Nintendo Direct - Alle Ankündigungen in der Übersicht

Das war sie, die erste große Nintendo Direct seit 2019 ist vorbei. Damit ihr genau im Blick habt, was alles angekündigt wurde und welche Spiele ihr zukünftig auf eurer Nintendo Switch spielen könnt, haben wir in diesem Artikel alles Wichtige für euch zusammengefasst. Weit oben findet ihr die Highlights des Showcase, weiter unten die eher kleineren News.

Neue Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, war auch Super Smash Bros. Ultimate Teil der Nintendo Direct. Bestätigt wurde ein Crossover mit Xenoblade Chronicles 2. So könnt ihr schon bald die Charaktere Pyra und Mythra im Brawler spielen.

Mario Golf kommt auf die Switch

Dass ein neues Mario-Sportspiel kommt, darüber wurde schon lange gemunkelt. Während der Direct wurde jetzt ein neuer Mario Golf-Ableger für die Switch angekündigt, der nicht nur mit einem Story-Mode kommt, sondern auch mit einem kompetitiven Speed Golf-Modus für bis zu vier Spieler*innen.

Release: 25. Juni

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville angekündigt

Der verrückte Multiplayer-Shooter PvZ: Schlacht um Neighborville kommt zwei Jahre nach dem Release für PS4, Xbox One und PC auch auf die Switch - und zwar in einer Complete Edition

Release: 19. März

Alle Infos zur Ankündigung findet ihr hier:

Animal Crossing bekommt Super Mario Bros-Crossover

Für Animal Crossing-Fans dürfte die Ankündigung nicht überraschend kommen, gab es bereits einen ersten Teaser zum Event. Jetzt haben wir jedoch erste Bilder aus dem Crossover gesehen, das bereits in wenigen Tagen startet.

Wann geht's los: Am 25. Februar

Project Triangle Strategy, das neue Spiel der Octopath-Macher

Was eine Überraschung. Die Macher von Octopath Traveler enthüllen ihr neues Taktik-RPG, das ihr bereits ab sofort in einer ersten Demo anspielen könnt. Beim Namen handelt es sich allerdings noch um einen Arbeitstitel. Im ersten Trailer war sofort der markante Graftikstil sichtbar.

Release: 2022

Zelda: Skyward Sword bekommt HD-Port

Zwar erscheint entgegen den Erwartungen zum 35. Geburtstag keine Zelda-Collection für die Switch und auch gab es keine neuen Infos zu Breath of the Wild 2, dafür bekommen wir bereits in wenigen Wochen einen HD-Port von Zelda: Skyward Sword für die Switch. Neben einer wohl leicht überarbeiten Grafik, stand die Bewegungssteuerung via Joy-Con im Fokus, die das Kampfsystem aktiver gestaltet.

Release: 16. Juli

Splatoon 3 angekündigt

Eine weitere große Überraschung war die Ankündigung von Splatoon 3. Vom kompetitiven Tinten-Shooter gab es einen ersten Trailer, allerdings nur wenig Gameplay zu sehen.

Release: 2022

Fall Guys (Sommer)

Outer Wilds (Sommer)

Famicom Detective Club (14. Mai)

Samurai Warriors 5 (Sommer)

Legend of Mana (24. Juni)

Tales from the Borderlands (24. März)

Capcom Arcade Stadium

Aspyr (heute)

Stubbs (16. März)

No More Heroes 3 (27. August)

NeonWhite (Winter)

DC Super Hero Girls: Teen Power (4. Juni)

Miitopia (1. Mai)

Star Wars Hunters (2021)

World's End Club (28. Mai)

Hades (physische Version, 19. März)

Ninja Gaiden Master Collection (10. Juni)

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung-DLC (heute)

Ghosts and Goblins Resurected (25. Februar)

SaGA Frontier (15. April)

Apex Legends (9. März)

Neues Zelda-Design für die Joy-Con

In Kürze werden wir den Artikel mit allen neuen Trailer auffüllen, wollt ihr die Nintendo Direct nachholen, könnt ihr das unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo.

Wie hat euch die erste große Nintendo Direct seit 2019 gefallen?