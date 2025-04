Mario Kart World - Die Regenbogenstrecke ist offiziell bestätigt, aber ihr müsst sie euch diesmal erst verdienen: So wird sie freigeschaltet

Die Rainbow Road ist auch in Mario Kart World enthalten.

Update, 17. April 2025 - Na, bitte da haben wir es doch: Die Regenbogenstrecke aka Rainbow Road ist tatsächlich auch in Mario Kart World für Nintendo Switch 2 enthalten. Dies wurde während der Mario Kart World-Direct vom 17. April offiziell bestätigt, nachdem Nintendo die berühmte Strecke zuvor versehentlich selbst geleakt hatte (s. Originalmeldung unten).

Regenbogenstrecke in Mario Kart World - Was ist neu?

Die Regenbogenstrecke ist in MKW nicht von Anfang an zugänglich, ihr müsst sie erst freischalten. Im Stream wurde erklärt, dass ihr dafür alle Cups des Grand Prix-Modus "meistern" müsst. Was genau mit meistern gemeint ist, ist bislang noch unklar. Fest steht: Um die berühmte Strecke freizuschalten, müsst ihr etwas ackern und kräftig die Reifen quietschen lassen.

Folgende Cups gehören unter anderem zum Grand Prix-Modus:

Pilz Cup

Blumen Cup

Stern Cup

Panzer Cup

Bananen Cup

Blatt Cup

Blitz Cup

In jedem Cup fahrt ihr insgesamt vier Rennen auf vier unterschiedlichen Strecken und ringt um den ersten Platz. Um die Regenbogenstrecke freizuschalten, müsst ihr wahrscheinlich überall den ersten Platz ergattern.

Alle Infos zur Mario Kart World-Direct findet ihr hier:

Originalmeldung: Nach der Nintendo Switch 2 Direct kennen wir insgesamt 17 Strecken, über die wir in Mario Kart World brettern dürfen. Eine ganz bestimmte Rennpiste wurde bislang aber noch nicht für das kommende Switch 2-Exclusive bestätigt. Ausgerechnet Nintendo selbst, oder genauer gesagt: Die koreanische Nintendo-Website hat die große Überraschung für Mario Kart-Fans nun aber offenbar versehentlich gespoilert.

Mario Kart World - Berühmte Strecke geleakt

Fans im Resetera-Forum haben am vergangenen Samstag unter anderem Neuigkeiten zu Donkey Kong Bananza und Mario Kart World auf der koreanischen Nintendo-Website entdeckt, die offenbar versehentlich zu früh publik gemacht wurden. Mittlerweile wurden diese Einträge wieder gelöscht.

Um welche Strecke geht's? Besagte Website hat wohl unter anderem eine bislang unveröffentlichte Version der Weltkarte von Mario Kart World gezeigt. Adleräugige Fans haben darauf ein verdächtiges Symbol entdeckt, das höchstwahrscheinlich zur Rainbow Road bzw. Regenbogenstrecke gehört:

Eine Hassliebe bei Fans: Die üblicherweise sehr knifflige Rainbow-Road gibt es mittlerweile in zig Varianten und kommt in mehreren früheren Serienteilen vor. Gerade weil die Rainbow Road insbesondere auf den höheren Schwierigkeitsgraden (150cmm-200ccm) so fordernd ist, genießt sie Kultstatus und ist für viele Fans eine Art Hassliebe.

Mehr als das Symbol gab es aber nicht zu sehen. Somit bleibt die Frage offen, ob Mario Kart World uns über eine komplett neue Version der kniffligen Piste rasen lässt oder mehrere ältere Iterationen zusammenwürfelt und vielleicht sogar eine komplette Rainbow Road-"Open World"-Area kreiert.

Zu den neuen Features des Racers gehört ja bekanntlich ein Free Roam-Modus, in dem wir frei von Strecke zu Strecke fahren können. Vielleicht können wir ja mehrere Regenbogenstrecken innerhalb eines Hubs ansteuern? Hier können wir nur spekulieren.

Hinweis: Offiziell bestätigt ist die Rainbow-Road für Mario Kart World nicht. Da der Leak aber von Nintendo selbst kommt, gehen wir davon aus, dass die knifflige Strecke tatsächlich Part des Spiels sein dürfte. Zumal es uns stark wundern würde, wenn die berühmte Rennstrecke nicht dabei wäre.

Bestätigung auf Mario Kart Direct? Am 17. April 2025 um 15 Uhr (deutsche Zeit) findet eine dedizierte Nintendo Direct zu Mario Kart statt. Während des Livestreams gibt's neue Infos zum kommenden Fun Racer. Wir gehen davon aus, dass im Zuge des Events auch die Rainbow Road enthüllt werden dürfte.

Mario Kart World - Welche Strecken sind bereits bestätigt?

Aus dem Switch 2-Reveal-Trailer sowie aus dem neuen MKW-Gameplay-Trailer von der Nintendo Switch 2 Direct gehen insgesamt 17 Strecken hervor:

Airship Fortress

Crown City

Desert Hills

Dino Dino Jungle (noch nicht bestätigt, aber im Trailer zu sehen)

DK Pass

DK Spaceport

Faraway Oasis

Koopa Troopa Beach

Mario Bros Circuit

Moo Moo Meadows

Peach Stadium

Shy Guy Bazaar

Sky-High Sundae

Starview Peak

Wario Shipyard

Wario Stadium

Whistletop Summit

Alle weiteren wichtigen Infos zu Mario Kart World findet ihr in unserer großen Übersicht:

Release, Plattform, Preis: Mario Kart World erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 und kommt direkt zum Launch der neuen Nintendo-Konsole, am 05. Juni 2025, auf den Markt. Die digitale Version von MKW kostet euch 79,99 Euro. Für die physische Fassung des Funracers müsst ihr sogar noch einen Zehner drauflegen, die steht nämlich bei sogar 89,99 Euro.

Freut ihr euch auf Mario Kart World und die neuen Features (Free Roam usw.) des kommenden Switch 2-Exclusives?