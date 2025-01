Nintendo-Fan sammelt zehn Jahre lang jedes Game Boy-Spiel - kommt auf insgesamt 511 Titel!

In den USA erschienen über 500 Game Boy-Spiele, der Redditor hat alle gesammelt. (Bildquelle: Reddit - https://www.reddit.com/r/Gameboy/comments/1hrj62z/after_10_years_ive_completed_the_us_original/)

Hand hoch: Wer von euch hat einen Game Boy besessen und noch Spiele davon im Keller? Wir vermuten jetzt einfach mal, dass einige Hände nach oben gehen dürften, für viele von uns war Nintendos "Spieljunge" nämlich der erste Handheld des Gaming-Lebens.

Die genaue Verbindung von Redditor popfonics zum Game Boy kennen wir nicht, allerdings wissen wir, dass er in den letzten zehn Jahren fleißig Spiele für den Handheld gesammelt hat. Und nicht irgendwelche. Vielmehr war es das Ziel des Users, sämtliche Game Boy-Spiele zusammenzutragen, die jemals in den USA erschienen sind (US Original Cartridge Set).

506 offizielle Titel - und 5 unlizenzierte

Und genau das hat popfonics jetzt geschafft und Bilder seiner Sammlung auf Reddit geteilt. Insgesamt handelt es sich um 511 Titel – 506 offizielle sowie 5 unlizenzierte Bibel-Spiele.

Diese Sammlung sorgt bei vielen für offene Münder, der Reddit-Post steht aktuell jedenfalls bei über 17.000 Upvotes. In den Kommentaren wird der User unter anderem gefragt, welche 3 Titel am schwersten zu finden gewesen sind.

Die Antwort: Ein Exemplar von Dick Tracy aufzuspüren sei eine besondere Herausforderung gewesen, außerdem die Suche nach den US-Versionen von F1 Pole Position und Jimmy Connor Tennis.

In Japan gab es mehr Game Boy-Releases, in Europa weniger

Hinweis: Bei der Sammlung handelt es sich um alle in den USA veröffentlichten Game Boy-Spiele. Auf anderen Kontinenten wurden mehr bzw. weniger Titel veröffentlicht. Laut dieser Quelle erschienen in Japan etwa knapp 800 Titel, in Europa dagegen "nur" 459.

Die Zahl der in den USA veröffentlichten Titel wird dort allerdings auch mit 526 angegeben, was bedeuten würde, dass popfonics noch nicht alle Spiele gesammelt hätte. Möglicherweise gibt es hier aber Ungenauigkeiten, so oder so ist die Sammlung des Redditors ziemlich beeindruckend.

