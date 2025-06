Nintendo Switch 2-Fan baut eigene Spieleverpackungen im 80er Stil und die stellen die ollen Hüllen von Nintendo richtig in den Schatten

NSES: Nintendo Switch Entertainment System - das gefällt uns. (Bild: reddit.com/user/Longjumping_Dog7979)

Während immer mehr Leute ihre Spiele digital kaufen, gibt es noch immer zahlreiche Menschen, die sich ihre Games lieber auf einem physischen Datenträger sichern und ins Regal stellen. Damit sie dort auch möglichst hübsch aussehen, hat sich ein Nintendo-Fan nun etwas ganz besonders überlegt.

Kids der 80er werden diese Spiele-Hüllen lieben

Wenn ihr wie einige von uns in den 1980ern oder 1990ern aufgewachsen seid, erinnert ihr euch bestimmt noch an Musik-Kasetten. Die wurden spätestens 1979 zur Markteinführung des Walkmans richtig berühmt und zum populärsten Audio-Medium neben der Schallplatte.

Dazu gehörten natürlich auch die passenden Hüllen, welche perfekt auf die gelochten Tonbandhalter zugeschnitten waren. Dieses Design hat ein User nun genutzt, um seinen Nintendo Switch-Spielen eine neue Verpackung samt passendem Inlay zu spendieren - und die finden wir absolut großartig:

Im oben verlinkten Beitrag könnt ihr euch ein paar Beispiele anschauen. Die Designs orientieren sich dabei stark an denen der alten Nintendo- und Super Nintendo-Verpackungen, was natürlich richtig gut zum Retro-Kassettenlook passt. Aber auch die Maße gefallen uns wesentlich besser, als die der originalen Verpackung.



Der kleine Trend ist gar nicht so neu: Passende und unterschiedliche Designs werden seit einiger Zeit in verschiedenen Reddit-Communitys, wie r/NintendoSwitchBoxArt geteilt und können dort heruntergeladen werden. Aber auch alternative Entwürfe für die originale Verpackung können dort bestaunt und gespeichert werden.

Die dazugehörigen Kassettenleerhüllen können problemlos im Internet, etwa bei Amazon, bestellt werden und kosten dort nur ein paar Cent pro Stück. Beim passenden Inlay müssen wir dann schon etwas kreativer werden – außer wir haben Zugang zu einem 3D-Drucker.

Diese spucken uns dank verschiedener kostenloser Vorlagen, wie dieser hier von Thingiverse-User Alrumaithi, nämlich in kurzer Zeit passende Einsätze aus. Bei diesem Modell ist es allerdings wichtig, dass wir Hüllen ohne Pins benutzen.

Letztendlich ist es natürlich Geschmackssache, aber wer dem relativ gewöhnlichen Look der Original-Cases nichts abgewinnen kann, bekommt hier eine stylische Alternative, die tatsächlich auch nur für die Switch nutzbar ist. Eine PS5- oder Xbox-BluRay bekommen wir nämlich ganz sicher nicht hinein.

Was sagt ihr zum Kassetten-Case? Gefallen euch die Motive und würdet ihr eure Spiele auch gerne in diese Verpackungen stecken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!