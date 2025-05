Nintendo Switch 2 endlich wieder bei Amazon verfügbar: Jetzt schnell vorbestellen, wenn ihr sie pünktlich zum Release haben wollt!

Momentan könnt ihr euch die Switch 2 wieder bei Amazon kaufen, vermutlich aber nicht lange!

Die Nintendo Switch 2 könnt ihr gerade wieder bei Amazon vorbestellen. Nachdem die Konsole in den letzten Wochen fast immer ausverkauft war, könnt ihr sie aktuell sowohl einzeln als auch im Bundle mit Mario Kart World zum normalen Preis von 469,99€ bzw. 509,99€ kaufen. Die neue Konsole dürfte aber bald wieder ausverkauft sein, also solltet ihr euch beeilen:

Falls ihr euch für Mario Kart World interessiert, empfehlen wir euch dringend, direkt zum Bundle zu greifen. Schließlich beträgt der Aufpreis nur 40€, während das Spiel einzeln digital knapp 80 und physisch sogar knapp 90€ kostet. Das Switch 2 Bundle könnt ihr alternativ übrigens momentan auch bei MediaMarkt bekommen, die Konsole einzeln ist dort hingegen schon wieder ausverkauft:

Wie knapp ist die Nintendo Switch 2?

Die Nintendo Switch 2 ist zumindest nicht so schlecht verfügbar wie vor ein paar Jahren die PS5.

Auch wenn sie in den letzten Wochen ständig ausverkauft war: Ganz so schlimm wie bei der PS5 in 2020 und 2021 scheint die Lage bei der Nintendo Switch 2 nicht zu werden. Erstens war die neue Konsole nach dem Start der Vorbestellungen fast zwei Wochen lang verfügbar, zweitens scheint zumindest Nintendo selbst der Vorrat nie wirklich ausgegangenen zu sein.

Im hauseigenen My Nintendo Store musste man zunächst jedoch so strenge Voraussetzungen erfüllen, um die Switch 2 zu bekommen, dass dort lange Zeit kaum jemand bestellen konnte. Das hat sich mittlerweile allerdings geändert, aktuell kann bei Nintendo jeder vorbestellen, der über eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online verfügt:

Falls ihr die aktuelle Welle bei Amazon und anderen Händlern verpasst, braucht ihr euch also wahrscheinlich keine Sorgen zu machen, dass ihr viele Monate warten müsste. Die nächste Welle ist höchstwahrscheinlich nicht allzu weit entfernt. Falls ihr jetzt nicht zuschlagt und auch im My Nintendo Store nicht vorbestellen könnt, weil ihr kein NSO-Abo habt, könnte es euch aber passieren, dass ihr zum Release-Termin der Switch 2 am 5. Juni noch keine Konsole in euren Händen haltet.