"Da ist das Ding!" Erste Switch 2-Fans bekommen ihre Konsolen geliefert und freuen sich wie Bolle

Die ersten Switch 2-Konsolen werden in freier Wildbahn gesichtet.

Eigentlich erscheint die Nintendo Switch 2 erst morgen, aber schon heute halten einige Glückspilze ihre Konsolen in den Händen. Andere haben zumindest eine Versandbenachrichtigung bekommen. Wie schaut es bei euch aus?

Endlich geht es los

Nach vielen Monaten des Wartens erscheint morgen, am 05.06.2024 endlich die neue Nintendo-Konsole und auch wir können es kaum erwarten, das Teil ausführlich auf Herz und Nieren zu testen.

Einige Fans haben aber besonders viel Glück und können bereits heute loszocken. Auf Reddit und Co teilen Spieler*innen Fotos von den Konsolen in heimischer Umgebung, wie in diesem Beispiel:

Andere teilen ihre Vorfreude und posten Bilder vom Versandstatus ihrer Bestellung. Sammler nutzen die Euphorie und teilen ihre bisherigen Nintendo-Schätze. Die Vorfreude ist jedenfalls sehr groß.

Aber wie schaut es denn bei den Vorbestellerinnen und Vorbestellern in der GamePro-Community aus? Habt ihr die Konsole vielleicht schon bekommen oder ist die Lieferung zumindest für morgen geplant?

Bei uns sind alle bestellten Exemplare zumindest unterwegs - das von Nintendo zur Verfügung gestellte Exemplar soll uns heute erreichen. Leider hatten wir bei diesem Konsolen-Launch keinen ausführlichen Vorabzugriff, um euch zum Release einen Test des Geräts zu präsentieren.

Immerhin bekommt ihr hier ein paar Eindrücke von einem kürzlichen Event, bei dem wir die Switch 2 selbst ausprobieren konnten:

1:03 Nintendo Switch 2: Wir konnten die ersten Spiele-Highlights auf einem Event bereits ausprobieren

Wir sind auf unsere, aber auch eure ersten Eindrücke gespannt. Da es abseits von Mario Kart World aber erst einmal keine großen Switch 2-Releases gibt, freuen wir uns vor allem auf die Switch 2-Editionen bereits erschienener Spiele. Hier wird sich hoffentlich schon zeigen, wie viel mehr Power in der neuen Konsole steckt.

Spätestens morgen sollte das Gerät dann auch in den Fachmärkten auftauchen, einige Filialen starten 00:00 Uhr sogar einen Mitternachtsverkauf und in Berlin können nachts sogar Konsolen via Lieferando bestellt werden.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wofür ihr in der oben eingebetteten Umfrage gestimmt habt und warum. Wie sieht es bei den Leuten aus, die nicht vorbestellt haben oder wollten? Hat von euch noch jemand kurzfristig eine Vorbestellung ausgelöst?