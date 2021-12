Die 52 besten Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten

Ihr seid auf der Suche nach den besten Spielen für die Nintendo Switch? Dann haben wir was für euch. In unserer Liste findet ihr in aufsteigender Reihenfolge die 52 besten Games für die Hybridkonsole. Für unser Ranking haben wir alle Spiele berücksichtigt, die seit Release der Switch im März 2017 veröffentlicht wurden.



Disclaimer: Unser Ranking basiert nicht auf Grundlage der GamePro-Testwertungen, sondern wurde nach Absprache mit dem gesamten Team erstellt. Wie bei jeder Topliste gilt natürlich, dass solch ein Ranking nicht in Stein gemeißelt ist und die persönlichen Präferenzen der Redaktion mit eingeflossen sind. Nennt uns gerne eure Switch-Topspiele! In dieser GamePro-Liste findet ihr die Top 10 der aktuellen Switch-Spiele von 2021.

Platz 52: Mario Party Superstars

Genre: Geschicklichkeit

Geschicklichkeit regulärer Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro USK: 0

0 Modus: Singleplayer

Darum geht’s: Mit Mario Party Superstars geht die Multiplayer-Gaudi in die mittlerweile 18. Runde und präsentiert sich dabei als Best-of aus den ersten drei Ablegern. Veteranen können sich also über viele bekannte Minispiele in neuem Look freuen, dank des eingängigen Spielprinzips eignet sich Mario Party Superstars aber auch für Neulinge.

Das ist das Besondere: Ihr könnt Mario Party zwar auch im Singleplayer spielen, mit weiteren Mitspiele*innen macht’s allerdings am meisten Spaß. In über 100 simplen wie spaßigen Minispielen kämpft ihr hier um die Wette. So müsst ihr unter anderem Schneebälle rollen, Rennen fahren, Gegner in Minipanzern erledigen und vieles mehr.

Platz 51: New Pokémon Snap



Genre: Adventure, Geschicklichkeit

Adventure, Geschicklichkeit regulärer Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro USK: 6

6 Modus: Singleplayer, Multiplayer

Darum geht’s: Warum muss in Pokémon eigentlich immer nur gekämpft werden? In New Pokémon Snap lasst ihr die Trainerhandschuhe zu Hause und greift stattdessen zur Kamera. In mehreren unterschiedlichen Welten (Wald, Strand oder Lavahölen) schießt ihr wie im N64-Klassiker die besten Fotos von etlichen Monsterchen und werdet am Ende mit Punkten ausgezeichnet.

Das ist das Besondere: Wie im Original bewegt ihr euch dabei allerdings nicht frei durch die Levels, sondern fahrt wie auf Schienen hindurch. Es wird also etwas Geschick und Reaktionsvermögen beim Fotografieren von euch abverlangt, denn bestimmte Pokémon könnt ihr so natürlich verpassen. Aber keine Sorge: New Pokémon Snap bleibt dabei ein sehr einfaches und insbesondere kinderfreundliches Spiel für die ganze Familie.

Platz 50: The Great Ace Attorney Chronicles

Genre: Visual Novel / Point ‘n Click

Visual Novel / Point ‘n Click regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro USK: 6

6 Modus: Singleplayer

Darum geht’s: Chronicles vereint auf der Switch die bislang Japan-exklusiven Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney: Resolve. Inhaltlich müsst ihr euch als Strafverteidiger des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Prozessen beweisen und die Unschuld eurer Mandanten belegen. Spielerisch erwartet euch ein Mix aus Visual Novel garniert mit Point ‘n Click-Rätseln.

Das ist das Besondere: Die große Stärke der Ace Attorney-Reihe ist seit jeher die Story samt ihrer fantastischen Charaktere. Und wer nur die erleben möchte, greift in Chronicles entweder zum einfachen Story-Modus oder lässt das Spiel gar im Auto-Modus von ganz allein laufen.

Platz 49: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Genre: Skateboarding

Skateboarding regulärer Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro USK: 6

6 Modus: Singleplayer, Multiplayer

Darum geht’s: Tony Hawk ist zurück. Im Remaster der ersten beiden Teile von Tony Hawk's Pro Skater, die ursprünglich 1999 und 2000 erschienen, brettert ihr über sämtliche Strecken der Originale und verbindet Kickflips, Heelflips und Co. zu halsbrecherischen Kombos. Alle Skater der früheren Versionen sind natürlich ebenfalls mit an Bord, oder eher gesagt: Auf dem Bord!

Das ist das Besondere: THPS 1+2 kommt zwar in einem brandneuen Look daher, schafft es dabei aber dennoch, den Geist und Charme der Originale beizubehalten. Ihr begebt euch also auf einen nostalgischen Trip zurück in eure rebellische Kindheit und Jugend, und keine Sorge: Auch Neulinge finden sich dank eingängiger Arcade-Steuerung schnell zurecht und können binnen kurzer Eingewöhnungszeit coole Tricks und Kombos abfeuern.



