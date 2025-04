Nintendo Switch 2: Installationsgrößen von Mario Kart World und Co. sind bekannt und ein Glück: Die Spiele sind kleiner als gedacht

So viel Platz nehmen Mario Kart World und Co. auf der Switch 2 ein.

Die Nintendo Switch 2 hat den internen Speicherplatz im direkten Vergleich zu den älteren Switch-Konsolen gehörig aufgestockt. Bietet die Switch OLED nur einen internen Speicher von 64 GB, dürfen wir uns bei der Switch 2 über 256 GB freuen.

Und allem Anschein nach dürfte hier auch ordentlich etwas draufpassen: Wer im Vorfeld die Sorge hatte, dass Switch 2-Spiele so große Dateipakete mit sich bringen könnten, dass der interne Speicher der neuen Nintendo-Konsole schnell belegt sein könnte, kann nun aufatmen.

Über den japanischen My Nintendo Store (via Videogameschronicle) wurde jetzt enthüllt, wie viel Platz Mario Kart World und Donkey Kong Bananza einnehmen – und das ist gar nicht mal so viel.

Die wichtigsten Infos zur Nintendo Switch 2:

Release: 05. Juni 2025 (ua. mit Mario Kart World als Launch-Titel)

05. Juni 2025 (ua. mit Mario Kart World als Launch-Titel) Preis: Die Konsole wird 469,99 Euro (ohne Spiel) kosten. Es wird zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro geben

So groß sind Mario Kart World und Donkey Kong Bananza

Sowohl bei Mario Kart World als auch bei Donkey Kong Bananza handelt es sich um Switch 2-Exclusives, die die Power der neuen Konsole voll ausreizen sollen. MKW bringt sogar einen Free Roam-/Open World-Modus mit sich. Das schreit nach vielen Gigabyte, oder? Falsch gedacht:

Mario Kart World: 23,4 GB

23,4 GB Donkey Kong Bananza: 10 GB

MKW nimmt damit circa 10 Prozent des internen Speicherplatzes von 256 GB ein, hat im direkten Vergleich zum Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe (4,4 GB) natürlich dennoch ordentlich zugelegt.

Kleiner Hinweis am Rande: Von den 256 GB dürften für euch am Ende des Tages etwas weniger Gigabyte zur freien Verfügung stehen, da unter anderem das Betriebssystem ebenfalls noch Speicherplatz verbucht.

Weitere Größen kommender Switch 2-Titel:

Super Mario Party: Jamboree (Switch 2 Edition) - 7,7 GB

Kirby und das vergessene Land (Switch 2 Edition) - 5,7 GB

Welche Speichererweiterung gibt es für Switch 2?

Wenn der interne Speicher dann irgendwann doch voll ist, müsst ihr entweder fröhlich Spiele löschen oder euch eine MicroSD Express zulegen, die ihr für die Switch 2 zwingend braucht. Diese sind allerdings recht kostspielig: Für 256 Gigabyte-Karten von Samsung und SanDisk werden beispielsweise mindestens knapp 60 Euro fällig.

MicroSD Express-Speicherkarten haben den Vorteil, dass sie mit einer Ladezeit von 900 Megabyte pro Sekunde deutlich schneller sind als herkömmliche MicroSDs und beispielsweise Open World-Spiele schneller laden könnten.

Meint ihr, für euch reicht der interne Speicher oder schaut ihr euch bereits nach einer zusätzlichen MicroSD für die Switch 2 um?