Nintendo experimentiert offenbar mit knickbaren Joy-Con für die Switch

Nintendo experimentiert offenbar im Hintergrund mit neuen Varianten der Joy-Con herum. Die Website Nintendoeverything hat ein Patent entdeckt, das neue Controller zeigt, bei denen sich der obere Teil nach hinten knicken lässt. Das soll vermutlich für eine bequemere Haltung sorgen.

In der Form erinnern die Konzeptbilder an ältere Joysticks, deren Analog-Sticks am oberen Ende meistens auch etwas geknickt waren. Der Eintrag im japanischen Patent-Amt wurde im Mai 2019 eingereicht.

Da die Joy-Con links und rechts nicht symmetrisch sind, würde einmal der Analog-Stick (links) und einmal die Aktionstasten (rechts) umgeknickt werden.

Besonders spannend ist, dass die Controller dadurch nichts an ihrer Funktionalität verlieren sollen. Laut Patent können sie weiterhin an den Seiten der Konsole angebracht werden und sogar das Knicken soll an dieser Stelle möglich sein.

Was bedeutet ein Patent? Ihr solltet jetzt trotzdem nicht fest davon ausgehen, dass wir diese Joy-Con in absehbarer Zeit zu Gesicht bekommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich große Hersteller ihre Ideen absichern. Selbst wenn das Konzept irgendwann einmal umgesetzt werden sollte, könnte es damit noch lange dauern.

Was haltet ihr von der Idee, die Joy-Con knicken zu können?