Platz 48: The Last Campfire

Genre: Adventure

Adventure regulärer Preis: 15 Euro

15 Euro USK: ab 0 Jahren

ab 0 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: In The Last Campfire schlüpft ihr in die Rolle von Charakter Glut, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und seiner Heimat in Zelda-Manier gefährliche Ruinen erkundet und dabei kleine Rätsel löst und Platformer-Passagen überwindet.

Das ist das Besondere: Das recht kurze Projekt der No Man's Sky-Entwickler Hello Games kommt mit einer besonderen melancholischen Atmosphäre daher, wirkt von der ersten Sekunde an mysteriös und geheimnisvoll.

Platz 47: 51 Worldwide Games

Genre: Brettspiele, Party

Brettspiele, Party regulärer Preis: 40 Euro

40 Euro USK: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Singleplayer, Multiplayer (bis zu 4 Spieler)

Darum geht's: Wie es der Name bereits verrät, spielt ihr hier nicht nur ein Spiel, sondern gleich 51 bekannte Geschicklichkeitsspiele.

Das ist das Besondere: In der Spielesammlung befinden sich neben klassischen Brett- und Kartenspielen wie Mensch ärgere dich nicht, Kniffel oder Backgammon auch eine Reihe an Sportarten wie Billard, Minigolf oder Bowling. Gespielt wird dabei entweder alleine gegen die KI oder im Mehrspieler mit oder gegen Freunde.

Platz 46: Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Genre: Jump 'n Run

Jump 'n Run regulärer Preis: 30 Euro

30 Euro USK: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Singleplayer, Koop (bis zu 2 Spieler)

Darum geht's: Mit Rehydrated hat es das Remake des beliebten Schwammkopf-Jump 'n Runs der PS2-Ära auf die Switch geschafft. Dabei übernehmt ihr die Rolle von Spongebob, Seestern Patrick und Eichhörnchen Sandy, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und hüpft durch 13 kunterbunte Level der Unterwasserwelt rund um Bikini Bottom.

Das ist das Besondere: Entwickler Purple Lamp Studios hat zwar die Optik des Klassikers zeitgemäß angepasst, das beliebte Hüpfspiel aber sonst größtenteils unangetastet gelassen. Neben den deutschen Original-Sprechern und kleineren Komfort-Verbesserungen hat es auch ein kooperativer Multiplayer-Modus ins Spiel geschafft.

Platz 45: Ring Fit Adventure

Genre: Fitness

Fitness regulärer Preis: 80 Euro

80 Euro USK: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: Ring Fit Adventure ist der geistige Wii Fit-Nachfolger, bei dem jedoch das Balance Board gegen einen elastischen Ring ausgetauscht wurde. Diesen drückt ihr zusammen oder dehnt ihn, um verschiedene Muskelpartien anzusprechen.

Das ist das Besondere: Das Fitnessspiel lässt euch die Wahl zwischen einem Story-Modus und eurem eigenen individuellen Trainingsprogramm. So könnt ihr unterschiedliche Muskelpartien von den Beinen über den Bauch bis zu den Armen entweder tagtäglich in einer Art Rollenspiel-Modus trainieren, oder ihr stellt euch euer eigenes Workout zusammen.

Platz 44: Two Point Hospital

Genre: Simulation

Simulation regulärer Preis: 40 Euro

40 Euro USK: ab 0 Jahren

ab 0 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: Two Point Hospital ist der geistige Nachfolger der beliebten Theme Hospital-Spiele von Entwickler Bullfrog. Wie bereits im Original verwalten wir ein Krankenhaus, errichten dabei Diagnose- und Behandlungsräume, stellen Ärzte und Hausmeister ein und sorgen dafür, dass die Kasse klingelt.

Das ist das Besondere: Die comichafte Wirtschaftssimulation nimmt sich dabei alles andere als ernst und kommt mit verrückten Krankheiten und absurden Behandlungsmethoden daher, die den Management-Alltag humorvoll auflockern.

Platz 43: Astral Chain

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel regulärer Preis: 60 Euro

60 Euro USK: ab 16 Jahren

ab 16 Jahren Modus: Singleplayer

Darum geht's: In Astral Chain steht die Menschheit im Jahr 2078 kurz vor dem Untergang. Der Grund sind sogenannte Chimera, Wesen aus einer anderen Welt, welche die Bevölkerung terrorisieren. Als Teil einer Spezialeinheit versuchen wir die Monster gefügig zu machen, was meist in actionreichen Kämpfen im Stile der Platinum Games-Spiele ausartet.

Das ist das Besondere: Im Action-RPG sind wir durch eine Astralkette mit einer lebenden Waffe namens Legion verbunden, wodurch wir in den Kämpfen zwei Figuren gleichzeitig steuern. Zudem setzt Astral Chain nicht nur auf Action, sondern legt in Detektivabschnitten auch viel Wert auf die Erkundung der Schauplätze und die Geschichte.

