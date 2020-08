Nintendo-Event könnte noch im August stattfinden

Wann kommt endlich eine neue "große" Nintendo Direct? Diese Frage stellen sich viele Nintendo-Fans schon seit geraumer Zeit. Zwar hielt Nintendo am 20. Juli eine Nintendo Direct Mini ab, die Zahl der dort gezeigten Spiele und Ankündigungen hielt sich in sehr überschaubaren Grenzen.

Doch möglicherweise müssen wir auf ein größeres Nintendo-Event nun nicht mehr allzu lange warten. Denn Journalist Jeff Grubb von Venturebeat hat seine Event-Liste für den Sommer aktualisiert, in dem Spiele-Events für den Sommer 2020 notiert sind. Dort heißt es nun zwischen dem 11. und 22. August:

"Wild Card: Nintendo"

Was bedeutet das?

Wild Card bedeutet in diesem Fall "Platzhalter", Grubb hat also vermutlich noch keine Informationen dazu, worum es sich bei der Nintendo-Präsentation genau handelt. Es muss also nicht zwangsläufig eine große Nintendo Direct sein. Immerhin grenzt er den Zeitraum ein: Das Event soll offenbar irgendwann zwischen dem 11. und dem 22. August stattfinden.

Wie verlässlich ist die Quelle?

Jeff Grubb sagte schon mehrfach vorab Details zu bestimmten Nintendo-Ankündigungen voraus, etwa die Nintendo Direct im März. Das muss allerdings nicht heißen, dass er auch bei der aktuellen Voraussage richtig liegt.

Gerüchte um eine Nintendo Direct gibt es schon länger. Schon Anfang Juli wurde über eine Ausgabe Ende Juli spekuliert, die dann auch kam, allerdings in Form einer Mini-Ausgabe. Ob es nun tatsächlich im August soweit ist, bleibt abzuwarten. Wir haben uns bei Nintendo bezüglich des Gerüchts erkundigt und werden euch auf dem Laufenden halten.

Was denkt ihr von dem neuesten Gerücht, könnte im August Nintendo etwas zeigen? Was würdet ihr erwarten: eine richtige Direct oder eher wieder etwas anderes?