Nintendo eShop: Großer Super Mario-Sale gestartet! Jetzt bei Mario-Hits sparen!

Der Nintendo eShop hat gerade den Super Mario-Sale mit großen Hits für Nintendo Switch gestartet.

Der Nintendo eShop hat gerade den großen Super Mario-Sale gestartet, in dem ihr Spiele aus dem Mario-Universum für Nintendo Switch günstiger bekommt. Der Sale ist in zwei Phasen unterteilt: Die Angebote der ersten Welle laufen bis zum 19. April. Danach beginnt die zweite Welle, die nochmal völlig neue Deals liefert. In diesem Artikel stellen wir euch die Spiele aus Welle 1 genauer vor. Wer direkt zum Sale will, braucht nur diesem Link zu folgen:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Bunte Welt & neuer Online-Multiplayer: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury für Nintendo Switch ist eine Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen Jump&Run-Hits, die einige Verbesserungen wie zum Beispiel Online-Multiplayer und einen neuen Fotomodus mitbringt. Grafisch sind hingegen gar nicht viele Anpassungen nötig, denn der knallbunte Look der Spielwelt sieht auch nach heutigen Maßstäben noch toll aus.

9:32 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Warum ihr den Koop-Plattformer unbedingt auf der Switch nachholen solltet

Wellenreiten auf Plessies Rücken: Spielerisch ist Super Mario 3D World ebenfalls nach wie vor hervorragend, und zwar nicht zuletzt aufgrund des abwechslungsreichen Leveldesigns, das vor witzigen und charmanten Ideen geradezu überläuft. Mal flitzen wir in einem Schlittschuh über einen zugefrorenen See, mal spielen wir einen Schattenriss an einer Wand, mal geht ihr Wellenreiten auf Plessies Rücken. Unsere Aufgabe besteht übrigens darin, sieben von Bowser entführte Feen-Prinzessinnen zu befreien.

Neue Story in Bowser’s Fury: Ganz neu ist die umfangreiche Erweiterung Bowser’s Fury, die im Grunde schon fast ein eigenes Spiel ist. Die grundlegende Spielmechanik und Grafik leiht sich Bowser’s Fury zwar vom Hauptspiel, der Stil der Spielwelt ist aber weit düsterer und es gibt eine völlig neue Geschichte: Zusammen mit Bowser Jr. stürzt sich Mario hier in ein Abenteuer, um den durchgeknallten Bowser wieder zur Vernunft zu bringen. Die Samtpfotenküste, die wir dabei bereisen, braucht sich hinsichtlich verrückter Einfälle nicht vor dem Hauptspiel zu verstecken.

Yoshi’s Crafted World

16 Diorama-Welten: Yoshi’s Crafted World fällt schon auf den ersten Blick durch seinen niedlichen Look im Stil eines handgebastelten Dioramas auf. Dieser kommt durch die beeindruckende optische Vielfalt des Spiels noch besser zur Geltung. Yoshi’s Crafted World bietet nämlich gleich 16 verschiedene Welten, die sich stark voneinander unterscheiden. Mit dabei sind beispielsweise eine Wüsten-, Eis-, Ninja- und Märchenbuch-Welt.

6:50 Yoshi's Crafted World - Test-Video: Ein liebevoll gebasteltes Jump&Run

Klassiches Gameplay mit Perspektivwechseln: Spielerisch handelt es sich im Wesentlichen um ein klassisches Jump&Run, Hauptfigur Yoshi hat aber ein paar besondere Fähigkeiten. Neben seinem Flattersprung und seiner Stampfattacke kann er Gegner verschlucken und in Eier verwandeln, die er anschließend als Wurfgeschosse benutzt. Die Levels sind trotz 3D-Grafik weitgehend zweidimensional aufgebaut. Oftmals gibt es jedoch Perspektivwechsel, sich drehende Levels oder mehrere Tiefenebenen, durch die Gegner auch im Hintergrund auftauchen können. Außerdem können die Levels umgedreht und von der Rückseite gespielt werden.

