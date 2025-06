Nintendo Switch für 129,99 Euro im E-Center - Dieses Traum-Angebot hätte beinahe etliche Nintendo-Fans nach Augsburg strömen lassen, doch am Ende war es nur ein Druckfehler

Zu Schön, um wahr zu sein: Dieses verlockende Angebot bei Edeka war am Ende nur ein Druckfehler.

Mehrere Edeka-Märkte im Umkreis von Augsburg hätten beinahe einige Nintendo-Fans dazu gebracht, eine mehrstündige Autofahrt in den Süden Deutschlands auf sich zu nehmen. Der Grund: In einem Prospekt des Großhändlers wird die Nintendo Switch beworben. Zu einem unschlagbaren Preis von 129,99 Euro.

Für viele Fans schien es also zunächst so, als würde nach dem Release der Nintendo Switch 2 nun der große Abverkauf der Vorgänger-Konsole beginnen. Und ja, 130 Euro für die erste Switch wäre tatsächlich ein echter Spottpreis. Zum Vergleich: Bei MediaMarkt bekommt ihr die 2017 veröffentlichte Konsole gerade für über 280 Euro.

Ein Nintendo Switch-Angebot, das zu schön ist, um wahr zu sein

Also, was ist genau passiert? Gestern Abend fielen etliche Nintendo-Fans beinahe vom Glauben ab. Sowohl im Nintendo DE-Subreddit, als auch in der Kommentarsektion der Deals-Website Mydealz wurde über ein aktuelles Edeka-Prospekt aus dem Raum Augsburg diskutiert. Darin wird die Switch 1 eben für 129,99 beworben:

Nintendo Switch im Angebot bei Edeka - leider ein Druckfehler.

Einige Fans zweifelten die Echtheit des Angebots sofort an. So günstig, kann nicht sein! Andere wiederum haben schon mit dem Gedanken gespielt, sich ins Auto zu setzen und "140km runterzuballern", wie dieser Mydealz-User. In folgenden Märkten sollte der Deal gültig sein (via mydealz):

E-Center Seng

E-Center Gersthofen

E-Center Lechhausen

Doch, am Ende war es dann leider so ein bisschen wie in Zelda: Link's Awakening: Alles nur ein Traum. Ähhh, oder eher gesagt. Ein Druckfehler.

Kurz nachdem der Edeka-Deal die Aufmerksamkeit der Switch-Crowd auf sich gezogen hatte, entdeckte ein Fan im E-Center in Seng folgende Nachricht:

Edekas Entschuldigung für den Druckfehler.

Bei dem im Prospekt angegebenen Preis habe es sich um einen Fehler gehandelt. Neuer Aktionspreis der Switch bei Edeka: 269,99 Euro. Schade!

Unser Test-Video zum Nintendo Switch-Nachfolger könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Lohnt es sich jetzt noch, eine Nintendo Switch 1 zu kaufen?

Um es kurz zu machen, ja: Seit dem Release der ersten Switch im März 2017 sind zahlreiche Topspiele für die kleine Nintendo-Konsole erschienen, die einen Kauf mehr als rechtfertigen. In unserem großen GamePro-Ranking führen wir die bislang besten Switch-Spiele aller Zeiten für euch auf:

Die Switch 2 ist zwar abwärtskompatibel, aber mit 469,99 Euro (UVP) eben auch eine ganze Ecke teurer als die Vorgänger-Konsole.

Wer keinen Wert auf leistungsstärkere Hardware setzt, gelegentliche Performance-Probleme und vergleichsweise längere Ladezeiten (wie zum Beispiel bei Pokémon Karmesin/Purpur) in Kauf nehmen, auf Switch 2-Exklusivspiele wie Mario Kart World verzichten kann, ist auch mit der Vorgänger-Konsole gut bedient. Die Konsole ist weiterhin ein treuer Begleiter für unterwegs und perfekt für Gelegenheitszocker, die nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen.

Im aktuellen Finanzbericht (März 2025) hat Nintendo außerdem betont, dass das Unternehmen die erste Nintendo Switch weiterhin unterstützen will, solange Nachfrage besteht. Mit Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4 Beyond sind für Ende 2025 außerdem zwei Hochkaräter geplant, die auch für die erste Switch erscheinen.

Wie sieht es eigentlich bei euch aus: Würdet ihr euch trotz Switch 2-Release jetzt noch eine Nintendo Switch 1 zulegen?