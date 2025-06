Dieser Mann stopft "eine halbe Tonne" Nintendo Switch 2-Konsolen ins Auto und fährt von Italien nach Slowenien, um sie da in seinem Laden zu verkaufen

Nintendo Switch 2-Roadtrip nach Slowenien (Bild: https://mn3njalnik.com/index.php?/profile/34846-konzolko/ via VGC).

In Slowenien ist es für Händler offenbar nicht so einfach, an Nintendo Switch 2-Konsolen zu kommen. Darum ist ein Videospielladen-Besitzer kurzerhand mit seinem Auto nach Italien gebrettert, wo er eine umfangreiche Vorbestellung abholen konnte. Auf dem Weg zurück war das Auto bis oben hin vollgepackt mit den neuen Nintendo-Geräten.

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2-Versorgungslage sieht nicht überall rosig aus. Zu den Gebieten, wo es nicht so einfach ist, eine der begehrten Konsolen zu ergattern, zählt allem Anschein nach auch Slowenien. Um das zu ändern und die Geräte in seinem Laden anbieten zu können, hat ein Händler sein ganzes Auto damit vollgeladen.

In einem slowenischen Forum hat der Betreiber des Konzolko-Videospielladens ein Bild gepostet, das mittlerweile wieder gelöscht worden ist, aber für sehr viel Trubel gesorgt hat. Darauf war einfach nur der bis ganz oben hin vollgepackte Kofferraum seines Autos zu sehen, mit mindestens Hundert Nintendo Switch 2-Konsolen (via: VGC).

Hier könnt ihr euch den illustren Kofferraum ansehen. Da dürfte vielen angehenden Switch 2-Fans regelrecht das Wasser im Mund zusammenlaufen:

Wie viele sind es genau? Das bleibt leider unklar, die genaue Zahl wurde nicht verraten. Im Vorfeld soll der Ladenbesitzer aber ausgerechnet haben, dass er 325 Kartons in sein Auto gequetscht bekommen könnte. Im Endeffekt sei es ihm dann gelungen, "eine halbe Tonne" Nintendo Switch 2-Konsolen selbst nach Hause zu fahren.

Viele Leute haben sich Sorgen gemacht: Mit so einer heißen Fracht wäre eine Auto-Panne natürlich extrem ungünstig und ein dermaßen vollgepackter Kofferraum könnte auch Diebe anlocken. Aber offenbar wurde die Person nicht überfallen und hat die Reise von Italien nach Slowenien wohlbehalten überstanden.

Hier könnt ihr euch die ersten Switch 2-Kartons in seinem Konzolko genannten Laden in Ljubljana ansehen:

Der Besitzer hat die Geräte jetzt zwar schon da und vorrätig, hat aber laut VGC geschrieben, sie erst zum regulären Start der Veröffentlichung am Donnerstag auch wirklich zu verkaufen.

Alles legal und offiziell: Wenn wir das richtig verstanden haben, und die Übersetzungsprogramme stimmen, handelte es sich bei dem Einkauf um einen Besuch beim Großhändler in Italien, wo der slowenische Ladenbesitzer die Konsolen ganz regulär bestellt hatte. Er wollte offenbar nur selbst wirklich sichergehen, dass alles klappt.

Nein, er ist wohl kein Scalper: In den sozialen Netzwerken haben die Bilder natürlich schnell die Runde gemacht. Ohne Kontext dachten viele Menschen offenbar, dass es sich hierbei um einen Scalper handeln könnte, der die Switch 2-Konsolen für sehr viel teurere Preise weiterverkaufen will. Das ist hier aber anscheinend überhaupt nicht der Fall.

Wie sicher würdet ihr euch fühlen, wenn ihr einen Roadtrip mit so einer wertvollen Fracht machen müsstet?