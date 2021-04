Nintendo kündigt Indie World-Stream mit “frischen und neuen Spielen” an

Nintendo hat Neuigkeiten zu Indie-Spielen in der Pipeline. Auf Twitter kündigte das Unternehmen eine neue Ausgabe des Indie World Showcase an, in dem wir mehr zu Indie-Spielen zu sehen bekommen, die für die Nintendo Switch kommen.

Neue Indie World mit frischen Indie-Spiele

Wann findet die Indie World statt? Nintendo hat den Showcase für den 14. April 2021 um 9 Uhr PT bzw. 12 Uhr ET angesetzt. Für uns bedeutet das, dass der Stream am gleichen Tag um 18 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

Wie lange wird der Showcase in etwa dauern? Der Livestream wird mit 20 Minuten relativ kurz ausfallen. Wie viele Spiele in dieser Zeit gezeigt werden, ist nicht bekannt.

Was bekommen wir im Indie Showcase zu sehen? In dem Livestream werden wir etwas über "frische und neue Indie-Spiele" erfahren, die uns in Zukunft auf der Nintendo Switch erwarten. Es klingt also danach, dass wir keine Updates zu bereits veröffentlichten Indie-Titeln erwarten sollten. Um was für neue Spiele es sich dabei handelt, lässt sich aber nur mutmaßen.

Wo kann ich den Indie World Showcase schauen? Auf Twitter fügte Nintendo direkt einen Link zum Livestream hinzu. Wir können die Indie World aber auch wie gehabt auf den offiziellen YouTube-Kanälen verfolgen, wie hier auf dem deutschen Nintendo-Kanal:

Der Indie World Showcase zählt neben speziellen Directs zu einzelnen Franchises zu den kleineren Präsentationen von Nintendo. Mehr gibt es meist in den großen Nintendo Directs zu sehen. Nach langer Wartezeit fand hier die letzte Ausgabe im Februar statt und kündigte unter anderem ein neues Mario Golf an.

