Oha! Einziger Nintendo PlayStation-Prototyp wird verkauft

Wer genügend Geld hat, kann sich offenbar in nächster Zeit ein Stück Videospiel-Geschichte und eine absolute Kuriosität kaufen. Denn auf Twitter wurde bekanntgegeben, dass der einzige Prototyp der Nintendo PlayStation verkauft werden soll.

Moment mal ... Nintendo PlayStation??

Ja, richtig gelesen. Die hat es tatsächlich mal gegeben. Ende der 80er-Jahre beauftragte Nintendo Sony - das damals noch nicht im Videospiel-Bereich aktiv war - mit der Entwicklung eines CD-Laufwerks für das Super Nintendo. Sony entwickelte fleißig an dem Projekt, wollte allerdings alle Tantiemen in Zusammenhang mit den CDs, was letztendlich zum Scheitern des Projektes führte.

Nintendo setzte auf Cartridges und Sony entschied sich, selbst eine Konsole auf den Markt zu bringen. Die PlayStation. Der Rest ist Geschichte.

Genannter Prototyp tauchte 2015 zufällig auf und wurde von einem gewissen Terry Diebold in den Räumen einer bankrotten Firma gefunden, das Gerät soll sogar noch funktionieren.

Und aus welchen Gründen auch immer will Terry Diebold den Prototypen jetzt verkaufen. Das schreibt zumindest dessen Freund Cedric Biscay auf Twitter. Und vermutet schon vorab einen "irren Weltrekord".

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen... #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