Nintendo Switch: 10 neue Spiele, die ihr im Dezember auf dem Schirm haben solltet

Auch im Dezember gibt es wieder viele spannende Neuerscheinungen für Nintendo Switch. Neben großen Namen wie Dragon Quest und Final Fantasy finden sich darunter auch viele noch recht unbekannte, aber sehr spannende Spiele, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier zehn Highlights aus dem Nintendo eShop herausgesucht:

Sports Story

1:03 Sports Story lässt euch wie der Vorgänger einen RPG-Sport-Hybrid erleben

Erscheint im Dezember

Sports Story ist gewissermaßen der Nachfolger des Switch-exklusiven Überraschungshits Golf Story. Abermals haben wir es nicht mit einem gewöhnlichen Sportspiel, sondern mit einem Rollenspiel im traditionellen 16-bit-Look zu tun. Ihr erkundet also die Spielwelt, nehmt Quests von ihren Bewohnern an, erforscht finstere Dungeons oder macht auch mal einen entspannten Angelausflug. Trotzdem verbringt ihr natürlich einen großen Teil des Spiels auf Sportplätzen. Im Vordergrund steht dabei euer Fortschritt als Student an einer Tennisakademie, aber auch noch andere Sportarten wie Golf, Volleyball oder Fußball sind dabei und werden sogar zu einem großen Wettbewerb namens „Decasportathon“ verbunden.

Aka

Erscheint am: 15. Dezember

Aka ist ein im wunderschönen Bilderbuchstil gehaltenes Open-World-Spiel, das Elemente von Adventures und Lebenssimulationen wie Stardew Valley oder Harvest Moon miteinander vermischt. Ihr baut also auf eurem eigenen Stückchen Land Pflanzen an, kümmert euch um Tiere, sammelt Ressourcen und stellt aus ihnen allerlei nützliche oder auch hübsche Gegenstände her. Ihr erkundet aber auch die Welt, lernt ihre Einwohner kennen und begebt euch in ihrem Auftrag auf allerlei Abenteuer. Für deren erfolgreichen Abschluss müsst ihr häufig verschiedene Minispiele bewältigen, die von Duellen mit Sammelkarten bis hin zu Musikspielen reichen, bei denen ihr euer Rhythmusgefühl unter Beweis stellen müsst.

Dragon Quest Treasures

1:03 Dragon Quest Treasures macht euch zu Schatzjägern im beliebten RPG-Universum

Erscheint am: 9. Dezember

Dragon Quest Treasures lässt euch die aus dem Rollenspielhit Dragon Quest 11 bekannten Charaktere Erik und Mia spielen, allerdings in einer völlig neuen Spielwelt namens Drakonien. Dort wollen die beiden möglichst viele Schätze finden, wozu sie sich gezähmter Monster bedienen, die sowohl beim Aufspüren der wertvollen Gegenstände helfen als auch einzigartige Fähigkeiten mitbringen. Anders als die Hauptreihe ist Dragon Quest Treasures kein traditionelles JRPG, sondern eher ein Action-Adventure im Zelda-Stil mit einigen Rollenspielelementen und etwas Platforming. Außerdem gibt es Mechaniken eines Management-Spiels, da ihr mit den Schätzen eure eigene Basis ausbauen und dort neue Mitglieder für eure Gruppe anwerben könnt.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

3:00 Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - Der Launch-Trailer zeigt die schicke Grafik des Remasters

Erscheint am:13. Dezember

Bei Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion handelt es sich um ein Remaster des ursprünglich für PSP erschienenen Prequels zu Final Fantasy 7. Es bietet nicht nur grafische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung und detailliertere Charaktermodelle, sondern auch ein überarbeitetes Kampfsystem, vollständig vertonte Dialoge auf Englisch und Japanisch und neue Musikstücke. Wie das Original ist auch das Remaster ein Action-RPG mit temporeichen Echtzeit-Kämpfen. Ihr spielt den Soldaten Zack Fair, der gern ein großer Held wäre, sich aber erst mal mit Problemen in seiner Truppe herumschlagen muss. Viele seiner Kameraden desertieren nämlich und es ist Zacks Aufgabe, die Ursache dafür herauszufinden.

Inscryption

0:52 Inscryption - Der Horror-Deckbuilder kommt schon bald auf Nintendo Switch

Erscheint am: 1. Dezember

Mit dem vom Studio hinter Pony Island stammenden Inscryption erscheint ein ungewöhnlicher Indie-Hit auf Nintendo Switch. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Sammelkartenspiel, Adventure und Horrorspiel. In den rundenbasierten Kämpfen erfordert jede Aktion das Ausspielen einer Karte. Auf diese Weise lösen wir zum Beispiel Zauber aus oder beschwören Kreaturen. Nach erfolgreichen Kämpfen bekommen wir weitere Karten, die unser Deck verbessern. Zwischendurch können wir aber auch aufstehen und den mit seltsamen Gegenständen gefüllten Raum erforschen, in dem das Kartenspiel stattfindet. Hier scheinen wir nämlich von unserem Gegner gefangen gehalten zu werden. Um lebend zu entkommen, müssen wir einige Rätsel lösen und natürlich im Kartenspiel gewinnen.

