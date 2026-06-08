Nintendo-Fan reist nach Japan und findet direkt die seltenste Tetris-Version für den Game Boy überhaupt, nach der andere Fans ewig erfolglos suchen

So sieht der Glücksfund aus (Bildquelle: Reddit).

Wusstet ihr, dass die klassische Tetris-Melodie, die wir alle bei dem Gedanken an das Spiel sofort im Kopf haben, sozusagen gar nicht das Original ist? Die ersten 10.000 Kopien des Spiels wurden in Japan nämlich mit einem ganz anderen Song ausgeliefert. Genau diese Ausgaben sind jetzt immer noch sehr gefragt.

Tetris-Fan hat mega Glück und findet zufällig superseltene Version in Japan

Für viele Nintendo- und Game Boy-Sammler*innen stellt das Original-Tetris für den Game Boy eine Art Heiligen Gral oder zumindest das Sahnehäubchen für die eigene Sammlung dar. Tetris hat sich über 35 Millionen Mal verkauft, aber von dieser Variante gibt es eben nur 10.000 bis 25.000 Stück – also ein verschwindend geringer Prozentsatz.

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Der Reddit-User sivablue reist aktuell wohl durch Japan und ganz oben auf seiner Liste stand eine japanische Version des Tetris-Spiels für den Game Boy. Offenbar wusste er aber gar nicht, was für eine absolute Rarität er da mehr oder weniger zufällig direkt in einem Laden ergattert hat.

Stolz zeigt er jedenfalls seinen Fund und freut sich:

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In den Kommentaren wird er dann aber darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht einfach nur die japanische Tetris-Version mit diesem hübschen und recht speziellen Artwork auf der Spiele-Cartridge ergattert hat, sondern dass es sich dabei eben um die besonders seltene Version mit dem anderen Soundtrack handelt. Hier könnt ihr euch das Musikstück anhören.

Als Reaktion darauf schreibt er zwar, dass er schon gerne den Original-Soundtrack gehabt hätte, er aber "keine Ahnung" davon hatte, dass er genau diese Variante gekauft hat, und zwar durch puren Zufall.

"Na, das ist eine schöne Überraschung!"

Andere Nintendo-Fans und Sammler*innen können sein Glück kaum glauben. Eine Person schreibt zum Beispiel, selbst durch "unzählige Städte in Japan" gereist zu sein und sogar Vorstädte und ländliche Gebiete nach dieser Version durchsucht zu haben. Ohne Erfolg:

"Habe Millionen Mal das normale Tetris für ¥100 gefunden und dieser Typ kauft nur eins und erwischt das Minuet. Das Glück, was manche Menschen haben."

Bei der sogenannten Minuet-Version handelt es sich um die oben beschriebene Variante, von der es womöglich nur 10.000 Exemplare gibt. Der Soundtrack stellt eine alternative Version des "Music A"-Soundtracks dar und wurde von einem Nintendo-Komponisten namens Hirokazu Tanaka produziert.

Habt ihr noch eine Tetris-Version für den Game Boy und wenn ja, welche? Wusstet ihr, dass es einen alternativen, vierten Song gibt?