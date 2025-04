Jetzt könnt ihr die Nintendo Switch 2 vorbestellen - Hier gibt es die Konsole schon ab jetzt!

Ihr könnt ab jetzt die Nintendo Switch 2 vorbestellen. Nintendo kündigte sie eigentlich nur für Nintendo-Mitglieder an, doch bei MediaMarkt kann jetzt jeder zugreifen!

Die Nintendo Switch 2 kommt – und zwar noch dieses Jahr! Wenn ihr, wie viele andere, schon ungeduldig auf die neue Konsole wartet, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Alles, was ihr über das Release-Datum, die Vorbestellung und die neuen Features wissen müsst, erfahrt ihr hier. Nur eines schonmal vorweg: seid schnell bei den Vorbestellungen, denn die Konsole könnte direkt weg sein.

Bei Amazon könnt ihr die Switch 2 auch schon vorbestellen - jedoch nur auf Einladung.

Der heiß ersehnte Release: Wann kommt die Switch 2?

Endlich wissen wir es: Am 5. Juni 2025 wird die Nintendo Switch 2 das Licht der Gaming-Welt erblicken! Das Datum steht und die Vorfreude könnte kaum größer sein. Nintendo hat es spannend gemacht, aber jetzt könnt ihr euch endlich darauf einstellen, wann die nächste Konsolen-Generation euer Wohnzimmer erobert.

Und das Beste: Wer nicht bis zum Release warten möchte, kann die Switch 2 schon schon jetzt vorbestellen! Bei MediaMarkt kam gerade das Angebot online. Seid also schnell und greift zu, bevor sie nicht mehr verfügbar ist!

Was kostet der Spaß?

Ihr wollt wissen, was die Switch 2 kosten wird? Die Konsole alleine wird euch 469,99 € kosten. Wer sich direkt noch ein bisschen Action dazuholen will, kann sich das Bundle mit Mario Kart World für 509,99 € sichern. Klar, der Preis lässt manche Augenbraue hochziehen – aber hey, Nintendo geht hier definitiv einen Schritt weiter in Sachen Performance und Features.

Ein kleines Extra gibt’s zum Start: Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Das ist eine Art interaktives Tutorial, das euch die neuen Funktionen erklärt.

Der neue JoyCon hat eine Mausfunktion - ihr könnt den Controller also wie eine handelsübliche Maus nuzten.

Switch 2: Was steckt drin?

Was kann die neue Konsole eigentlich? Nintendo hat ordentlich an den Schrauben gedreht und das Ding richtig aufpoliert:

Größer und schärfer: Der Bildschirm ist jetzt ein 7,9 Zoll LCD-Display , das bis zu 120 fps packt.

Der Bildschirm ist jetzt ein , das bis zu packt. 4K und HDR im TV-Modus: Im Docking-Modus könnt ihr eure Spiele jetzt in 4K mit 60 fps genießen.

Im Docking-Modus könnt ihr eure Spiele jetzt in genießen. Performance und Quality Mode: Je nach Modus gibt’s entweder 1080p/60 fps oder 720p/120 fps .

Je nach Modus gibt’s entweder oder . Mehr Speicher: Mit 256 GB internem Speicher habt ihr endlich mehr Platz für eure Spiele.

Mit internem Speicher habt ihr endlich mehr Platz für eure Spiele. Neue Anschlüsse: USB-C gibt’s jetzt sowohl oben als auch unten – flexibler geht’s kaum.

USB-C gibt’s jetzt sowohl oben als auch unten – flexibler geht’s kaum. JoyCon-Mausfunktion: Ihr habt richtig gehört – die JoyCons können jetzt auch als Maus dienen!

Ihr habt richtig gehört – die JoyCons können jetzt auch als Maus dienen! 3D-Sound: Für noch immersivere Zockerlebnisse.

Die Abwärtskompatibilität bleibt übrigens erhalten, sodass ihr auch eure alten Switch-1-Games weiter zocken könnt – sowohl physisch als auch digital.

GameChat und der mysteriöse C-Button

Ihr habt euch vielleicht gefragt: Was soll eigentlich dieser C-Button? Die Antwort ist simpel, aber genial: GameChat! Genau wie bei der PlayStation oder Xbox könnt ihr jetzt während des Zockens mit euren Freunden quatschen. Das Mikro ist in die Konsole integriert, und die Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass ihr auch in hektischen Spielsituationen verständlich bleibt.

Noch cooler: Ihr könnt euren Bildschirm während des Calls mit anderen teilen – Game-Streams und private Matches werden damit noch interaktiver. Einzige Voraussetzung: ein Nintendo Switch Online-Abo. Aber keine Sorge, zum Start ist der Dienst erstmal kostenlos.

Endlich: GameCube-Spiele auf der Switch 2!

Ein echtes Highlight für Retro-Fans: Nintendo bringt GameCube-Spiele zurück! Mit dem Expansion-Pass habt ihr Zugriff auf Klassiker wie The Wind Waker, Soulcalibur 2 und F-Zero GX. Passend dazu gibt’s auch einen neuen GameCube-Controller, der sich nahtlos mit der Switch 2 verbinden lässt. Nostalgie pur, Leute!