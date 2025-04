Nintendo Switch 2 - Akku-Laufzeit bekannt und sie ist kürzer als bei der ersten Switch

Mittlerweile gibt es handfeste Infos zur Akkulaufzeit der Nintendo Switch 2. Bildquelle: GamePro.de.

Während der gestrigen Switch 2 Direct wurden wir regelrecht mit Details zur Nintendo Switch 2 überschüttet und auch am Tag danach ploppen weitere wichtige Infos zur kommenden neuen Nintendo-Konsole auf. So wissen wir nun auch, was der Akku der Switch 2 auf dem Kasten hat und mit welcher Laufzeit wir rechnen können.

Die Nintendo Switch 2-Eckdaten:

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Preis: . Die Konsole wird 469,99 Euro (ohne Spiel) kosten . Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben

. Die Konsole wird . Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben Switch 2 vorbestellen ab: 08. Juni 2025

So lange hält der Akku der Nintendo Switch 2

Folgende Angaben finden wir auf Nintendos Website:

Eingebauter Akku Lithium-Ionen-Akku/Akkukapazität: 5220 mAh



Hinweis: Nintendo weist darauf hin, dass der Akku nicht ohne Hilfe des Nintendo Supports ausgetauscht werden kann Akku-Laufzeit Circa 2 - 6.5 Stunden



Hinweis: Laut Nintendo handelt es sich hier um eine Schätzung. Die Akkulaufzeit hänge von den gespielten Games ab. Zeit zum Aufladen Circa 3 Stunden



Hinweis: Diese Ladezeit fußt darauf, dass die Switch 2 im Ruhemodus/Sleep Mode geladen wird.

Mit zwei bis 6,5 Stunden Laufzeit weist die Switch 2 unter allen Switch-Modellen die kürzeste Akkulaufzeit auf. Wie Nintendo auf der offiziellen Website vermerkt, handelt es sich hier um eine Schätzung. Wie lange der Akku hält, hänge von den Spielen ab, die wir zocken und den generellen Bedingungen, unter denen wir spielen, also Bildschirmhelligkeit, Temperatur usw.

Zum Vergleich - das sind die Akku-Laufzeiten der älteren Switch-Modelle:

Standard-Switch altes Modell ( HAC-001) - 2,5 bis 6,5 Stunden

- 2,5 bis 6,5 Stunden Standard-Switch neueres Modell (HAC-001(-01)) - 4,5 bis 9 Stunden

- 4,5 bis 9 Stunden Switch Lite: 3 bis 7 Stunden

3 bis 7 Stunden Nintendo Switch OLED - 4,5 bis 9 Stunden

Größerer Akku bedeutet nicht gleich mehr Laufzeit: Mit einer Kapazität von 5220 mAh hat die Switch 2 zwar einen im Vergleich zur Standard-Switch (4310mAh) größeren Akku verbaut, allerdings kommt die neue Konsole dennoch auf eine kürzere Laufzeit.

Kollege Tobi Veltin, der sich das Gerät auf der Nintendo Switch 2 Experience in Paris angeschaut hat, hat dazu Folgendes im Zuge einer Q&A-Session mit Kouichi Kawamoto (Producer), Tetsuya Sasaki (Technical Director) sowie Takuhiro Dohta (Director) in Erfahrung gebracht.

Demnach sei der Akku zwar größer, allerdings braucht die Switch 2 auch mehr Power als die älteren Switch-Modelle, was die vergleichsweise kürzere Laufzeit erklärt.

