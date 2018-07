Nintendo Labo - Neues Fahrzeug-Set dreht sich um Autos, Flugzeuge und U-Boote

Nintendo bringt im September ein neues Labo-Set auf den Markt, das sich rund um das Thema Fahrzeuge dreht. Wie schon in den ersten beiden erhältlichen Sets sind mehrere Pappkartons enthalten, aus denen ihr dann mehrere Modelle (Toy-Con) basteln könnt. Im Fahrzeug-Set stecken unter anderem Modelle für ein Auto, ein U-Boot, ein Flugzeug und Schlüssel.

Zusammen mit der beiliegenden Software könnt ihr euch dann zum Beispiel ans Steuer eines Autos setzen, ein U-Boot durchs Wasser schleusen und mit dem Schlüssel zwischen mehreren Fahrzeugen hin- und herwechseln. Nintendo hat einen ersten Trailer zum Fahrzeug-Set veröffentlicht, den ihr euch unten anschauen könnt.

Das Set kommt am 14. September 2018 in den Handel, weitere Informationen zu Nintendo Labo findet ihr in unserem großen FAQ.