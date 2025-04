Nintendo Switch 2 schon jetzt im Angebot: MediaMarkt senkt den Preis für das Mario Kart World Bundle!

Das Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle gibt es bei MediaMarkt ab jetzt bereits etwas günstiger. Der Deal könnte aber schnell ausverkauft sein!

Laut dem My Nintendo Store hätten die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 eigentlich erst am 8. April starten sollen, aber einige Händler wollten offenbar nicht so lange warten und haben bereits gestern am späten Abend losgelegt. Doch damit noch nicht genug: Bei MediaMarkt gab es im Laufe der Nacht sogar schon die erste Preissenkung! Dort bekommt ihr jetzt nämlich das Bundle mit dem Exklusivspiel Mario Kart World etwas günstiger:

Der Rabatt im Vergleich zu Nintendos UVP von 509,99€ beträgt nur 10€. Trotzdem ist es erstaunlich, dass es bereits Rabatt gibt, bevor die Konsole überhaupt verfügbar sein sollte. Außerdem ist das Bundle ohnehin schon ein guter Deal. Einzeln kostet Mario Kart World nämlich 79,99€ digital und 89,99€ in der physischen Version. Kauft ihr Konsole und Spiel einzeln, zahlt ihr momentan also mindestens 549,98€!

Beachtet dabei bitte: Das Angebot könnte wie alle Vorbestellungen rund um die Switch 2 recht schnell ausverkauft sein und Preise können sich jederzeit ändern. Außerdem müsst ihr bei MediaMarkt angemeldet sein, um die Switch 2 in den Warenkorb legen zu können.

Erste Switch 2-Spiele schon bestellbar!

Mario Kart World ist mit seinem extrem hohen Preis bislang übrigens die Ausnahme. Andere Switch 2-Spiele kosten aktuell 69,99€ digital und 79,99€ physisch. Bei MediaMarkt könnt ihr viele der Spiele bereits vorbestellen. Hier der Überblick:

Für Spiele, die ihr schon auf Switch 1 besitzt, sollt ihr später übrigens Upgrade Packs kaufen können. Ihr müsst in diesem Fall also nicht noch mal den vollen Preis bezahlen.

Was ist Mario Kart World überhaupt?

Das exklusiv für Switch 2 erscheinende Mario Kart World liefert nicht einfach nur dasselbe wie seine acht Vorgänger in besserer Grafik, sondern soll das erste Open-World-Rennspiel der Reihe werden. Der obige Trailer verschafft euch bereits einen guten Eindruck. Weitere Infos zum Spiel haben wir euch hier zusammengefasst:

