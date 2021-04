Nintendo Direct: Diese drei Switch-Titel könnt ihr ab sofort spielen

Nintendo hielt heute eine weitere Ausgabe der Indie World ab, in dem 20-minütigen Livestream wurden dabei eine ganze Reihe von neuen (Indie-)Spielen für die Nintendo Switch vorgestellt. Darunter waren auch einige "Shadow Drops", also Titel, die schon während der sofort im eShop veröffentlicht wurden und ab sofort heruntergeladen und gespielt werden können.

Diese Titel sind ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich:

The Longing

There is no Game: Wrong Dimension

Fez

The Longing

Genre: Adventure

Entwickler: Studio Seufz

In The Longing, das schon seit letztem Jahr für den PC erhältlich ist, müsst ihr als ein einsamer Diener 400 Echtzeittage lang auf das Erwachen seines Königs warten. Dabei lässt sich das unter der Erde liegende Höhlenreich erkunden um zeitbasierte Rätsel zu lösen und viele versteckte Geheimnisse zu entschlüsseln. Die 400 Tage beginnen mit dem ersten Start des Spiels zu vergehen - verstreichen aber auch weiter wenn The Longing beendet oder die Konsole.

There is no Game: Wrong Dimension

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Adventure

Entwickler: Draw Me A Pixel

Die Name verrät es schon und auch die Entwickler:innen von There is no Game: Wrong Dimension betonen es: Das hier ist kein klassisches Spiel. Allerdings bedient es sich zahlreicher klassischer Mechaniken, darunter zum Beispiel Point&Click, außerdem müsst ihr zahlreiche Rätsel lösen und werdet in an andere Videospielabenteuer wie The Legend of Zelda geschickt. Ein echtes Kuriosum, das es jetzt auch für die Switch gibt.

Fez

Genre: Adventure

Entwickler: Polytron Corporation

In Fez steuert ihr Gomez, eine 2D-Kreatur, die in einer 2D-Welt lebt. Oder doch nicht? Als Gomez von der Existenz einer geheimnisvollen dritten Dimension erfährt, begibt er sich auf eine Reise, die ihn bis ans Ende von Zeit und Raum führt. Ihr nutzt eure Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, lüftet Geheimnisse der Vergangenheit und löst die vielen mysteriösen Rätsel der charmanten Pixelwelt. Der Titel erschien erstmals im Jahr 2012 für die Xbox 360 und ist unter anderem auch für Mobile, PS4 und den PC erhältlich.

Werdet ihr euch einen der heute erschienenen Titel für die Switch holen?