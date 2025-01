Nintendo Switch 2: Hardware-Specs sind geleaked und versprechen fast doppelte Grafik-Power der PS4

Die Switch 2 im TV-Modus übertrumpft angeblich die PS4 deutlich.

Es scheint nicht mehr lang zu dauern, bis die Nintendo Switch 2 angekündigt wird. Die allermeisten Branchenexperten gehen davon aus, dass diesen Donnerstag, also schon morgen der neue Hybrid-Handheld offiziell enthüllt wird.

Dennoch gibt es kurz vor dem Reveal noch ein paar unklare Details, die ein Insider jetzt aufgedeckt haben könnte – die Person ist nämlich laut eigenen Aussagen in den Besitz eines sogenannten Software Development Kits (kurz SDK) für die Switch 2 gekommen.

Was ist ein SDK? Ein SDK ist ganz simpel formuliert eine Sammlung an Werkzeugen, die Entwickler*innen dabei helfen, ihre Spiele für eine bestimmte Plattform zu bauen. Darin enthalten sind zum Beispiel Programmbibliotheken für die Kommunikation mit der Grafik- und Sound-Schnittstelle des Geräts sowie Anleitungen, wie die Plattform auf Code-Basis funktioniert.

Leak deutet fast die doppelte Rohleistung der PS4 im Docked-Modus an

Dass schon länger an Switch 2-Software entwickelt wird, dürfte nicht überraschen. Üblicherweise unterliegen SDKs von Systemen wie den PlayStation- oder Nintendo-Konsolen jedoch strenger Geheimhaltung und sind verbunden mit saftigen Geldstrafen.

Dennoch sickern hin und wieder ein paar Details aus anonymen Quellen durch, so auch jetzt bei der Nintendo Switch 2. Ein Forum-User des bekannten Famiboards möchte in den Besitz des aktuellen Software Development Kits für die nächste Nintendo-Konsole gekommen sein.

Darin habe die Person die Hardware-Parameter der Switch 2 entdecken können. Im Handheld-Modus kommt sie demnach auf:

Prozessortakt: 1100,8 MHz

1100,8 MHz Grafiktakt: 561 MHz

561 MHz RAM-Takt: 2133 MHz

2133 MHz RAM-Bandbreite: 68,26 GB/s

Die Switch 2-Hardware erreicht rechnerisch somit 1,72 TFLOPS an roher Power, also 0,12 TFLOPS weniger als die Basis-PS4 und circa 0,1 TFLOPS mehr als das Steam Deck.

Richtig viel Leistung soll es aber im TV-Modus geben, dann steigt ein Großteil der Zahlen noch einmal an:

Prozessortakt: 998,4 MHz

998,4 MHz Grafiktakt: 1007,25 MHz

1007,25 MHz RAM-Takt: 3200 MHz

3200 MHz RAM-Bandbreite: 102,40 GB/s

In der Docking Station stünden der Switch 2 somit 3,09 TFLOPS zur Verfügung, also fast doppelt so viel wie bei der PS4 und 1 TFLOPS weniger als bei der PS4 Pro. Auch der RAM-Takt steigt an und hebt die Speicherbandbreite ein Stückchen nach oben, liefert also mehr Spielraum für höhere Auflösung und aufwendige Grafikeffekte.

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

Autoplay

Was sind TFLOPS überhaupt und wie groß ist der Unterschied zur ersten Switch?

Die Nintendo Switch 1 liegt bei den Leistungsdaten ein ganzes Stückchen niedriger. Sie kam auf gerade einmal 0,23 TFLOPS im Handheld- beziehungsweise 0,39 TFLOPS im TV-Modus. Gehen wir von diesem Vergleich aus, bräuchte es 9 bis 16 Switch 1-Konsolen, um auf das Level der Switch 2 zu kommen:

With Nintendo Switch 2 spec leaks out, I think this image here should help ease all concerns really. This is literally a next generation leap, by huge margins.



Source: https://t.co/gLhb6221pH pic.twitter.com/j6Ou8ZqR16 — Nintendo Prime (@NintyPrime) January 15, 2025

Aber was sagen die TFLOPS in der Praxis überhaupt aus? Leider gar nicht so viel. Sie deuten lediglich auf einer theoretischen Ebene an, wie schnell die Switch 2 Fließkommaberechnungen abarbeiten kann, um höhere Auflösung und präzisere Licht- sowie Schattendarstellungen zu kalkulieren.

Berechnet wird die TFLOPS-Anzahl aus einer simplen Formel (Shader-Kerne x Takt x 2), in der Realität spielen bei der Spiele-Performance aber unzählige Faktoren wie die Speicherbandbreite, die Größe des rasant schnellen Cache-Zwischenspeichers und die Architektur der Hardware eine entscheidende Rolle.

Wie diese sich wahrscheinlich zusammensetzt, haben wir hier zusammengefasst:

Sind die Zahlen realistisch?

Der Nutzer ist im Famiboards-Forum bekannt und gilt als vertrauenwürdige Quelle, es kann also durchaus sein, dass Nintendo mit diesen Leistungsprofilen dann auch letztendlich arbeitet.

Und auch wenn TFLOPS nicht der entscheidende Faktor für viel Performance sein werden, sie sind ein erster Indikator, dass die Switch 2 ein gewaltiges Grafik-Upgrade gegenüber dem Switch-Erstling abliefert. Wir können es kaum noch erwarten, das auch in Aktion zu sehen!

So viel Leistung wie eine PS4 oder sogar noch deutlich mehr – klingt das erstmal gut für euch?