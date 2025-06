Nintendo Switch 2-Händler ruiniert all seine Konsolen, weil er Kassenzettel an die Kartons tackert - und damit die Bildschirme beschädigt

Hier wurde der Bildschirm der Switch 2 einfach mal mitgetackert. (Bild: x.com/Rudeboy__NYC)

Beim Online-Kauf kann so einiges schief gehen, wie aktuell einige Leute feststellen müssen, die auf eine Nintendo Switch 2 warten. Da werden entweder Bestellungen storniert, kommen zu spät oder gar mit beschädigtem Karton an. Dann lieber vor Ort im Laden kaufen? Dass auch das zu Problemen führen kann, zeigen aktuelle Erfahrungen aus der Community mit einem GameStop.

GameStop zerstört versehntlich nagelneue Switch 2-Konsolen

Der GameStop-Laden in New York City dürfte sich wohl nichts böses dabei gedacht haben, als die Mitarbeitenden vor Ort die Rechnungen für den Kauf der Nintendo Switch 2 direkt an den Karton der Konsole getackert haben.

Eigentlich ist das ja ein netter Gedanke, immerhin kann der für den Umtausch wichtige Kassenzettel so nicht versehentlich verloren gehen. Dass das trotzdem eine äußerst schlechte Idee war, zeigen Bilder vom Innenleben des Kartons.

Die Switch 2 liegt nämlich ganz oben und mit dem Bildschirm nach oben zeigend im Karton – was dazu führte, dass die Tackernadel durch die Verpackung und in den Screen rein ging und die nagelneue Konsole direkt beschädigt hat:

Tatsächlich scheint es sich bei dem Fehler bei Weitem nicht um einen Einzelfall zu handeln. Im GameStop-Reddit berichten nämlich mehrere Personen, selbst betroffen zu sein. Da es sich hier um abgeholte Vorbestellungen der Nintendo Switch 2 handelt, dürfte wohl der gesamte Vorrat im betroffenen Laden so behandelt worden sein.

Das ist nicht nur für den Store ein riesiger Verlust, sondern auch ein böses Erwachen für viele Fans, die ihre Konsole dort zum Release abholen.

In den Kommentaren beschweren sich natürlich viele User darüber, dass der GameStop-Laden überhaupt an der Verpackung der Konsole rumpfuscht. Aber auch an Nintendo selbst gibt es Kritik – immerhin ist die Konsole so gut wie gar nicht vor äußeren Einflüssen geschützt, wenn sie auf diese Weise verpackt wird und es keine Schutzschicht zwischen Bildschirm und Karton gibt.

