Switch 2-Upgrade für Zelda: Echoes of Wisdom streicht meinen größten Kritikpunkt am Spiel

Echoes of Wisdom bekommt endlich ein Feature, das sich Dennis schon zum Release gewünscht hat.

Zelda: Echoes of Wisdom ist ein fantastisches Action-Adventure, das jedoch zum Release 2024 mit zwei größeren Macken daherkam. Während Mikroruckler teils unschöne Erinnerungen an das Remake von Link's Awakening weckten, fehlte mir vor allem beim Einsatz der Echos eine kleine, aber entscheidende Komfortfunktion.

Leider war es nicht möglich, oft genutzte Echos als Favorit abzuspeichern, was darin resultierte, dass man sich nicht selten durch eine ewig lange Liste durchfummeln musste. Doch pünktlich zum Release der Nintendo Switch 2 wurde mein größter Kritikpunkt behoben!

Das fummelige Echo-Menü gehört der Vergangenheit an!

Bevor die Switch 2 am 05. Juni erscheint, hat Nintendo allerhand ältere Spiele mit Upgrades versehen. Viele Verbesserungen zielen auf die Technik ab, doch stecken wie im Fall von Echoes of Wisdom auch einige Neuerungen am Gameplay in den Patch Notes:

Hat Zelda 30 oder mehr Echos erlernt, könnt ihr euch nur die Objekte anzeigen lassen, die ihr vorab als Favorit markiert habt

Und keine Sorge, das Feature ist nicht Switch 2-exklusiv, sondern könnt ihr auch mit eurer älteren Konsole ab sofort nutzen.

9:11 Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole

Das steckt im Switch 2-Upgrade 1.1.0 für Echoes of Wisdom

Wollt ihr Echoes of Wisdom auf der Nintendo Switch 2 spielen, profitiert ihr zudem von einigen technischen Anpassungen (via Nintendo):

Die Grafik wurde für das Switch 2-Display und hochauflösende TVs optimiert. Konkrete Werte zur Auflösung gibt es derweil noch nicht.

HDR-Support

Die Frage bleibt, ob Nintendo auch ein Mittel gegen die Mikroruckler gefunden hat, die Kollege Tobi in seinem Test ebenfalls kritisiert:

Im Gegensatz zu Upgrades für einige andere Nintendo-Exclusives wie Zelda: Breath of the Wild oder Kirby und das Vergessene Land, ist die verbesserte Switch 2-Version von Zelda: Echoes of Wisdom übrigens kostenlos, habt ihr das Spiel bereits für die Switch 1 gekauft.

Solltet ihr das neue Abenteuer mit der Prinzessin in der Hauptrolle noch nicht gespielt haben, an dieser Stelle noch einmal eine große Empfehlung meinerseits. Die Diorama-Optik sieht fantastisch aus und die Rätsel-Dungeons haben mich über 20 Stunden bestens bei Laune gehalten.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit Echoes of Wisdom gesammelt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel Spaß euch Zeldas Reise gemacht hat.