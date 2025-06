Nintendo hat mein Flehen erhört - der eShop ist auf der Switch 2 keine nervige Ruckel-Show mehr

Nintendo hat am eShop rumgedoktort und das hat sich gelohnt!

Die Nintendo Switch 2 hat viel mehr Power. Das wussten wir von vornherein und auch, dass Spiele davon spürbar profitieren werden. Mehr Leistung hilft aber auch in anderen Bereichen, unter anderem einer App, bei der mir auf der ersten Switch jegliche Geduldsfäden gerissen sind.

Chris Werian Chris hat in Vorbereitung auf die Switch 2 sehr viele Switch 1-Klassiker gekauft. Den digitalen eShop von Nintendo hat er dabei aber bis aufs Blut hassen gelernt – und zwar aus mehreren Gründen. Einer davon war die hakelige Bedienung voller Lags und Nachlade-Buffer. Auf der Switch 2 kann er nun aber in Ruhe stöbern, denn Nintendo hat den Shop massiv verbessert.

Der Nintendo eShop ist endlich nicht mehr so kriechend lahm

Als ich die Nintendo Switch 2 endlich in Empfang nehmen konnte, war der erste Stopp nach der Einrichtung klar: der neue eShop. Immerhin wollte ich mich direkt mit ein paar "Next Gen"-Spielen wie Cyberpunk 2077 und Puyo Puyo Tetris 2S eindecken.

Gleichzeitig stand auch die erste Bewährungsprobe für die Switch 2 an, da der eShop bei mir einen ganz schweren Stand hatte. Vor allem das ruckelige und verzögerte Navigieren nervte mich ungemein. Aber Nintendo liefert genau dort, wo ich es mir erhofft hatte.

Im Video seht ihr, wie schnell sich der eShop im Vergleich zum Original bedienen lässt:

2:32 Der Nintendo eShop ist auf der Switch 2 SO viel schneller als auf der Switch 1!

Und boah, war ich erleichtert! Das fühlt sich alles direkt flotter und somit vor allem hochwertiger an. Sogar die Suche ist jetzt angenehm schnell und gerade die dauerte zuvor eine gefühlte Ewigkeit.

Der eShop ist jetzt eben so, wie ich es von einer neuen Konsolengeneration erwarte. Ich gehe auch einmal davon aus, dass ich im Shop noch das ein oder andere Minütchen verbringen werde, da ja noch so einige Spiele in diesem Jahr anstehen. Und die werden dann ohne Lags und Ladezeiten eingekauft.

Nintendo hat den eShop bereits vorab verbessert

Ein weiteres Problem des eShop war die Flut an Shovelware – also mit wenig Aufwand entwickelter Cent-Ware – die sich auf den vordersten Seiten mit Dauerrabatten breitmachte. Das wurde mittlerweile jedoch entschärft, da der Algorithmus vor einigen Monaten so angepasst wurde, dass Spiele mit hohen Umsätzen nach vorn gespült werden, statt wie zuvor die Titel mit hohen Download-Anzahlen.

Das sorgt zwar auch dafür, dass es gute Indie-Spiele ein bisschen schwerer haben als teure AAA-Spiele, aber zuvor haben sie ja auch unter den Ramschspielen gelitten. Es konnte also noch besser werden. 2025 kann der eShop auf der Switch 2 also viel mehr, vor allem im Bezug auf sein Tempo, und das war längst überfällig!

Oder was meint ihr? Hat euch der digitale Shop auch so sehr auf der Switch 1 genervt?