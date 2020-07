Große Nintendo Direct angeblich für Ende Juli geplant

Bereitet sich Nintendo auf eine reguläre Nintendo Direct für Mitte/Ende Juli vor? Wenn es nach dem Insider KeliosFR geht, dürfte das Warten bald ein Ende haben. Im ResetEra-Forum und auf Twitter deutete er an, dass bald etwas von Nintendo kommen dürfte.

Nintendo Direct präsentiert wohl mehrere Titel

Genauer gesagt vermutet KeliosFR, dass Nintendo diesen Freitag, also am 10. Juli 2020, eine neue Nintendo Direct ankündigt. Diese soll dann wohl am 20. Juli stattfinden und mehrere Titel behandeln. Er geht deshalb davon aus, dass es sich um eine reguläre Nintendo Direct handelt und nicht um eine Direct Mini bzw. eine spielspezifische Direct-Präsentation.

Wie wahrscheinlich ist die Nintendo Direct im Juli?

Da die letzte reguläre Nintendo Direct im September 2019 stattgefunden hat, dürfte so langsam wieder etwas von Nintendo kommen. Andererseits sprach der Nintendo-Präsidenten Shuntaro Furukawa vor Kurzem darüber, dass das Direct-Format zwar noch effektiv sei, aber sich die Zeiten ändern und die Art der Präsentation dann angepasst werden müsste.

Das muss zwar nicht heißen, dass Nintendo in absehbarer Zeit nichts präsentieren wird, aber vielleicht nicht mehr durch eine reguläre Nintendo Direct.

Wie glaubwürdig ist der Insider? Abgesehen von Nintendos Strategie steht die Frage im Raum, wie sehr wir dem Insider KeliosFR glauben können. Im ResetEra-Forum berichtete er, dass ein Freund die Infos ebenfalls erfahren habe. Viel behaupten kann natürlich jeder, aber was für ihn spricht ist die Tatsache, dass er zum Beispiel die Nintendo Direct Mini im März richtig vorausgesagt hat, auf der unter anderem Bioshock und Borderlands gezeigt wurde.

GamePro.de hat sich direkt an Nintendo gewandt und um eine Stellungnahme gebeten. Sollten wir eine Antwort erhalten, updaten wir diesen Artikel sofort.

Dennoch handelt es sich nur um Gerüchte und KeliosFR wäre nicht der erste, der eine neue Nintendo Direct falsch prophezeit. Womit wir aber wahrscheinlich rechnen dürfen ist, dass es keine Nintendo Direct am 23. Juli geben wird, da dann der große Xbox Games Showcase stattfindet.

Was denkt ihr, wann es wieder eine reguläre Nintendo Direct geben wird?