Entspanntes Spielen & Koop: Yoshi’s Crafted World ist insgesamt übrigens eine vergleichsweise entspannte Spielerfahrung und nicht so fordernd wie manche der Jump&Runs mit Mario oder Donkey Kong in der Hauptrolle. Falls ihr trotzdem Unterstützung wollt, könnt ihr jederzeit einen Joy-Con weiterreichen und eine weitere Person im Koop mitspielen lassen. Das lohnt sich auch deshalb, weil die gesamte Kampagne voller versteckter Winkel und kleiner Geheimnisse steckt, die vier Augen natürlich leichter entdecken als zwei.

Super Mario Maker 2

Noch mehr kreative Möglichkeiten: Wie schon im Vorgänger bauen wir auch in Super Mario Maker 2 unsere eigenen Mario-Levels im Stile eines klassischen 2D-Platformers. Dabei genießen wir diesmal noch größere kreative Freiheit, da uns nun viele neue Elemente zur Verfügung stehen, die Teil 1 noch nicht geboten hat, beispielsweise rutschige Abhänge, Greifhaken und Wirbelstürme. Außerdem können wir zwischen traditionellem Pixellook und moderner Grafik wählen.

5:29 Super Mario Maker 2 - Alle Features des zweiten Mario-Baukasten im Trailer

Solo-Kampagne & unbegrenzter Level-Nachschub: Eure Levels könnt ihr anschließend selbst spielen oder auch mit Freunden bzw. online mit der ganzen Welt teilen. Umgekehrt könnt ihr natürlich auch die Schöpfungen anderer Spieler*innen spielen, weshalb ihr im Grunde einen unbegrenzten Vorrat an kreativen Levels bekommt. Darüber hinaus bringt Super Mario Maker 2 aber auch eine eigene Solo-Kampagne mit über 100 Levels mit, in der ihr Prinzessin Peach beim Wiederaufbau ihres Schlosses helft.

Touchscreen & Multiplayer: Im Handheld-Modus profitiert ihr übrigens von der Touchscreen-Steuerung, die das Bauen besonders komfortabel und intuitiv macht. Außerdem braucht ihr nicht allein kreativ zu sein, sondern könnt euch zu zweit mit jeweils einem Joy-Con gemeinsam an euren Schöpfungen basteln. Auch beim Spielen der Levels gibt es Multiplayer, hier können sowohl lokal als auch online bis zu vier Spieler*innen gleichzeitig antreten.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Neuer Charakter mit mächtigen Fähigkeiten: Wenn ihr nach einem Action-Platformer sucht, der eure Fähigkeiten als Jump&Run-Veteranen richtig fordern kann, dann seid ihr bei Donkey Kong Country: Tropical Freeze an der richtigen Adresse. Allerdings könnt ihr euch in der Switch-Version die Herausforderungen des ursprünglich für Wii U erschienenen Spiels deutlich leichter machen. Hier gibt es nämlich mit Funky Kong einen neuen Charakter mit besonders starken Fähigkeiten, durch die sich viele Hindernisse einfacher überwinden lassen.

1:28 Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Gameplay-Trailer zur Nintendo Switch-Version zeigt Funky Kong in Aktion

Hübscher und mit Koop: Natürlich bringt die Neuauflage für Nintendo Switch auch technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung und flüssige 60 fps mit. Die detailverliebten Hintergründe der sechs verschiedenen Welten wie der dichte Mangrovien-Dschungel oder die majestätische Berglandschaft kommen so noch besser zur Geltung. Außerdem wird nun HD Rumble unterstützt und es gibt einen lokalen Koop, in dem ihr zu zweit mit jeweils einem Joy-Con spielen könnt.

Starker Affe auf gefrorener Tropeninsel: Nichts geändert hat sich an der Story: Durch einen heimtückischen Angriff wurden Teile von Donkey Kongs tropischer Insel eingefroren, wir müssen uns unsere Heimat nun von den Angreifern zurückholen. Das tun wir, indem wir unseren Feinden auf den Kopf springen, sie über den Haufen rollen, mit Fässern bombardieren oder schlicht packen und durch die Luft werfen. Donkey Kong bekommt außerdem Unterstützung von anderen Charakteren, die zusätzliche Fähigkeiten mitbringen und für ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Abenteuer sorgen.