedliches Haustier zulegen. Außerdem stehen über 90 verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl. Falls ihr auf alltägliche Jobs gerade keine Lust habt, könnt ihr aber auch im Auftrag des Museums auf Schatzsuche gehen und in verborgenen Höhlen oder auf abgelegenen Inseln wertvolle Artefakte bergen. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop spielen, online oder an einer Konsole.

Super Bomberman R 2

Auch der jüngste Teil der Bomberman-Reihe ist im Multiplayer wieder ein Riesenspaß.

Super Bomberman R 2 ist der jüngste Teil der legendären Bomberman-Reihe, die bereits vor über 40 Jahren ihren Anfang genommen hat. Der Kern des Gameplays ist zum Glück bis heute erhalten geblieben: In labyrinthischen Leveln versucht ihr, eure Feinde mit Bomben zu erledigen, deren Explosionen sich kreuzförmig ausbreiten, solange ihnen nichts im Weg steht. Im Multiplayer können an einer Konsole bis zu acht und online sogar bis zu 64 Personen gegeneinander antreten.

Neben den schon aus Super Bomberman R bekannten Modi „Standard“, „Grand Prix“ und „Battle 64“ gibt es einen neuen Modus namens „Schloss“, in dem ein Team Schätze aus dem Schloss des anderen stehlen muss. Im Singleplayer könnt ihr euch der neuen Story-Kampagne widmen, in der ihr zu verschiedenen Planeten reist, um das Universum zu retten. Außerdem gibt es einen Level-Editor, mithilfe dessen ihr eure eigenen Herausforderungen schaffen könnt.

1500 weitere Sonderangebote jetzt im Nintendo eShop schnappen!

Wie schon gesagt, sind die hier aufgeführten Angebote nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Multiplayer-Sale im Nintendo eShop. Ihr bekommt durch die Aktion noch rund 1500 weitere Spiele für Switch und Switch 2 günstiger, die aus allen möglichen Genres stammen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Deals zu werfen. Die Übersicht über sämtliche Sonderangebote findet ihr hier:

Nintendo Switch Online: Jetzt zwei Extra-Monate sichern!

Bis zum 30. Juni könnt ihr euch zwei zusätzliche Monate bei Nintendo Switch Online ohne Extrakosten sichern.

Wenn ihr die günstigen Switch- und Switch 2-Spiele aus dem aktuellen Sale im Online-Multiplayer spielen wollt, braucht ihr Nintendo Switch Online. Den Abo-Service könnt ihr euch gerade in einer besonderen Aktion sichern und dabei sparen: Wenn ihr bis zum 30. Juni ein beliebiges Jahresabo abschließt oder ein bestehendes Abo um 12 Monate verlängert und die automatische Verlängerung aktiviert, könnt ihr zwei weitere Monate ohne zusätzliche Kosten dazu bekommen. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr hier: