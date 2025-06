Deutscher Switch 2-Spieler will 3 Euro sparen und kauft Keys von Drittanbieter-Seite - jetzt wurde sein Account samt Konsole von Nintendo gebannt

Dieser Switch-2-Spieler wird in Zukunft wohl zweimal überlegen, wo er seine Spiele kauft.

Nintendo ist dafür bekannt, nur sehr selten und dann auch nur moderat mit den Preisen für Exklusivspiele herunterzugehen. Wer ein paar Euro sparen will, greift möglicherweise zu Drittanbieterseiten. Hier ist aber Vorsicht geboten.

Dauerhafter Bann wegen Drittanbieter-Keys

Darum geht's: Im deutschen Nintendo-Subreddit hat der User Hutsx vor einigen Tagen einen Post abgesetzt, in dem er die Geschichte eines Freundes erzählt. Der habe, um ein bisschen zu sparen, einen Key für einen DLC über einen Drittanbieter gekauft. In der Folge wurden sein Nintendo Account und die zum Einlösen genutzte Konsole gesperrt. Laut dem User hat der Nintendo Kundenservice den dauerhaften Bann auch schon bestätigt.

Die Geschichte klingt erstmal so, als wären Drittanbieterseiten generell das Problem. In den Kommentaren klärt aber unter anderem User _aavion auf, was wohl tatsächlich dahintersteckt.

Demnach liegt es nicht daran, dass der DLC nicht direkt bei Nintendo gekauft wurde, sondern, von wem der Key in dem Fall kam. Bei einem Verdacht auf Diebstahl oder Betrug können Keys nämlich "geflaggt" werden.

Wird der so markierte Key dann eingelöst, kann das zu Sanktionen führen. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man für einen solchen Key auch noch bezahlt hat, weil man dachte, es wäre eine seriöse Seite.

Das Problem bei vielen Drittanbieterseiten ist, dass kaum feststellbar ist, woher die angebotenen Keys eigentlich kommen. Einige Seiten sind eher Marktplätze, bei denen quasi alle verkaufen können. Und so landen eben auch mal illegal erworbene Keys im Warenkorb.

In den Kommentaren wird intensiv über das Vorgehen diskutiert und viele finden die Konsequenzen zu hart. So oder so sollten Keys und Ähnliches natürlich nur von seriösen Seiten bezogen werden. Gerade bei Preisen, die deutlich unter dem Originalpreis liegen, sollten die Alarmglocken schrillen, auch wenn ein vollständiges Impressum fehlt.

In jedem Fall lohnt sich ein kurzer Check über Google, dort können wir zumindest schnell herausfinden, ob in der Vergangenheit bereits andere Leute Probleme mit Käufen auf der entsprechenden Seite hatten.

Was haltet ihr davon? Kauft ihr manchmal Keys über Drittanbieter?