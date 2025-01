Nintendo-Fan entdeckt in obskurem Prospekt seltsamen, lilafarbenen Game Boy Color, der nie auf den Markt kam

Hier seht ihr den Game Boy Color, der es nie so auf den Markt geschafft hat (Bild: reddit.com/user/VivaLaLibertad_666).

Ihr kennt das vielleicht von Spiele-Trailern, Plakaten oder eben von Prospekten wie diesem hier: Da werden Dinge angekündigt oder gezeigt, die es dann nie in dieser Form als fertiges Produkt gibt. In diesem Fall tauchen gleich zwei Game Boy-Handhelds in einem kuriosen Prospekt aus Griechenland auf, die es so nie in den Handel geschafft haben. Aber die Nintendo-Community hat da schon ein paar Ideen, was aus diesen mutmaßlichen Prototypen geworden sein könnte.

Dieser Game Boy color sieht wirklich schick aus, wurde aber so nie veröffentlicht

Worum geht's? Auf Reddit fragt eine Person, ob irgendwer vielleicht Informationen zu dem Game Boy Color hat, der in einem Prospekt abgebildet war, den der User wiederentdeckt hat. Es handelt sich dabei um einen lilafarbenen Game Boy Color, der überraschend hell ausfällt, keine dunkle, sondern ebenfalls lilafarbene Bildschirm-Umrandung und ebensolche Knöpfe hat. Auch die Start- und Select-Tasten erstrahlen in einem ungewöhnlichen Weiß.

Aber das war noch nicht alles: Auf einem Bild, das den kompletten Prospekt zeigt, ist auch noch ein weiteres Modell zu sehen, das größtes Interesse bei Game Boy-Enthusiasten weckt. Denn auch der weiße Game Boy Pocket wurde in dieser Form, wie sie hier zu sehen ist, nie veröffentlicht. Die einzige weiße Fassung hatte nämlich einen blauen Bildschirmrand und war wohl eine Limited Edition von Atlus.

Bei näherem Hinsehen fallen auch die Cover-Bilder auf den Game Boy-Spielen auf. Bei vielen könnte es sich um simple Platzhalter handeln.

Handelt es sich um Prototypen? Die logischste und wahrscheinlichste Erklärung für diese unveröffentlichten Game Boy-Modelle dürfte die sein, dass es sich hierbei um frühe Fassungen von Geräten handelt, die später in anderer Form auf den Markt gekommen sind.

Aus dem weißen Game Boy Pocket wurde wohl die Atlus-Limited Edition. Der lilafarbene Game Boy Color könnte später in einem dunkleren Lila auf den Markt gekommen sein. Dieser Game Boy fehlt nämlich hier auf dieser Liste. Allerdings sah er natürlich etwas anders aus und verzichtet zum Beispiel auf den einfarbigen Look samt lila Einfassung.

Was ist das für ein Prospekt? Er stammt von einer griechischen Firma, die offizieller Nintendo-Importeur war und nicht nur Kundenservice, sondern auch Reparaturen und vieles mehr angeboten hat. Das Unternehmen hieß Nortec und ist vor allem durch die Übersetzung von Bedienungsanleitungen und ähnlichem bekannt geworden. Auf der Rückseite des Prospekts soll sich die Anleitung und das Formular zur Registrierung für die Garantie befinden.

Was sagt ihr zu den beiden Ausnahme-Game Boys? Sind euch schon einmal Handhelds mit diesen Details untergekommen?