Wavetale

Erscheint am: 12. Dezember

Wavetale ist ein buntes Action-Adventure, das sich um die Erkundung des Meeres einschließlich geheimnisvoller Inseln und versunkener Städte dreht. Wir spielen Sigrid, ein junges Mädchen, dem von einem seltsamen Schattenwesen die Fähigkeit verliehen wurde, übers Wasser zu gehen. Die Geschichte behandelt die Themen Verlust und Versöhnung und lässt uns dabei viele schrullige Inselbewohner kennenlernen. Das Gameplay bietet eine Mischung aus Kämpfen gegen riesige Monster, der Erkundung einer mit Rätseln gefüllten Spielwelt und akrobatischen Geschicklichkeitsübungen, bei denen Sigrid ihr Fischernetz einsetzt, um sich beispielsweise von Dächern zu schwingen.

Lil Gator Game

Erscheint am: 14. Dezember

In Lil Gator Game erkundet ihr als kleiner Alligator eine idyllische Insel voller grüner Hügel und sprudelnder Bäche. Dabei trefft ihr auf jede Menge einzigartige Charaktere, die dringend eure Hilfe brauchen. Die zahlreichen Abenteuer, die ihr dabei erlebt, sind weitestgehend gewaltfrei, denn die Bösewichte, die ihr mit eurem Holzschwertes oder mit Kieselsteinen erledigt, sind nur aus Pappe. Statt um Kampf geht es eher ums Schließen von Freundschaften mit den anderen Kindern der Insel sowie ums Aufspüren von Schätzen in Form von Bastelmaterial, aus dem sich viele niedliche Gegenstände herstellen lassen, oder auch einfach ums Entspannen und Wohlfühlen in einer hübschen, friedlichen Welt.

Railbound

Erscheint am: 1. Dezember

Railbound ist ein Rätselspiel, in dem ihr Eisenbahnschienen so verlegen, trennen und verbinden müsst, dass alle Fahrgäste an ihr Ziel kommen, und zwar möglichst ohne Kollisionen. Das Konzept ist im Grunde simpel und dadurch schnell erlernt, im Verlauf der 150 Level kommen aber neue Elemente und Hindernisse wie Tunnels und Schranken hinzu und die Strecken werden immer komplexer. Dadurch werden auch die Rätsel immer kniffliger und bleiben bis zum Schluss eine Herausforderung. Der niedliche, comichafte Grafikstil und der ruhige, fröhliche Soundtrack sorgen dabei für eine entspannte Atmosphäre. Durch die Kürze der Levels ist Railbound zudem ein gutes Spiel für Zwischendurch.

Romancing SaGa -Ministrel Song- Remastered

Erscheint am: 1. Dezember

Romancing SaGa -Ministrel Song- Remastered ist eine Neuauflage des 2005 erschienenen Rollenspiels, das seinerseits auf dem allerersten Teil der Reihe aus 1992 basiert, aber technisch deutlich aufwendiger ist und auch inhaltlich stark erweitert wurde. Das Remaster bietet nun noch weitere grafische und spielerische Verbesserungen. Es handelt sich um ein traditionelles JRPG, aber mit einer Besonderheit: Ihr wählt einen von acht Charaktere, die sich nicht nur in ihrer Ausrüstung und ihren Fähigkeiten, sondern auch in ihrer Wahrnehmung der Welt unterscheiden. Je nach Spielfigur erlebt ihr daher ein ganz anderes Abenteuer. Die sieben nicht von euch gewählten Helden folgen trotzdem ihrer Mission, sodass ihr ihnen früher oder später über den Weg lauft.

Chained Echoes

4:46 Chained Echoes - Projekt mit extra Dosis Retrocharme im gamescom-Video

Erscheint am: 8. Dezember

Bei Chained Echoes handelt es sich um ein klassisches JRPG mit detailliertem 16-bit-Pixellook und rundenbasierten Kämpfen. Ihr übernehmt darin die Kontrolle über eine Heldengruppe, deren Mission es ist, den Krieg zwischen drei Königreichen zu beenden. Dabei erkundet ihr eine abwechslungsreiche Spielwelt mit Wäldern, Wüsten, Gebirgen und fliegenden Inseln, in der es nicht nur Magie und die üblichen Fantasy-Kreaturen wie Drachen, sondern auch weit entwickelte Technik bis hin zu Mechs gibt. Letztere könnt ihr auch selbst benutzen. Außerdem steht eurer Gruppe ein Luftschiff zur Verfügung, das ihr individuell gestalten könnt. Mit 30 bis 40 Stunden Spielzeit ist der Umfang von Chained Echo recht ansehnlich, vor allem angesichts des moderaten Preises.