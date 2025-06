Wir haben endlich eine Nintendo Switch 2! Das erwartet euch in den nächsten Tagen und Wochen auf GamePro.de

Chris und Eleen (unauffindbar versteckt hinter dem Pro-Controller) stürzen sich jetzt direkt auf die Nintendo Switch 2.

Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen: Es wird keine Tests zum Release der Nintendo Switch 2 geben (via Video Game Chronicle), da vorab keine Review-Muster verschickt wurden. Das gilt weltweit und hängt unter anderem damit zusammen, dass ein System-Update notwendig ist, um alle Funktionen der neuen Handheld-Konsole nutzen zu können.

Wir haben unser Exemplar dennoch heute schon erhalten – also einen Tag vor dem offiziellen Launch – und machen uns an die Arbeit, alles Mögliche am Handheld durchzutesten.

Das steckt in der Verpackung der Nintendo Switch 2.

Die verhältnismäßig späte Bemusterung hat allerdings Auswirkungen darauf, wie wir über die neue Nintendo-Konsole berichten. Einen klassischen Test werdet ihr bei uns nämlich nicht finden. Wir werden euch aber dennoch täglich mit unseren Erkenntnissen auf dem Laufenden halten.

So werden wir die Nintendo Switch 2 testen

Bei der Nintendo Switch 2 fällt eine klassische Testroutine mehr oder weniger flach. In der Branche ist es eigentlich üblich, dass neue Hardware mehrere Tage oder gar Wochen vor dem Release in die Redaktionen geschickt werden, damit diese sich für den Launch, beispielsweise mit Tests, Guides und Meinungen, vorbereiten können.

Mit einem Tag Vorlaufzeit können wir das aber nicht gewährleisten, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, die Switch 2 häppchenweise abzudecken. Sprich: Wir werden die Konsole der Reihe nach durchtesten und euch dann Stück für Stück mit den neuesten Informationen versorgen.

Wissen wir also, wie laut die Konsole ist, wie viel Energie sie verbraucht, wie flüssig Spiele auf ihr laufen und wie gut das neue Display ist, werdet ihr es sofort bei uns erfahren.

9:11 Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole

Autoplay

Außerdem haben wir jede Menge Guides und Hilfestellungen für den Launch-Zeitraum geplant, ihr solltet also optimal für die neue Nintendo-Generation gerüstet sein.

Wie es um die Vorbestellungen steht und wo ihr noch eine Nintendo Switch 2 ergattern könnt, erfahrt ihr zudem hier:

Auch wenn Nintendo erst spät mit der Bemusterung angefangen hat, treten wir das Switch 2-Gaspedal voll durch und werden die Handheld-Konsole wohl kaum eine Sekunde aus den Fingern legen. Denn zu testen gibt es wirklich jede Menge!

Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr die nächsten paar Tage auch parallel zu uns spielen oder wartet ihr Tests oder bestimmte Spiele-Releases noch ab?